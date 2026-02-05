Jornada financiera: la incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos

Los activos argentinos, a merced de la tónica negativa de Wall Street.

La plaza financiera local ratificó la racha bajista este jueves, una tendencia que se acentuó en las últimas sesiones por el pronunciado declive de las cotizaciones accionarias de Wall Street.

Las acciones estadounidenses cayeron sin pausa ante una liquidación de empresas tecnológicas, ante las dudas sobre la rentabilidad de las recientes inversiones en Inteligencia Artificial, mientras los fondos asimilaban datos de empleo que señalaban una nueva debilidad en el mercado laboral norteamericano.

La Bolsa de Buenos Aires cerró con pérdida de 2,8% en su índice accionario S&P Merval en los 2.932.838 puntos, para acumular una fuerte caída de 9,6% tras siete sesiones consecutivas en descenso por la manifiesta duda entre inversores institucionales.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- registraron un descenso promedio de 0,2%, sesgo que se reflejó en el riesgo país de JP Morgan, que aumentó 16 unidades para la Argentina, en los 516 puntos básicos, la cifra más alta desde el 23 de enero.

La caída de precios para los activos argentinos se volvió a asociar en esta sesión con las bajas generalizadas en los índices de Wall Street, que perdieron más de 1%, arrastrados por los valores tecnológicos, en el período de balances trimestrales.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York destacaron los descensos de BBVA, Bioceres y Banco Supervielle, con un 8 por ciento.

“La plaza argentina atraviesa ruedas de volatilidad con sesgo negativo, afectada también por el nerviosismo en el mercado de Estados Unidos ante la posibilidad de que la inteligencia artificial erosione el negocio de las empresas de software tradicionales”, reportó la correduría Rava Bursátil.

Los analistas de Puente explicaron que “los bonos soberanos de Argentina han caído sistemáticamente durante toda la semana. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre dos puntos. Por un lado, vienen corrigiendo desde los máximos históricos de precio alcanzados a fines de enero. Por el otro, el contexto internacional no ha sido favorable, en particular en el mercado de acciones”.

“Esto ha hecho, a su vez, que el riesgo país aumente por dos canales: la tasa del Tesoro americano bajó por el fenómeno de flight to quality, mientras que los activos más riesgosos en términos relativos, como Argentina, cayeron. Cabe destacar además que, si bien los mercados emergentes aguantaron relativamente bien este impacto, los más comparables a Argentina, como Ecuador, sufrieron más. Esto sugiere que no se trató de un factor idiosincrático", agregaron desde Puente.

En el exterior, la cotización del oro cedió 2,1%, a USD 4.848 la onza, mientras que el petróleo cayó 2,7%, a USD 63,40 el barril en los EEUU. El Bitcoin se hundió 13%, debajo de los USD 64.000, para borrar todas las ganancias obtenidas por la principal criptomoneda desde que Donald Trump asumió la presidencia norteamericana el 20 de enero de 2025.

Por la tarde trascendió la firma de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El economista Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, señaló que “la Argentina, si pretende ser una nación que progrese, tiene que tender a integrarse con todos los países del mundo. Cuantos más países, mejor. Y, claramente, un tratado de libre comercio con Estados Unidos va en ese sentido, porque obliga a nuestros productores a ser más eficientes, pero también porque les abre un mercado mucho más grande que el que tenían hasta ahora para poder vender”

“Eso, claramente, va a significar más bienestar económico: no solo para quienes aprovechen esta oportunidad, sino también para el resto de los argentinos, por más producción, más empleo y mejores salarios”, evaluó Abram.

Este jueves arribó al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar junto al equipo económico argentino el cumplimiento de las metas del vigente acuerdo de facilidades extendidas con el organismo.

En una sesión de contado con negocios por USD 342,6 millones, el dólar mayorista cedió 5,50 pesos o 0,4% este martes, a $1.442, su precio más bajo desde el 26 de enero y 13 pesos o 0,9% debajo del cierre de 2025.

Dado que el Banco Central estableció para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.572,50, el dólar comercial quedó a 130,50 pesos o 9% de ese límite para la libre flotación. Se trata del margen más amplio desde el 14 de octubre último (9,4%).

“Tras marcar su máximo intradiario en $1.449, comenzó a retroceder y, de forma escalonada, logró estabilizarse transitoriamente en torno a los $1.445. A partir de allí, y con un volumen escaso -hoy se operaron USD 343 millones-, la divisa continuó descomprimiendo, en línea con lo observado en ruedas anteriores, para finalmente cerrar en su mínimo del día en $1.442″, puntualizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central compró USD 126 millones en el mercado de cambios, para ampliar a USD 1.423 millones el saldo a favor por su intervención en el mercado de contado a partir del 2 de enero. Las reservas internacionales brutas del Banco Central recortaron USD 667 millones en el día, a USD 44.750 millones, tras un pago al FMI por 832 millones de dólares.

El dólar al público finalizó con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, mientras que la cotización blue del dólar retrocedió 15 pesos o 1%, a $1.440 para la venta, su nivel más bajo desde el 5 de diciembre, dos meses atrás. En el transcurso de 2026 el dólar informal retrocede 90 pesos o 5,6%, para quedar como la cotización más baja entre todas las franjas del mercado.

Un dato saliente de la sesión pasó por los dólares financieros, con un “contado con liquidación” que volvió a superar los $1.500, ahora en los $1.505 (+0,6%), que volvió a ampliar la brecha entre las diversas cotizaciones, en una ronda operativa con amplias bajas para las acciones argentinas, tanto en la plaza local como en el exterior.

Los contratos de dólar futuro cayeron en todos los segmentos en un rango de 0,2% y 0,5%, con negocios por el equivalente a USD 783,4 millones, según A3 Mercados. Las posturas más operadas, para fin de mes, restaron 7,50 pesos o 0,5%, a $1.465, para quedar a 142,39 pesos o 9,7% del techo de las bandas cambiarias previsto para el cierre de febrero, en lo 1.607,39 pesos.