Economía

Por qué el mercado automotor argentino cambió tan poco en 10 años y cuál es el segmento que más creció en la última década

Aunque el mundo del automóvil cambió drásticamente, Argentina sólo se adaptó a la nueva tendencias de modelos, pero consume más gasoil y los autos importados de Brasil volvieron a valores de 2015

Guardar
Aunque el mundo del auto
Aunque el mundo del auto cambió completamente, Argentina sólo incorporó más SUV a su parque automotor y mantiene variables idénticas a las de 2015

Mientras en la mayoría de los países desarrollados la llegada de la electromovilidad cambió los parámetros de movilidad de gran parte de los usuarios de autos, un reciente informe del mercado automotor argentino 2025 en el contexto de los últimos diez años y con un escenario de pandemia a mitad de ciclo, mostró como la mayoría de las variables volvieron a cifras y porcentajes similares a las de 2015.

La iniciativa estuvo a cargo del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), la consultora que analiza y distribuye la información del mercado automotor mensualmente a partir de los datos oficiales de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Según el estudio, el mercado automotor argentino registró en 2025 el mayor volumen de patentamientos desde 2018, con un total de 612.291 vehículos nuevos, lo que más allá del incremento del 47,8% respecto del año anterior, muestra el impacto de la recuperación pospandemia y subraya cambios estructurales en la composición del mercado, con el avance de los importados y el crecimiento de las SUV.

Paradójicamente, después de tocar un techo de 900.000 autos en 2017 y un piso de 343.000 en 2020, el total de patentamientos de 2025 es muy similar al de diez años atrás, ya que en 2015 se habían vendido 644.000 unidades.

El documento de SIOMAA revela que los vehículos importados dominaron el mercado con un 60% de los patentamientos durante el año, mientras los nacionales representaron el 40%. Brasil se mantuvo como el principal origen de los vehículos que ingresan al país con un 48%, aunque en 2015 había sido del 49% pero para 2020 había subido hasta el 56% del total de ventas. En cambio, ahora se destaca el avance de los automóviles de origen chino, que sumaron más de 25.000 unidades patentadas durante el año y que pasó del 1% en 2020 al 4% en 2025.

La gran diferencia está en los SUV

La dinámica de patentamientos benefició a todos los segmentos, aunque los automóviles y SUV todavía concentran cerca del 70% del mercado. Sin embargo, entre los cambios destacados por el reporte, sobresale el avance de las SUV, que pasaron de explicar solo el 8% de los patentamientos totales en 2015 al 35% en 2025, consolidándose como la opción preferida por un segmento creciente de usuarios. Las pick-ups también incrementaron su participación, avanzando del 18% al 26% del mercado durante la última década.

A raíz de ese cambio en el tipo de modelos que algunas marcas adoptaron pero otras abandonaron, la composición por marcas evidenció variaciones significativas. Según el informe, Volkswagen se consolidó como la marca con mayor estabilidad entre las que más autos vendieron entre 2015 y 2025, con valores de participación de mercado entre el 16% y el 19%.

El gran cambio del mercado
El gran cambio del mercado estuvo dado por el crecimiento de los SUV, que ahora también ocupan el segmento de los autos más accesibles

Toyota, en cambio fue una de las que más creció, pasando del 10% una década atrás al 16% actual. La otra marca que creció es Fiat, que pasó a ser Stellantis en 2021, con un incremento de participación menor pero que le permitió subir del quinto al tercer lugar, pero que durante tres años intermedios la situó en el primer puesto con el Fiat Cronos.

En cambio, tras dejar de fabricar autos y SUV compactos, Ford pasó del 14 al 8,5% en diez años, mientras Chevrolet, por otras razones de productos y stock, bajó del 14% de 2015 al 8% en 2025.

La concentración de mercado entre las diez principales marcas se redujo del 95,4% en 2015 al 91,4% en 2025 por el ingreso de nuevos competidores, aunque las líderes mantuvieron posiciones destacadas. Toyota, Volkswagen y Fiat se consolidaron como las tres automotrices de mejores resultados en el año, desplazando a otros actores tradicionales del sector.

Menos nafta pero más diésel

El análisis de la motorización muestra que la participación de los vehículos a nafta descendió de 83% a 73%, mientras los motorizados diésel aumentaron del 17% al 22% en los primeros cinco años y mantuvieron estables para fin de 2025, apalancándose fuertemente en el mercado de las pick-up. Desde 2020, el crecimiento de los híbridos y eléctricos fue sostenido, alcanzando una participación de 4,6% en el mercado total durante 2025. En cambio, el uso de GNC se mantuvo marginal.

En este rubro hay nuevamente una diferencia con lo que ocurre en casi todo el mundo en la utilización del gasoil, un combustible que en los países más desarrollados ha caído a valores mínimos históricos al ser señalado -con mucha política y poco sustento científico- como el tipo de combustible que más contamina el medio ambiente. Argentina, por tener un mercado con una fuerte incidencia de pick-ups medianas que tienen ese tipo de propulsión, vio un crecimiento de 5 puntos en su utilización en automotores de uso comercial.

Otras variables

El financiamiento recuperó protagonismo en las ventas y volvió a niveles similares a los de 2015, con el plan de ahorro como principal canal. El informe de ACARA detalla que aunque los bancos cedieron terreno, las financieras de marca incrementaron su relevancia en la estructura de créditos para la adquisición de unidades nuevas.

La segmentación por origen también evidenció que los vehículos provenientes de Brasil mantienen el liderazgo, aunque la penetración de productos chinos sigue en aumento. El informe anual explica que el mercado argentino continúa dependiendo en buena medida de la oferta de modelos importados, tanto por la preferencia de los consumidores como por la disponibilidad de versiones y equipamientos.

Respecto a la evolución histórica, el documento distribuido por presentado por ACARA traza un panorama de los últimos diez años, en el que sobresale la recuperación de los patentamientos después del piso registrado en 2020. El año 2025 se ubicó como el mejor desde 2018, con resultados positivos en todos los segmentos y una recomposición del parque automotor.

Temas Relacionados

mercado automotorautos importadosdiéselautos SUVAutos 0 kmúltimas noticias

Últimas Noticias

Las tensiones geopolíticas alteran los mercados pero benefician a la Argentina por un inesperado motivo

El conflicto entre Estados Unidos e Irán potencia el alza del oro y otros metales, lo que fortalece las reservas del Banco Central. Qué ocurre con el petróleo

Las tensiones geopolíticas alteran los

Audiencia clave: la UTA y las empresas se reúnen otra vez para evitar un paro de colectivos

A las 11 comienza la reunión entre las partes donde se debe definir el aumento salarial de los colectiveros. El gremio anunció que, de no llegar a un acuerdo, realizará medidas de fuerza

Audiencia clave: la UTA y

Sin Vaca Muerta, la producción de crudo registró una fuerte caída en 2025: cómo le fue a cada provincia

Al excluir a Neuquén de las estadísticas surge un escenario delicado. Qué pasó en cada uno de los distritos petroleros

Sin Vaca Muerta, la producción

Subsidios al transporte: el Gobierno impulsa una auditoría y retiene fondos a empresas tras detectar irregularidades

La medida alcanza a las compañías del transporte automotor con inconsistencias detectadas y se aplicará de manera transitoria hasta que finalicen las verificaciones técnicas ordenadas por el Ministerio de Economía

Subsidios al transporte: el Gobierno

Juicio por YPF: en una audiencia con Burford, Argentina volvió a negarse a dar información sobre el oro del BCRA

El Estado ratificó su rechazo a los pedidos de información de Burford Capital y confirmó que el 19 de febrero presentará su descargo frente a la acusación de desacato

Juicio por YPF: en una
DEPORTES
La misteriosa publicación de Kendry

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

Benzema estalló contra su club en Arabia Saudita por una “humillante e insultante” oferta de renovación del contrato

Thiago Tirante dio otro paso en Baréin y hubo dos festejos argentinos en Chile

Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

TELESHOW
Ángel de Brito contó las

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

El cuestionamiento de Sabrina Rojas a Flor Vigna por su canción para Luciano Castro: “Si él te angustia, no hagas esto”

La China Suárez compartió un recuerdo nostálgico de su niñez: la foto de sus años en Rincón de Luz

Marixa Balli habló del cierre de sus locales en Flores: “Nunca vivimos una situación tan difícil”

Daniela Celis intentó agasajar a sus hijas por su cumpleaños, pero un detalle clave terminó en desastre

INFOBAE AMÉRICA

Mucho más allá del meme

Mucho más allá del meme de la ferretería, Diego Capusotto es un crack y lo demuestra en el teatro

El Niño vuelve al radar climático de Panamá

De los rituales aztecas a Patti Smith: por qué el sacrificio nunca pasó de moda en la cultura occidental

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento

Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo