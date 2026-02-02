Argentina pagará este lunes más de 674 millones de euros al FMI con apoyo de Estados Unidos

El gobierno argentino, tras haber devuelto a Estados Unidos los recursos obtenidos mediante el ‘swap’ por 20.000 millones de dólares (17.183 millones de euros) que había recibido el país en 2025, concretó una nueva operación financiera para afrontar sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Según detalló el medio Europa Press, la administración encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, efectuará este lunes un pago superior a los 800 millones de dólares, equivalentes a más de 674 millones de euros, al FMI. Esta transferencia se realizará gracias a la intervención de Estados Unidos, que le proporcionó a Argentina la cantidad exacta mediante una compraventa de Derechos Especiales de Giro (DEGs).

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Caputo confirmó en una entrevista con ‘Radio Mitre’ que el pago al FMI se ejecutará usando los DEGs adquiridos al Tesoro estadounidense, y aclaró que se trata de una operación ordinaria y no de un préstamo. El titular de Economía explicó: “No es ningún préstamo, es una operación común en la que estamos cancelando deuda. Al Tesoro de Estados Unidos le compramos los DEGs y con ellos le pagamos al FMI con su propia moneda”. Europa Press resaltó que este mecanismo permite a Argentina saldar su obligación sin acudir a nuevas emisiones de deuda ni recurrir a financiamiento externo adicional.

Europa Press reportó que, frente al vencimiento de deuda previsto para este lunes, las autoridades argentinas tomaron la decisión de no acceder a los mercados internacionales para captar fondos adicionales. Caputo fue enfático y, según Europa Press, sostuvo: “Es importante resaltar que nosotros no vamos a salir al mercado. Es lo contrario a lo que se dice. No tenemos una intención de salir al mercado internacional”. El ministro vinculó esta decisión a la trayectoria fiscal del país, que “siempre tuvo déficit” y que, según argumentó, desplazó al sector privado de la posibilidad de obtener crédito para el desarrollo de sus proyectos. Caputo hizo referencia a años en los que el Estado absorbía la mayor parte de la disponibilidad crediticia, lo que restringía el financiamiento a empresas y sectores productivos.

Según publicó Europa Press, el ministro se refirió al nuevo contexto financiero al que se enfrenta Argentina. Caputo describió un fenómeno de ‘crowding in’ —opuesto al ‘crowding out’ típico de épocas de alto déficit—. Este efecto, según el ministro citado por Europa Press, se produce cuando la cancelación de deuda pública libera recursos en dólares, y estos capitales optan por la reinversión dentro del país, inclinándose hacia activos de riesgo vinculados a Argentina. Esto podría traducirse en un aumento de la inversión privada, ya que los fondos que antes se destinaban a financiar déficits estatales pasarían a impulsar actividades productivas.

Asimismo, Europa Press precisó que la operatoria entre Argentina y el Tesoro de Estados Unidos se inscribe dentro de los procedimientos habituales contemplados para el uso y transmisión de Derechos Especiales de Giro, unidad de cuenta creada por el propio FMI. Según la entrevista reproducida por Europa Press, el pago a la entidad multilateral se realiza siempre en la moneda del FMI —esto es, los DEGs—, lo cual otorga flexibilidad a los países miembros a la hora de cancelar obligaciones.

Europa Press recordó que el reciente acuerdo para devolver el ‘swap’ había sido concebido como un mecanismo temporal que aportó margen financiero a Argentina en un momento de elevada presión sobre las reservas internacionales. Ahora, con la cancelación de esta línea y el acceso a DEGs mediante compraventa, el gobierno busca estabilizar las cuentas externas sin aumentar el endeudamiento. Caputo, según reportó Europa Press, situó estas acciones en una estrategia más amplia orientada a evitar la dependencia de nueva deuda y priorizar el fortalecimiento de la economía interna mediante el control del gasto y la mejora en la asignación de recursos.

La información difundida por Europa Press exhibe que, con esta transacción, Argentina logra cumplir con sus compromisos sin que ello implique asumir mayores pasivos o distorsionar el acceso al crédito para el sector privado. La política anunciada por el Ministerio de Economía se apoya, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, en la intención de fomentar la reinversión interna y corregir los desequilibrios laborales y productivos que resultaron de años de prácticas deficitarias.

Además, Europa Press subrayó que la determinación de no salir al mercado internacional representa un cambio en la conducta financiera del Estado, que durante varios períodos recurrió a la toma de crédito externo para cumplir obligaciones con organismos multilaterales y sostener la liquidez. El funcionamiento del mecanismo con los DEGs no solo evita una nueva emisión de títulos de deuda, sino que también contribuye a la estrategia de consolidar la confianza en los activos argentinos y optimizar la utilización de los recursos disponibles.

De esta manera, Argentina enfrentará su vencimiento con el FMI a través de recursos gestionados dentro del ámbito regulado por la propia arquitectura financiera internacional, manteniendo la colaboración de Estados Unidos sin comprometerse a nuevas rondas de endeudamiento. Las declaraciones de Caputo, reproducidas por Europa Press, ofrecen una perspectiva sobre el rumbo buscado por el gobierno para reducir la presión sobre las cuentas públicas y facilitar un escenario de mayor dinamismo económico local, a partir de la participación activa del capital privado.