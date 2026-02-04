La yerba mate rompió el récord histórico de exportación en 2025

Las salidas de yerba mate elaborada al mercado interno totalizaron 266.788.512 kilos durante 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de yerba mate alcanzaron en 2025 el nivel más alto del que se tenga registro. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), durante el año pasado las salidas con destino al mercado externo totalizaron 57.980.912 kilogramos, lo que representó un crecimiento del 32% frente a 2024 y marcó un nuevo récord histórico para el sector.

De acuerdo con el organismo, solo en diciembre de 2025 se exportaron 4.387.107 kilogramos de yerba mate. “Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revelan que durante el mes de diciembre de 2025 el volumen de yerba mate exportada alcanzó los 4.387.107 kilogramos”, señala el informe técnico. Con ese desempeño, el acumulado anual superó ampliamente los 43.807.389 kilogramos exportados en 2024 y dejó atrás los registros de años anteriores.

La evolución mensual muestra un comportamiento sostenido a lo largo del año, con picos significativos en el segundo semestre. En septiembre se exportaron 7.252.770 kilogramos, mientras que en octubre las ventas externas alcanzaron 6.671.217 kilogramos y en julio 6.562.989 kilogramos, tres de los valores mensuales más altos del período. En todos los casos, los registros superaron con amplitud los volúmenes observados en los mismos meses de años previos.

El desempeño de 2025 consolidó una tendencia de crecimiento que ya se había iniciado en ejercicios anteriores, aunque con una aceleración más marcada. En 2021 las exportaciones habían totalizado 35.509.787 kilogramos, en 2022 40.304.006 kilogramos y en 2023 39.700.553 kilogramos, mientras que en 2024 alcanzaron 43.807.389 kilogramos. El salto registrado en 2025 implicó un incremento de más de 14 millones de kilos en comparación con el año inmediato anterior.

Qué pasó en el mercado interno

Además del récord en el frente externo, el mercado interno mostró señales de recuperación. Según el INYM, las salidas de yerba mate elaborada a destino local sumaron 266.788.512 kilogramos entre enero y diciembre de 2025. En diciembre, el volumen despachado desde los molinos fue de 19.894.807 kilogramos. “El movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola”, explicó el organismo, al precisar que este dato incluye tanto los envíos a centros de distribución como las compras de mayoristas y supermercados.

Si bien el consumo interno todavía no alcanzó los niveles más altos de la serie histórica, el cierre de 2025 mostró una mejora frente a 2024, cuando el total anual había sido de 258.789.745 kilogramos. En comparación, el mercado interno de 2023 había registrado 285.300.595 kilogramos, mientras que en 2022 se habían contabilizado 275.807.989 kilogramos y en 2021 282.989.915 kilogramos.

El informe técnico también detalla la evolución del ingreso de hoja verde a los establecimientos de secanza, un indicador clave para medir el avance de la cosecha. Entre enero y diciembre de 2025 se procesaron 889.253.082 kilogramos de hoja verde. “Los datos correspondientes a las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) indican que entre los meses de enero-diciembre fueron procesados 889.253.082 kilogramos de hoja verde”, señala el documento.

Ese volumen fue inferior al registrado en 2024, cuando el ingreso total había alcanzado 987.117.193 kilogramos, pero se ubicó por encima del nivel de 2023, que había sido de 774.562.134 kilogramos. En la comparación regional, la zona Centro concentró 279.995.199 kilogramos, seguida por la zona Noreste con 234.667.660 kilogramos y la zona Sur con 88.506.272 kilogramos. Corrientes aportó 149.010.328 kilogramos, mientras que el Noroeste y el Oeste registraron 53.673.824 y 83.399.799 kilogramos, respectivamente.

En cuanto al consumo interno por formato, los envases de medio kilo continuaron siendo los más elegidos. Durante diciembre de 2025, ese tamaño explicó el 55,14% de las salidas de molino al mercado interno. Los paquetes de un kilo representaron el 39,45%, los de dos kilos el 1,69% y los de cuarto kilo el 0,79%. El rubro “otros formatos” concentró el 0,21%, mientras que el segmento sin estampillas alcanzó el 2,72%. Según el INYM, los formatos de medio kilo y un kilo concentraron en conjunto el 94,59% del total de las salidas destinadas al mercado local.

El cierre de 2025 dejó así un balance marcado por el fuerte dinamismo del mercado externo y una recuperación del consumo interno. El récord histórico de exportaciones se apoyó en un flujo constante de despachos a lo largo del año y en registros mensuales que superaron ampliamente los niveles previos. Con casi 58 millones de kilos exportados, la yerba mate argentina alcanzó en 2025 el mayor volumen de ventas externas desde que existen mediciones oficiales del sector.