Economía

Tras la polémica con el Indec, el Banco Central utilizará su propio índice para definir el nivel de emisión monetaria

Se trata de la inflación subyacente, una medición que surge a partir de los datos que difunde el organismo estadístico. El objetivo es quitar los elementos más volátiles que hacen difícil determinar la velocidad de suba de los precios

Guardar
El Banco Central utilizará la
El Banco Central utilizará la inflación subyacente para definir el rumbo de la política monetaria. REUTERS/Matias Baglietto

El nuevo índice de inflación preparado por el Indec por ahora no verá la luz y sigue generando polémicas. Pero en el medio apareció el Banco Central, que anunció que construirá una medición propia para entender mejor la dinámica de precios. La denominó “inflación subyacente”.

Este nuevo indicador que elaborará el Central tendrá un rol clave. Su evolución definirá hasta qué punto es posible seguir avanzando con la fase 4 del plan monetario. Eso significa que si la inflación subyacente baja, entonces habrá más espacio para seguir comprando dólares y expandir la cantidad de dinero.

¿De qué se trata esta nueva medición? El propio BCRA lo explica en el reciente Informe de Política Monetaria (IPOM). Es un índice que surge a partir de la medición del Indec de la inflación núcleo, que excluye de la medición general los productos estacionales y los regulados.

Sin embargo, el Central considera que se trata de una estimación que sigue teniendo mucha volatilidad. Por lo tanto, eliminaron algunos componentes que justamente generan altibajos de mes a mes. En este caso, prescindieron de los precios de la carne y de la evolución de los alquileres “y gastos conexos”, como es el caso de las expensas.

El presidente del Banco Central
El presidente del Banco Central de Argentina, Santiago Bausili, durante un foro del FMI, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly

“A efectos de identificarla de manera sencilla y distinguirla de otras medidas posibles de inflación subyacente se hará referencia al IPC subyacente (IPC-S BCRA)”, agregaron desde la autoridad monetaria.

“Se trata -explican- de un indicador sencillo, construido en base a información pública y fácilmente replicable por analistas especializados, que permite monitorear la evolución de un subconjunto relevante de precios para el manejo de la política monetaria”.

En diciembre, por ejemplo, el IPC y el IPC núcleo registraron una variación mensual de 2,8% y 3%, respectivamente. Sin embargo el nuevo el IPC-S BCRA mostró una variación mensual de solo 2,1 por ciento.

Durante 2025 sucedió lo mismo: las variaciones interanuales de los tres índices de inflación fueron de 31,5% (IPC), 33,1% (IPC núcleo), mientras que el índice de inflación subyacente perforó el 30%, finalizando en la medición anual en 28,1 por ciento. Más allá de las diferencias puntuales, aclaran que en largo plazo las distintas mediciones tienden a converger.

infografia

En relación a la nueva medición que por ahora no saldrá a la luz, por el momento no hay una fecha precisa para que ocurra. Varios economistas incluso sugirieron la posibilidad de divulgar ambos en forma simultánea para evitar suspicacias. Aunque hubo comentarios que recién se daría a conocer cuando el índice se ubique por debajo del 1%, no hubo confirmaciones al respecto.

La nueva medición toma en cuenta la encuesta de gastos de los hogares correspondiente a 2018, mucho más actualizada que la de 2004, que es la que actualmente utiliza el organismo estadístico.

El cambio de encuesta de gastos hubiera implicado una mayor ponderación de los rubros relacionados con servicios, en detrimento con los bienes. Pero era casi una seguridad que esta modificación hubiera demorado el proceso de desinflación que el Gobierno viene encarando con éxito pero también con mucho esfuerzo.

De hecho, la inflación del año pasado culminó en 31,5%, contra 117% de 2024 y un pico de casi 300 por ciento. Sin embargo, seguir con la reducción este año se vuelve más desafiante por dos factores: continúa el reacomodamiento de precios relativos, implicando un mayor ajuste en los precios de los servicios en relación a los bienes que tienen competencia del exterior.

Pero, al mismo tiempo, el Central está embarcado en un proceso de remonetización de la economía a través de la compra de dólar. La expansión de la cantidad de dinero resulta bienvenida para darle más impulso a la actividad, pero es posible que vuelva más lento en los próximos meses el proceso de desaceleración inflacionaria.

Temas Relacionados

Banco CentralIndecInflaciónEmisión monetariaPreciosDesinflaciónSantiago BausiliÚltimas noticias

Últimas Noticias

El oro rebotó por la incertidumbre global mientras los inversores locales esperan novedades sobre la reforma laboral

El metal precioso repuntó tras la caída de la semana pasada, en un contexto dominado por las tensiones internacionales. En el plano local, prima la cautela frente a las discusiones por la modernización laboral

El oro rebotó por la

Dólares del blanqueo: tras la liberación de los fondos, estiman que hubo pocos giros al exterior

Desde diferentes empresas de servicios financieros aseguraron a Infobae que solo algunos clientes decidieron transferir los recursos a cuentas afuera del país, mientras siguen subiendo los depósitos en moneda extranjera

Dólares del blanqueo: tras la

Índice delivery: cuántos pedidos por mes tiene que hacer un repartidor para cubrir la canasta básica

Durante 2025 se observó un aumento sostenido en la cantidad de viajes que se deben realizar

Índice delivery: cuántos pedidos por

Récord de endeudamiento corporativo: las empresas colocaron más de USD 20.000 millones en 2025, la mayor cifra en 10 años

Entre obligaciones negociables y fideicomisos financieros, las firmas locales superaron en más de 50% el valor emitido en el año anterior. La mirada de Gobierno sobre los mercados internacionales

Récord de endeudamiento corporativo: las

Jornada financiera: los activos argentinos sufrieron nuevas bajas mientras continuó la estabilidad cambiaria

El S&P Merval perdió 2,2%, arrastrado por la tendencia de Wall Street. Las acciones argentinas recortaron hasta 33% en el exterior y el riesgo país volvió a sobrepasar los 500 puntos. El dólar bajó a $1.465 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 57 millones en el mercado

Jornada financiera: los activos argentinos
DEPORTES
Así fue el primer gol

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

Romario encendió todas las alarmas en Brasil: el crudo diagnóstico sobre su selección de cara al Mundial 2026

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU renovó un acuerdo comercial

EEUU renovó un acuerdo comercial con África y restableció el acceso sin aranceles al mercado estadounidense a 32 países hasta fin de año

Marcel Proust, ¿psicoanalista?: los celos, Albertina y la búsqueda interminable de la verdad

La nigeriana que se volvió negra en Estados Unidos: un libro leído a destiempo

El anhelo de importar no es cosa de risa

Por qué la migración se volvió arma política, según el libro más vendido en Estados Unidos