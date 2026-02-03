El Gobierno pagó un vencimiento clave con el FMI: cómo fue la ingeniería financiera que incluyó a Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no quieren a los mercados internacionales mientras haya otros mecanismos de financiación.

Luego de sortear el pago a bonistas por USD 4.200 millones a principios del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un segundo test en este comienzo de febrero: el vencimiento por más de USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según relató el propio funcionario, el Gobierno le compró los Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y, con esta moneda especial, hizo frente a los compromisos.

El ministro apeló a sus redes sociales para aclarar que la administración libertaria pagó los intereses del acuerdo con el organismo multilateral mediante esa ingeniería. “Si se pagaran en dólares, le transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, remarcó.

Los DEGs son un activo internacional creado por la entidad presidida por Kristalina Georgieva que sirve como reserva de valor y unidad de cuenta entre países miembros. Su valor se basa en una canasta de monedas principales y puede utilizarse para reforzar las reservas internacionales de los países.

Ante reiteradas consultas de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre de dónde salieron los dólares para comprar los DEGs, no existió una respuesta al cierre de esta nota. El principal interrogante es el origen de los recursos entregados a EE.UU. a cambio de la moneda para cancelar la deuda con el FMI.

Este lunes las reservas brutas subieron a USD 45.109 millones luego de la caída del viernes.

Los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central aumentaron el pasado jueves 29 de enero, último dato disponible. En efecto, treparon desde los USD 156,17 millones del miércoles hasta los USD 552,74 millones del día siguiente. Esa diferencia de USD 396,57 millones no parece haber surgido de una compra de Economía al Central, ya que los depósitos en pesos se mantuvieron estables en 2,2 billones de pesos.

Al mismo tiempo, resta conocer si los USD 300 millones restantes para comprar los DEGs y pagarle al Fondo fueron adquiridos por el Tesoro Nacional mediante una compra directa al BCRA, que desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario acumuló adquisiciones de divisas por casi 1.200 millones de dólares.

Si bien había circulado la posibilidad de activación de un nuevo tramo del swap con Estados Unidos, el propio Caputo echó por tierra esa alternativa al aclarar que la ingeniería financiera se efectuó con divisas propias. Lo que todavía no se conoce es si el Tesoro efectivamente le compró los dólares al Banco Central o los consiguió de otra fuente.

¿Vuelve al mercado de capitales?

Con el riesgo país ubicándose por debajo de los 500 puntos básicos, en el mercado surgió expectativa respecto a una posible emisión de deuda en el exterior, considerando los compromisos de pago que enfrenta la Argentina este año. Sin embargo, Caputo descartó esa alternativa y confirmó la intención de mantener la estrategia actual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cómo fue la ingeniería financiera para pagarle al FMI. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

“Se comenta frecuentemente que Argentina debería acudir al mercado para demostrar acceso a financiamiento, pero la realidad es que el propio mercado es el que determina ese acceso (...). Nosotros no vamos a buscar financiamiento externo, no existe esa intención”, adelantó.

Caputo argumentó que el objetivo es sostener el fenómeno de crowding in. Según su visión, “a medida que el país cumple con sus pagos de deuda, los fondos buscan reinvertir en instrumentos argentinos y, ante la ausencia de nuevas emisiones soberanas, canalizan recursos hacia empresas y gobiernos provinciales”.

Por medio de la colocación de obligaciones negociables por parte de las compañías y de deuda de las provincias, el BCRA puede seguir la racha compradora, que le permitió en enero adquirir casi USD 1.200 millones en las últimas 21 rondas.

En la última semana, hubo colocaciones por parte de las provincias: Córdoba emitió un segundo bono en Nueva York en lo que va de la gestión de Javier Milei y obtuvo USD 800 millones a una tasa del 8,95% a siete años. Sin embargo, como contó Infobae, en una primera instancia solo se van a traer USD 100 millones para un remanente de bonos que no pudieron recomprarse en 2025.

A su vez, la provincia de Entre Ríos se encuentra próxima a salir a colocar. La semana pasada, el gobernador, Rogelio Frigerio, llevó a cabo un viaje a los Estados Unidos para reunirse con bancos, fondos de inversión y empresarios. La expectativa es colocar entre USD 400 millones y 450 millones de dólares. En caso de obtenerse, los fondos se utilizarían para mejorar las condiciones de la deuda. “Es por el perfil de vencimientos que tomó Gustavo Bordet [exgobernador de Entre Ríos]. Buscamos rollearla y mejorarla”, destacaron.