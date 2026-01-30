Una automotriz argentina exportará vehículos utilitarios a Estados Unidos y Canadá

Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, fue el impulsor del plan de aumento de producción con la misma plantilla de operarios de Mercedes-Benz como modo de suplir la carga fiscal que pesa sobre las exportaciones

A mediados de diciembre, aprovechando la inauguración de un centro de visitas en la histórica planta de Virrey del Pino, las autoridades de Prestige Auto, el grupo empresario que compró la representación comercial y productiva de Mercedes-Benz para sus divisiones de automóviles y vehículos utilitarios livianos, mencionó que entre los objetivos para 2026 estaba como prioridad regresar a los mercados de Norteamérica, e intentar una primera exportación de las vans y furgones Sprinter argentinas a países de África.

“Creemos que en el caso de la 19+1, (una configuración de carrocería de van de pasajeros que se produce en Argentina) podemos entrar en mercados como el mexicano o como el de Estados Unidos y, por qué no, al mercado de África. Si uno ve la transición a los eléctricos, a lo mejor en África va a ser más lento y por ahí tenemos un lugarcito para hacer los trabajos complejos o en unidades que no se fabrican en Estados Unidos, donde no se fabrican las combis”, adelantó en ese momento Daniel Herrero, presidente de la compañía.

Este miércoles se confirmó el avance de esas negociaciones y primero de manera informal y luego orgánicamente, Prestige Auto comunicó que el regreso a Estados Unidos es una realidad, y que la expansión es incluso mayor en Norteamérica.

Actualmente en la planta de Virrey del Pino se fabrican 16.000 vans y furgones Sprinter por año. El plan es llegar a 20.000 en 2026

“¡Tenemos una gran noticia! Desde Prestige Auto damos un nuevo paso y comenzaremos a exportar la Sprinter a América del Norte, específicamente a Estados Unidos y Canadá. Siempre estamos pensando en cómo seguir creciendo y abriendo nuevos mercados, y este logro representa un hito muy importante para nuestra empresa y para la industria nacional”, posteó este jueves Alfonso Prat-Gay, vicepresidente de Prestige Auto en su perfil de X.

Sobre el final del día, oficialmente la marca emitió un breve comunicado confirmando el avance de las gestiones que ya se encuentran en el proceso técnico de implementación, ya que este trabajo se desarrolla en coordinación con la Casa Matriz en Alemania y con las filiales de Mercedes-Benz en Estados Unidos y Canadá, e incluye el cumplimiento de los estándares técnicos y regulatorios exigidos por esos mercados, condición necesaria para habilitar las próximas etapas.

Al respecto, Herrero señaló que “estamos en conversaciones para exportar la Sprinter fabricada en el país a Estados Unidos y Canadá, posiblemente durante la segunda mitad del año o en 2027”.

Daniel Herrero y Alfonso Prat-Gay anunciaron el regreso de las exportaciones de Mercedes-Benz Sprinter a Estados Unidos y Canadá

Un escenario desafiante

El anuncio de este crecimiento de las exportaciones se da en un escenario doblemente desafiante para la industria automotriz argentina, en el que se solapan una fuerte expansión de marcas chinas a todos los mercados impulsadas por una subvención del Estado, y un marco impositivo argentino que todavía aplica una carga fiscal del 12% a las exportaciones automotrices.

“Hoy tenemos esa simetría porque estamos llegando a Latinoamérica con aranceles de exportación cuando otros países llegan con incentivos del Estado. Entonces propusimos hacer más unidades con la misma gente. Eso nos permitió incrementar producción sin aumentar costos fijos. Esa absorción de costos fijos nos permitió ir a los distribuidores a decir: ‘Te bajo el precio, dame más volumen’ y ya órdenes de compra del exterior por 11.000 unidades para 2026”, explicó Herrero.

La transformación de la operación industrial de Mercedes-Benz en Argentina comenzó a mitad de año pasado, cuando Prestige Auto se hizo cargo efectivamente del 100% de la operación luego de un período de trancisción de 6 meses con la gestión anterior de la marca. Así, el plan industrial de 2025 que era de 14.000 unidades de producción con una exportación levemente superior a las 10.000, se mejoró con un incremento de velocidad de línea que le permitió llegar a 16.000 vehículos, lo que representó un crecimiento del 15%.

Para este año está proyectado un volumen de 20.000 unidades, el máximo que permiten dos turnos de planta. La capacidad total de Virrey del Pino es de 30.000 vehículos con tres turnos de trabajo.

Los autos Premium de Mercedes-Benz que están alcanzados por la escala 2 del impuesto interno, tienen un descuento directo durante enero y febrero a expensas de la eliminación del tributo en el Congreso

Las ventas premium frenadas por el impuesto al lujo

Cuando en diciembre se supo que en el proyecto de ley de Reforma Laboral que ingresó al Congreso existe un capítulo impositivo que contempla la eliminación del impuesto interno a los automóviles, Prestige Auto tomó la decisión de establecer un esquema de devoluciones de un porcentaje equivalente a la eventual baja de precio que podrían tener los autos que alcanzados el “impuesto al lujo”.

“Desde nuestra empresa apoyamos esta iniciativa y confiamos en que una implementación ágil permitirá que sus beneficios se reflejen plenamente en el sector y en los consumidores. En este sentido, nosotros como política comercial vamos a devolver el valor de esos impuestos a todos los clientes que compren nuestros vehículos entre diciembre y enero, si la norma se establece hasta el 31 de enero”, señaló Prestige Auto en un comunicado oficial en ese momento.

Actualmente, tras la decisión tomada en enero de 2025 de suspender la escala 1 y reducir a la mitad la escala 2, los autos con un precio superior a los $103.000.000 deben pagar un 17,5% (22% efectivo) por este tributo, lo que lleva el precio de esos vehículos hasta unos $125.00.000.

Pero al fracasar el tratamiento de la reforma laboral en diciembre y pasar para febrero, esa acción de Prestige Auto debió cambiar porque como consecuencia directa de la incertidumbre, se frenaron las ventas de vehículos de esa franja de precios.

Lo que hizo la compañía fue establecer un monto aproximado al 10% para los modelos que superan esos $103.000.000 y en conjunto con los concesionarios ofrecer un de descuento para quienes compren unidades durante enero y febrero. Ese monto no es del 17,5% porque una reducción impositiva no impacta completa en el precio.

Ese descuento no es una devolución sino una baja real de precio, y se mantendrá todo febrero, lo que implica un beneficio seguro y no una medida paliativa ante una eventual eliminación de un impuesto. En caso que durante febrero no se apruebe la reforma laboral con el capítulo impositivo completo, lo que mantendría el impuesto interno vigente al 17,5% como está actualmente, ese descuento se suspenderá y los precios serán los que marca la lista de precios de Prestige Auto mes a mes.