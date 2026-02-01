Economía

Cuál es el activo financiero que rinde más que el plazo fijo y capturó la atención del mercado

La letra licitada por el Gobierno ofrece un rendimiento mayor al del clásico instrumento bancario, que también implica una inmovilización del capital

Guardar
En la licitación de ayer,
En la licitación de ayer, el Tesoro apenas tenía $2,3 billones de depósitos en pesos.

El gobierno de Javier Milei logró renovar la totalidad de los vencimientos en la última licitación de deuda en pesos. Frente a compromisos por menos de $9 billones, consiguió un rollover del 124%. Dentro del menú ofrecido, destacó una letra de corto plazo que paga una tasa superior a la de los plazos fijos, una opción que el mercado considera atractiva para invertir pesos.

“Ayer se emitieron LECAPs al 16 de marzo por 42,4% TEA. El plazo fijo rinde 29% TNA, 33% TEA. Números simples: con $10 millones, en LECAP ganas $445.000 al 16 de marzo. En plazo fijo, $358.000. Y además, la LECAP la podés vender cuando quieras; en segundo tenés los pesos”, explicó Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

Según el comparador de plazos fijos de $100.000 intransferibles a 30 días del BCRA, este viernes, las ofertas de los bancos varían de TNA desde 23% (Santander) hasta 33,25% (Voii). En un contexto de estabilidad cambiaria, esta opción gana terreno entre los inversores que buscan hacer una diferencia. Además, como mencionó Sbdar, en el caso de la letra no es necesario inmovilizar el capital durante 30 días para obtener un retorno, algo que si ocurre con el plazo fijo.

Si bien el equipo económico llevó a cabo una licitación positiva con una tasa de fondeo menor a la anterior, otorgó “premio” en las letras cortas. “Me parece mucho, pero no me sorprende. Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”, afirmó Lucio Garay Mendez, respecto a la tasa de cerca del 3% mensual que se convalidó para la LECAP con vencimiento el próximo marzo, cuando la inflación se espera que se ubique por debajo del 2,8% que marcó en diciembre.

Una letra a corto plazo
Una letra a corto plazo ofrecida por el Gobierno en la última licitación de deuda presenta una tasa superior a la del plazo fijo tradicional. REUTERS/Agustin Marcarian

De acuerdo a las estimaciones del último Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría en 1,9% para marzo, fecha de vencimiento de la letra en cuestión. Por lo tanto, el instrumento rinde un punto porcentual por encima de la dinámica esperada por el mercado.

Licitación clave: más tasa y menos pesos circulando

La licitación era un importante desafío para la Secretaría de Finanzas; el Tesoro apenas contaba con $2,3 billones de depósitos en pesos en el BCRA y tenía vencimientos por casi 9 billones de pesos. Ya de antemano, en el mercado anticipaban un rollover cercano al 100 por ciento. Finalmente, se adjudicó un total de $10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $11,17 billones, lo que significó un refinanciamiento de 124,20% sobre los vencimientos.

Un informe de Romano Group “se otorgó premio sobre el tramo corto, mientras que el tramo más largo estuvo en sintonía con el mercado. La LECAP S16M6 representó un 48% del financiamiento”.

Entre las alternativas que se ofrecieron en la subasta de ayer figuraban tres Lecap en pesos: una con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva), otra al 31 de julio de 2026 (nueva) y una tercera al 30 de noviembre de 2026 (S30N6, reapertura). También se incluyó un Boncap al 15 de enero de 2027 (T15E7, reapertura).

Hasta el momento, parece que
Hasta el momento, parece que el equipo económico elige la desaceleración de la inflación y la acumulación de las reservas antes que la baja de las tasas.

En instrumentos a tasa variable, se presentó una Lecap a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6, reapertura). Dentro de las opciones ajustadas por CER, se destacó una letra al 31 de julio de 2026 (nueva), otra al 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura), un bono con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura) y otro al 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).

Además, se ofreció una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, sin cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026. Esta alternativa apuntaba a quienes mantienen dudas sobre la evolución del tipo de cambio, pese a la estabilidad reciente y las compras de reservas del BCRA.

Desde Equilibra destacaron tres puntos salientes de la licitación que realizó la Secretaría de Finanzas el miércoles:

  • Plazos cortos: el 50% del volumen se concentró en la letra más corta (vencimiento en marzo). El mercado sigue priorizando la liquidez inmediata de cara a los próximos meses.
  • Tasas al alza: se convalidó un premio generalizado. La letra a mayo cortó al 3% TEM, mostrando que el mercado ya no acepta tasas tan bajas en el tramo corto.
  • Búsqueda de cobertura: los títulos CER duplicaron su participación (del 14% al 27%), reflejando una demanda sostenida de protección contra la inflación.

A la vez, los analistas de la consultora remarcaron que el Tesoro llegaba a la licitación con apenas $2,3 billones en su cuenta del BCRA. “El financiamiento neto obtenido permite recomponer el margen de maniobra frente a un perfil de deuda privada muy exigente: $19,9 billones en febrero y $15,9 billones en marzo. Ante picos que no dan tregua hasta junio, la capacidad de sostener el acompañamiento del mercado será clave para evitar tensiones financieras”, concluyeron.

Temas Relacionados

PesosLicitaciónPlazo fijoLecapÚltimas noticiasLetraInversiones

Últimas Noticias

El superávit fiscal, los desafíos para sostenerlo en 2026 y por qué es la gran diferencia de Milei con los gobiernos anteriores

El resultado de 2025, la dinámica de los ingresos y el gasto dejan un margen limitado para bajar impuestos y planean desafíos crecientes. Pero hay un claro corte con los déficits de casi 15 años de gestiones previas

El superávit fiscal, los desafíos

Riesgo país, mercado de capitales y vencimientos de deuda: ¿Argentina seguirá el camino de Ecuador?

El gobierno de Daniel Noboa colocó bonos por USD 4.000 millones tras recibir oferta por USD 18.000 millones, con un nivel de riesgo algo más bajo que el argentino que podría anticipar una medida similar del gobierno de Milei, de cara a los vencimientos del próximo 9 de julio

Riesgo país, mercado de capitales

Con ayuda de Estados Unidos: cómo hará la Argentina para pagar este lunes 878 millones al FMI

Vencen intereses que serán cubiertos con una operación realizada con el Tesoro norteamericano. En las últimas jornadas se hicieron pagos a otros organismos internacionales y el Tesoro perdió dólares

Con ayuda de Estados Unidos:

“Préstamo del año”: el oleoducto de USD 2000 millones que transformará Vaca Muerta ganó un premio internacional

El consorcio VMOS, que integran YPF y otras 7 petroleras, fue distinguido por Latin Finance a raíz del mayor crédito comercial para infraestructura en la historia del país y uno de los 5 mayores financiamientos del sector de petróleo y gas en América Latina

“Préstamo del año”: el oleoducto

La vuelta al mundo en colectivo: cuánto cuesta el transporte urbano automotor en ciudades argentinas y en las capitales de Europa

Las tarifas, en dólares y en moneda local, exhiben amplias diferencias dentro del propio país y más aún con las del viejo continente. De CABA a Estocolmo, de Tucumán a Lisboa

La vuelta al mundo en
DEPORTES
Con gol de Leandro Paredes,

Con gol de Leandro Paredes, Boca Juniors vence a Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura

River Plate busca prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La inesperada presencia de una estrella de Hollywood en La Bombonera para ver el encuentro entre Boca y Newell’s

Estaba vendido en USD 6 millones, pero Estudiantes “canceló” el pase de Cetré a Brasil: las razones

Golpeó a un rival en el primer tiempo, pero recién lo expulsaron en el segundo: la lupa sobre la llamativa roja a Carrascal en Brasil

TELESHOW
Las fotos de Mariana Fabbiani

Las fotos de Mariana Fabbiani durante sus vacaciones, a pura bikini y playa: “Desde el paraíso”

Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores en los Premios Grammy 2026: “Para Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”

Juana Repetto celebró el baby shower de Timoteo sin su ex Sebastián Graviotto: “No es una decisión mía”

Las lágrimas de Anabel Sánchez, de sufrir bullying a volverse viral, al contar que cumplirá su sueño: “Me voy a Nueva York”

Nicole Neumann respondió a las críticas por el pelo de su hijo y defendió su vida cotidiana: “A desenmascarar”

INFOBAE AMÉRICA

Yamandú Orsi llegó a China

Yamandú Orsi llegó a China para una visita orientada a ampliar la cooperación y el comercio: el martes se reúne con Xi Jinping

Devolver la libertad a los presos y exiliados políticos de las dictaduras/narcoestados en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia

Al menos 200 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de coltán controlada por milicias en el este del Congo

El Foro Penal confirmó que al menos 20 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela

En medio de la grave crisis energética, los cubanos también sufrieron inundaciones en zonas bajas de La Habana