Pago de deuda: los depósitos en dólares del Tesoro cayeron en la antesala de un vencimiento con el FMI

Caputo enfrenta un vencimiento de USD 824 millones el lunes con el FMI.

Todos los focos estaban puestos en la licitación de deuda pública que tenía que enfrentar Finanzas esta semana, pero en ese ínterin, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro registraron una fuerte caída en la previa del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) del próximo lunes. Aunque en el mercado no existen dudas sobre el cumplimiento del compromiso por parte del Gobierno, surge la incógnita respecto al modo en que lo hará: si venderá pesos o utilizará alguno de los instrumentos financieros disponibles.

El último informe diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que viene con tres días hábiles de retraso, expuso que al 27 de enero, los depósitos en moneda extranjera del Gobierno eran de USD USD 156,18 millones. Lo que supuso una importante caída, la segunda en los últimos siete días.

La semana pasada, a la par de que el BCRA compraba reservas en el inicio de la nueva fase del programa económico, la noticia fue que el Tesoro se hizo de dólares. Al 21 de enero, según el BCRA, los depósitos en moneda extranjera del Gobierno eran de USD 325,75 millones.

Con las compras del jueves por USD 33 millones, las reservas del Banco Central ya superan los USD 46.000 millones.

Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que la caída en los depósitos en dólares responde al pago a organismos internacionales. Sin embargo, en Hacienda no precisaron a qué entidades se les pagó. En enero, había compromisos por USD 149 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USD 38 millones al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y USD 60 millones a Otros.

“Los dólares para pagarle van a aparecer, aunque sea para hacer un puente entre que pagan y cobran”, comentó un importante economista en off the record en conversación con este medio. Es que Argentina todavía se encuentra a la espera del último desembolso del FMI por USD 1.000 millones.

Desde Economía aseguraron que el pago al organismo de crédito se efectuará en tiempo y forma, pero ante la repregunta sobre si eso significa que van a pagar el 1° de febrero, no existió una respuesta al cierre de esta nota.

Para juntar las divisas que faltan, el Tesoro cuenta con algo más de $2,3 billones en la cuenta en pesos. Al tipo de cambio actual, es más de tres veces lo necesario para cubrir el compromiso. En la licitación del miércoles, la Secretaría de Finanzas llevó a cabo un rollover del 124% y no liberó pesos al mercado, lo que le deja margen de maniobra para comprar, aunque se vería más comprometido para las próximas subastas de deuda en moneda local.

Otra de las posibilidades, que siempre es puesta en consideración por el analista financiero Christian Buteler, es que el Tesoro apele a los depósitos que tiene en bancos comerciales. El principal obstáculo es que retira liquidez al sistema en un contexto de tasas altas.

El ministro Caputo tuvo un breve intercambio con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en Davos, Suiza.

Segunda revisión FMI

Por el momento no se confirmó la fecha exacta del desembarco de la misión del FMI en la Argentina. La semana pasada, durante su participación en el Foro Económico Mundial, el ministro Luis Caputo, tuvo un breve intercambio con la titular, Kristalina Georgieva, que derivó en una publicación en la red social X.

No obstante, lo que sí se sabe es dónde se concentrará la atención de los enviados del prestamista de última instancia: la meta de acumulación de reservas internacionales netas que se incumplió a pesar del recorte de los objetivos en la revisión anterior.

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego el objetivo se modificó a USD 2.600 millones negativos. Aun así, el equipo económico no alcanzó el objetivo. Esto se debió principalmente a la decisión de no comprar reservas hasta que el dólar llegara al piso de la banda cambiaria. En menor medida, también influyó la venta de reservas para controlar el dólar antes de las elecciones legislativas.

Cabe destacar que el Gobierno llega mejor a la próxima revisión en materia de adquisición de divisas: en las últimas 19 jornadas, el BCRA compró USD 1.134 millones. Con ello, las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, treparon hasta los USD 46.240 millones, alcanzando un nivel que no se registraba desde mediados de 2021.