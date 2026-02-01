Cuál es el activo financiero que rinde más que el plazo fijo y capturó la atención del mercado

En la licitación de ayer, el Tesoro apenas tenía $2,3 billones de depósitos en pesos.

El gobierno de Javier Milei logró renovar la totalidad de los vencimientos en la última licitación de deuda en pesos. Frente a compromisos por menos de $9 billones, consiguió un rollover del 124%. Dentro del menú ofrecido, destacó una letra de corto plazo que paga una tasa superior a la de los plazos fijos, una opción que el mercado considera atractiva para invertir pesos.

“Ayer se emitieron LECAPs al 16 de marzo por 42,4% TEA. El plazo fijo rinde 29% TNA, 33% TEA. Números simples: con $10 millones, en LECAP ganas $445.000 al 16 de marzo. En plazo fijo, $358.000. Y además, la LECAP la podés vender cuando quieras; en segundo tenés los pesos”, explicó Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

Según el comparador de plazos fijos de $100.000 intransferibles a 30 días del BCRA, este viernes, las ofertas de los bancos varían de TNA desde 23% (Santander) hasta 33,25% (Voii). En un contexto de estabilidad cambiaria, esta opción gana terreno entre los inversores que buscan hacer una diferencia. Además, como mencionó Sbdar, en el caso de la letra no es necesario inmovilizar el capital durante 30 días para obtener un retorno, algo que si ocurre con el plazo fijo.

Si bien el equipo económico llevó a cabo una licitación positiva con una tasa de fondeo menor a la anterior, otorgó “premio” en las letras cortas. “Me parece mucho, pero no me sorprende. Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”, afirmó Lucio Garay Mendez, respecto a la tasa de cerca del 3% mensual que se convalidó para la LECAP con vencimiento el próximo marzo, cuando la inflación se espera que se ubique por debajo del 2,8% que marcó en diciembre.

Una letra a corto plazo ofrecida por el Gobierno en la última licitación de deuda presenta una tasa superior a la del plazo fijo tradicional. REUTERS/Agustin Marcarian

De acuerdo a las estimaciones del último Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría en 1,9% para marzo, fecha de vencimiento de la letra en cuestión. Por lo tanto, el instrumento rinde un punto porcentual por encima de la dinámica esperada por el mercado.

Licitación clave: más tasa y menos pesos circulando

La licitación era un importante desafío para la Secretaría de Finanzas; el Tesoro apenas contaba con $2,3 billones de depósitos en pesos en el BCRA y tenía vencimientos por casi 9 billones de pesos. Ya de antemano, en el mercado anticipaban un rollover cercano al 100 por ciento. Finalmente, se adjudicó un total de $10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $11,17 billones, lo que significó un refinanciamiento de 124,20% sobre los vencimientos.

Un informe de Romano Group “se otorgó premio sobre el tramo corto, mientras que el tramo más largo estuvo en sintonía con el mercado. La LECAP S16M6 representó un 48% del financiamiento”.

Entre las alternativas que se ofrecieron en la subasta de ayer figuraban tres Lecap en pesos: una con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva), otra al 31 de julio de 2026 (nueva) y una tercera al 30 de noviembre de 2026 (S30N6, reapertura). También se incluyó un Boncap al 15 de enero de 2027 (T15E7, reapertura).

Hasta el momento, parece que el equipo económico elige la desaceleración de la inflación y la acumulación de las reservas antes que la baja de las tasas.

En instrumentos a tasa variable, se presentó una Lecap a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6, reapertura). Dentro de las opciones ajustadas por CER, se destacó una letra al 31 de julio de 2026 (nueva), otra al 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura), un bono con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura) y otro al 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).

Además, se ofreció una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, sin cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026. Esta alternativa apuntaba a quienes mantienen dudas sobre la evolución del tipo de cambio, pese a la estabilidad reciente y las compras de reservas del BCRA.

Desde Equilibra destacaron tres puntos salientes de la licitación que realizó la Secretaría de Finanzas el miércoles:

Plazos cortos : el 50% del volumen se concentró en la letra más corta (vencimiento en marzo). El mercado sigue priorizando la liquidez inmediata de cara a los próximos meses.

Tasas al alza : se convalidó un premio generalizado. La letra a mayo cortó al 3% TEM, mostrando que el mercado ya no acepta tasas tan bajas en el tramo corto.

Búsqueda de cobertura: los títulos CER duplicaron su participación (del 14% al 27%), reflejando una demanda sostenida de protección contra la inflación.

A la vez, los analistas de la consultora remarcaron que el Tesoro llegaba a la licitación con apenas $2,3 billones en su cuenta del BCRA. “El financiamiento neto obtenido permite recomponer el margen de maniobra frente a un perfil de deuda privada muy exigente: $19,9 billones en febrero y $15,9 billones en marzo. Ante picos que no dan tregua hasta junio, la capacidad de sostener el acompañamiento del mercado será clave para evitar tensiones financieras”, concluyeron.