Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más baratos del mercado en febrero

Con aumentos bajos en la mayoría de los modelos, los diez autos más accesibles se volvieron a comprimir en febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la confirmación de la lista de precios de febrero de Renault y Nissan este martes, ya es posible actualizar el ranking habitual de cada mes con los diez autos más baratos del mercado. Sólo falta Volkswagen pero, como es habitual, sus valores son más altos incluso en sus modelos de acceso, ya que la política comercial de la marca alemana está basada en fuertes descuentos sobre las listas de precios.

Más allá de este dato que sigue marcando el pulso de los precios que utilizan los consumidores para “medir” el acceso a un 0km o el precio de la cuota para la adquisición por plan de ahorro, había una expectativa fundada en la actitud que tomara Renault con su política comercial para este segundo mes del año en función de la inesperada decisión que tomaron en la marca en enero, de bajar hasta un 4% los precios de casi todos sus modelos.

Para este mes, la firma de origen francés aplicó nuevamente incrementos de precios moderados en casi toda la gama que fueron entre el 1,9% y el 2% sobre los modelos Kwid, Stepway, Kardian, Arkana, Kangoo, Duster y Logan, pero no en algunas versiones de Sandero, que aumentaron un 2,8%, en tanto que los vehículos comerciales medianos y furgones, tuvieron un mayor ajuste con Alaskan y Master aumentando un 10,5 por ciento.

Nissan, por su parte, también confirmó sus precios de febrero aplicando a casi toda la gama un 1% de incremento, salvo por los modelos japoneses X-Trail que aunque no se venden en dólares, mantuvieron los valores de enero.

Los 10 autos más baratos de febrero

Después de haber bajado el precio en enero, el Renault Kwid aumentó un 2% pero sigue siendo el auto más barato de Argentina

1. Renault Kwid: $26.050.000

El Renault Kwid sigue liderando la lista de los autos más baratos del mercado por ser uno de los únicos dos vehículos del mercado pertenecen al segmento A, también conocido como citycar. Se fabrica en Brasil y a lo largo de todo 2025 alcanzó las 12.700 unidades, lo que le permitió terminar el año como el Renault más vendido en Argentina por delante de Kardian y el Kangoo argentino. En enero, quedó en el puesto 14 con 1.143 unidades.

El Fait Argo aumentó un 0,5% y se acercó al precio del Kwid

2. Fiat Mobi: $27.210.000

Este es el segundo citycar de las marcas regionales en el mercado. También se hace en Brasil, pero a pesar de su buen posicionamiento en precio, no tuvo el volumen de ventas del Kwid, ya que sumó 6.496 ventas, casi la mitad. Parte de ese desempeño tiene que ver con que durante muchos meses fue un auto que se importó casi exclusivamente para el canal de venta por plan de ahorro. El Mobi registró 683 patentamientos en enero y quedó en el puesto 29 del ranking de ventas del mes.

Por cuarto mes consecutivo el Hyundai HB20 no aumenta su precio y ya está cerca de los valores de los Citycar siendo un segmento B

3. Hyundai HB20: $27.600.000

Nuevamente el auto de acceso de la marca coreana que fue concebido como un producto para el mercado regional en Brasil, es el tercero en la lista y el primero entre los que suben de escalón y ya pertenecen al segmento B. Tiene dos configuraciones de carrocería, hatchback y sedán, y este mes cumplirá un año desde que empezó a venderse en Argentina. En 2025 tuvo un volumen de 3.311 unidades y en el mes de enero patentó 396 vehículos. Este mes mantuvo su precio de noviembre nuevamente, con lo que ya suma cuatro meses sin aumentos.

Fiat Argo, la versión de dos volúmenes del Cronos, viene de Brasil ahora con caja CVT

4. Fiat Argo: $29.930.000

Este es el Fiat más accesible en el segmento B y representa la versión de dos volúmenes del Cronos argentino, que se posiciona en precio justo por encima de este modelo que se produce en Brasil. El Argo regresó al mercado en mayo del año pasado con una sola versión que este año se completó con una segunda que incorpora caja automática CVT. En enero se vendieron 662 unidades. En medio año el Argo vendió en 2025 4.210 autos y en enero alcanzó las 662 unidades.

El Fiat Cronos es el auto argentino más barato del mercado

5. Fiat Cronos: $31.120.000

Este es el auto argentino más accesible del mercado en su versión de acceso a la gama. El Fiat Cronos, además de ser el auto más vendido de Argentina entre 2020 y 2023, volvió a lucirse el año pasado llegando hasta diciembre en lucha contra el Toyota Yaris y la pick-up Hilux. El año pasado se vendieron 29.905 autos, el 5% del mercado, y en el mes de enero volvió a ser el auto más vendido del segmento, ya que quedó segundo absoluto con 3.215 patentamientos.

El Citroën C3 aumentó menos que el Fiat Cronos y quedó casi en el mismo precio

6. Citroën C3: $31.200.000

El menor índice de aumento de Citroën frente a Fiat (0,4 contra 0,5%) permitió que el modelo de entrada a la gama del C3 se acerque al precio del Cronos para febrero. El C3 es el más pequeño de los tres modelos que comparten la plataforma CCubo desarrollada por Citroën en Brasil para el mercado regional, y tiene tres versiones con motorizaciones aspirada y turbo. En 2025 se vendieron 5.485 unidades y en enero cerró el mes alcanzando los 779 autos vendidos.

El Peugeot 208 es el otro auto de fabricación nacional entre los 10 más baratos

7. Peugeot 208: $31.300.000

Casi como si fuera un Tetris en el que todas las piezas encajan a la perfección, el auto más accesible de la tercera marca de Stellantis quedó apenas por encima del precio del Citroën C3 y del Fiat Cronos. Es el Peugeot 208, de fabricación nacional, que tuvo un aumento del 0,3% en febrero, con lo que se acercó al valor de sus competidores internos. El 208 es el segundo y último auto de producción argentina entre los 10 más accesibles del mercado. El año pasado arrancó fuerte y se diluyó a mitad de ejercicio, pero recuperó en los meses finales para vender un total de 29.092, casi lo mismo que el Cronos. En enero patentó 2.887 vehículos.

Los Chevrolet Onix no aumentaron su precio en febrero y se acercaron a sus rivales de Stellantis

8. Chevrolet Onix: $31.505.900

La política de “no aumentar” los precios en febrero le permite a la gama Onix y Onix plus, mantenerse en una lucha casi igual de precios con dos de los tres autos más vendidos del mercado argentino como el Fiat Cronos y el Peugeot 208. La ventaja de los autos de GM es que tienen configuración de carrocería en dos y tres volúmenes, pero que además todos sus modelos están propulsados por motor turbo. El año pasado tuvo una actualización estética que le permitió subir en las ventas. Cerró 2025 con 13.696 patentamientos e inició este año con un desempeño de 1.409 ventas que mejoran su promedio.

El Citroën Basalt es el SUV más barato del mercado

9. Citroën Basalt: $32.090.000

Este modelo se fabrica en Brasil y más allá de compartir la plataforma con el Citroën C3 y el Aircross, se destaca por ser el SUV más barato del mercado además de su cualidad especial de tener carrocería SUV Coupé. El Basalt tiene 4 versiones, dos con motor aspirado y dos con motor turbo. El año pasado llegó a Argentina alcanzando las 6.543 unidades. En enero se vendieron 777 autos 0km.

Nissan Versa, viene de México y desplazó de la lista al Toyota Yaris

10. Nissan Versa: $33.793.300

Después de varios meses quedando como el primer “suplente” del ranking de los autos más accesibles, el Nissan Versa finalmente pudo desplazar al Toyota Yaris de la lista de los 10 modelos más baratos del mercado. Esto se debe a que para febrero se aplicó un aumento del 1% contra uno del 3% de Toyota sobre su modelo de entrada de gama. El Nissan Versa es el segundo modelo que sólo se vende en versión sedán (el otro es el Cronos) y es el auto Mexicano más accesible en el mercado argentino. El desafío de la marca es mejorar el volumen de ventas de este modelo. En 2025 sólo se patentaron 1.679 automóviles, y en el mes de enero la cifra no superó los 100 autos.

Como datos finales, el furgón chico Fiat Fiorino volvió al mercado en febrero con una nueva versión Endurance, motorizada por el FireFly 1.3 y un precio muy competitivo de $29.460.000, en tanto que fuera de los 10, pero en la puerta, quedó el Toyota Yaris, cuya versión de entrada de gama tiene un precio de venta oficial sugerido de 34.284.000 de pesos.