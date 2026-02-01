Economía

La vuelta al mundo en colectivo: cuánto cuesta el transporte urbano automotor en ciudades argentinas y en las capitales de Europa

Las tarifas, en dólares y en moneda local, exhiben amplias diferencias dentro del propio país y más aún con las del viejo continente. De CABA a Estocolmo, de Tucumán a Lisboa

En Londres, el boleto mínimo
En Londres, el boleto mínimo de colectivo cuesta USD 2,01 (Europa Press)

El precio del transporte público urbano es un indicador relevante del costo de movilidad en las grandes ciudades y suele reflejar diferencias económicas, fiscales y de política tarifaria entre países. Un relevamiento comparativo de tarifas mínimas de colectivos urbanos en distintas ciudades del mundo permite dimensionar cuánto cuesta viajar en micro en la Argentina en relación con capitales y centros urbanos de Europa.

Según un cuadro comparativo, realizado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), las tarifas más elevadas corresponden a ciudades del norte y centro de Europa, mientras que los valores más bajos se observan en ciudades argentinas, en particular dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las ciudades con los boletos más caros

De acuerdo con el relevamiento, encabeza el ranking Estocolmo (Suecia), donde el boleto mínimo urbano alcanza los USD 3,96, con un valor de 42 coronas suecas. Le siguen Ámsterdam (Países Bajos), y Viena (Austria), ambas con un precio de USD 3,80, equivalentes a € 3,20.

En Alemania, el pasaje mínimo en Berlín se ubica en USD 3,33 (€ 2,80), mientras que en Bruselas, (Bélgica), el valor es de USD 2,73 (€ 2,30). París (Francia) presenta una tarifa de USD 2,44, con un precio local de € 2,05.

Más abajo en la tabla aparecen Lisboa (Portugal), con USD 2,26 (€ 1,90), y Londres (Reino Unido), con USD 2,01, equivalente a £ 1,75. En Madrid y Roma, el boleto mínimo es idéntico: USD 1,78, con un valor de € 1,50 en ambas ciudades.

En ciudades de Europa Central y del Este, los precios se ubican por debajo de los registrados en las principales capitales occidentales. Praga (República Checa), muestra un valor de USD 1,49, con una tarifa local de 36 coronas checas. Atenas (Grecia), presenta un boleto de USD 1,43, equivalente a € 1,20.

Budapest (Hungría), registra un precio de USD 1,31, con un valor de 500 florines húngaros. Estos valores marcan una diferencia clara respecto de las ciudades con tarifas más elevadas, aunque siguen siendo superiores a las observadas en la mayoría de los casos argentinos incluidos en el relevamiento.

El caso argentino: ciudades del interior y AMBA

En la Argentina, el cuadro incorpora datos de ciudades del interior y del Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre las ciudades fuera del AMBA, Córdoba aparece con un boleto mínimo de USD 1,20, equivalente a $ 1.720. Rosario presenta una tarifa de USD 1,10 ($ 1.580), mientras que Mendoza registra USD 0,97, con un valor de $ 1.400.

Más abajo se ubica Tucumán, con un boleto de USD 0,87, equivalente a $ 1.250. Estos valores muestran que, incluso dentro del país, existen diferencias significativas entre ciudades, aunque todas se mantienen por debajo de la mayoría de las tarifas europeas medidas en dólares.

Las tarifas más bajas del
Las tarifas más bajas del relevamiento corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, tanto en jurisdicción nacional como provincial.

Los valores más bajos del relevamiento corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires. En el AMBA bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires (AMBA–PBA), el boleto mínimo figura en USD 0,48, con un precio de $ 688,40. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AMBA–CABA), el valor es de USD 0,43, equivalente a $ 620,07.

El precio más bajo del cuadro corresponde al boleto bajo jurisdicción nacional en el AMBA, con una tarifa de USD 0,34, equivalente a $ 494,83. Este valor es el menor entre todas las ciudades y jurisdicciones incluidas en la comparación.

Una brecha marcada en dólares

La comparación directa en dólares permite observar una brecha amplia entre los precios del transporte urbano en la Argentina y los registrados en ciudades europeas. Mientras que en Estocolmo el boleto mínimo se acerca a los USD 4, en el AMBA nacional el valor no llega a los USD 0,35. Incluso las ciudades argentinas con tarifas más altas, como Córdoba o Rosario, se mantienen por debajo de los 1,20 dólares.

El cuadro expone así una diferencia clara entre los valores que pagan los usuarios del transporte público urbano en la Argentina y los de buena parte de Europa, con una dispersión que también se replica al interior del país según la ciudad y la jurisdicción que regula la tarifa.

