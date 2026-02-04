Economía

Quirno anunció una inversión de USD 14.000 millones de las dos mayores mineras del mundo

El canciller Pablo Quirno participó en Washington de una cumbre internacional sobre minerales críticos

El canciller Pablo Quirno con
El canciller Pablo Quirno con el CEO de Glencore, Gary Nagle (Quirno en X)

Desde Washington, el canciller Pablo Quirno anunció una inversión de US$14.000 millones para la industria minera argentina que será canalizada a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El monto corresponde a dos proyectos de cobre de gran escala impulsados por Glencore y Rio Tinto en El Pachón (San Juan) y Mara, en Catamarca.

“Ambos proyectos sumarían en conjunto una inversión cercana a los US$14.000 millones, con un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo”, afirmó Quirno, según consignó Agencia Noticias Argentinas.

El anuncio se conoció en paralelo a las conversaciones preliminares entre Rio Tinto y Glencore para una eventual fusión, que de concretarse daría lugar a la mayor minera del mundo, con un valor de mercado combinado cercano a los US$207.000 millones. Las compañías aclararon que el alcance de la integración aún no está definido y que el plazo legal para presentar una oferta formal vence en los próximos días, el 5 de febrero.

Durante su paso por la capital de los Estados Unidos, Quirno mantuvo encuentros con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y con directivos de compañías como Chevron, Eni, Shell, Merck, Corteva Agriscience, Roche, Bayer y Visa.

En ese marco, el funcionario sostuvo que “la Argentina está comprometida en profundizar la cooperación con los Estados Unidos en materia de minerales críticos”, con el objetivo de fortalecer cadenas de suministro seguras y promover una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad de largo plazo, según publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El anuncio se realizó en
El anuncio se realizó en Washington e involucra dos proyectos de cobre de Glencore que ingresarán al RIGI REUTERS/Marcos Brindicci

La agenda incluyó además una reunión en el Atlantic Council, donde Quirno dialogó con representantes de la agroindustria, la tecnología, la energía y el consumo masivo, así como con funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí expuso las condiciones de estabilidad macroeconómica y previsibilidad que, según señaló, ofrece la Argentina a través del RIGI.

La cumbre sobre minerales críticos tuvo como telón de fondo la estrategia de Estados Unidos para reducir la influencia de China en el abastecimiento de estos insumos considerados estratégicos. El foro, que fue inaugurado por el vicepresidente JD Vance y finalizado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, reunió a funcionarios de distintos países y representantes de organismos multilaterales.

Durante el encuentro, Rubio encabezó una conferencia de prensa en la que adelantó los próximos pasos de la administración republicana en esta materia. Según precisó la agencia de noticias NA, la serie de reuniones formó parte de una ofensiva diplomática y comercial orientada a diversificar proveedores y reducir la dependencia de insumos chinos.

Los 10 proyectos aprobados bajo el RIGI

El RIGI busca fomentar la llegada de capitales y potenciar grandes proyectos en sectores estratégicos como la minería y la energía. Si bien ya suma más de 27 iniciativas presentadas, la mayoría concentradas en esos rubros, hasta el momento solo 10 recibieron la aprobación gubernamental. Estos proyectos se localizan principalmente en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

  1. YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.
  2. YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones.
  3. Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década.
  4. Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.
  5. Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.
  6. PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.
  7. Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.
  8. Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.
  9. Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.
  10. Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.

