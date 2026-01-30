Economía

Los argentinos compraron más de USD 26.000 millones desde la salida del cepo cambiario

En diciembre, cerca de 1,5 millones de argentinos compraron USD 2.186 millones en el mercado formal. El efecto de las elecciones y el comportamiento mes a mes del mercado cambiario

Guardar
Los argentinos compraron más de
Los argentinos compraron más de USD 26.000 millones desde la salida del cepo cambiario. AFP

Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, una gran cantidad de ahorristas se volcó al mercado oficial para comprar divisas, lo que dio lugar a una dinámica sostenida de dolarización: los argentinos compraron más de USD 26.000 millones desde el la salida parcial del cepo.

En abril, las compras de dólares realizadas por “personas humanas” alcanzaron los USD 2.077 millones. De acuerdo a datos del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), alrededor de un millón de individuos accedieron al mercado formal durante las primeras jornadas posteriores al levantamiento del cepo.

La demanda continuó en ascenso en los meses siguientes: en mayo se adquirieron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio USD 3.473 millones. En agosto se observó una corrección a la baja, con compras por USD 2.448 millones, aunque en septiembre se registró el valor más alto del período, con USD 5.130 millones. Ese salto coincidió con el clima previo a las elecciones legislativas, un contexto que históricamente impulsa la dolarización de carteras ante el aumento de la incertidumbre.

Durante octubre, mes en el que se celebraron los comicios, el volumen de compras se mantuvo elevado, aunque mostró una leve retracción hasta los USD 4.731 millones. El quiebre se produjo en noviembre, cuando la demanda cayó de manera marcada y alcanzó el nivel más bajo desde la salida del cepo: las compras brutas de billetes sumaron USD 1.597 millones y participaron cerca de 1,1 millones de personas.

En diciembre, el interés por la moneda extranjera volvió a repuntar. Aproximadamente 1,5 millones de argentinos compraron USD 2.186 millones. En conjunto, desde el levantamiento de las restricciones cambiarias, las adquisiciones de dólares en el mercado formal totalizaron USD 26.392 millones.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

DólarMercado de cambiosCepoAhorroÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Banco Central extendió la racha compradora y sumó más de USD 1.150 millones en enero

La autoridad monetaria compró USD 23 millones este viernes e hilvanó 20 jornadas consecutivas con saldo comprador

El Banco Central extendió la

El dólar avanzó en la semana, pero cerró enero con una leve baja

La divisa finalizó a $1.465 en el Banco Nación. En el primer mes del año cedió 15 pesos o 1 por ciento. El mayorista, a $1.447, quedó a 116 pesos o un 8% del techo de la bandas cambiarias

El dólar avanzó en la

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $200.000 por mes tras la suba de tasas

Con las tasas en alza, este instrumento volvió a captar la atención de los ahorristas. El monto necesario para obtener una renta sin riesgo varía según el banco

Plazo fijo: cuánto hay que

Cuánto cuesta la canasta escolar en 2026 y cuáles fueron los útiles que más aumentaron

A semanas del inicio de clases, las familias comienzan a organizar el presupuesto que destinarán a los elementos escolares

Cuánto cuesta la canasta escolar

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en febrero 2026

El sector atraviesa un período de transición mientras se esperan definiciones oficiales, con normas vigentes que siguen regulando las remuneraciones y las obligaciones de empleadores en todo el país

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas
DEPORTES
Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

Faustino Oro recuperó la sonrisa: se impuso al ex campeón Daniil Yuffa y enfrentará a una de las leyendas del ajedrez

La mala noticia que recibió Jack Doohan luego de chocar tres veces consecutivas durante su prueba en la Super Fórmula de Japón

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente de River Plate que logró la Copa Libertadores 1996 durante su exitosa gestión

TELESHOW
Solcito Fijo, la hija de

Solcito Fijo, la hija de Piñón, entre el teatro y la familia en Carlos Paz: “Volver a cantar con papá fue sanador”

Evangelina Anderson desmintió romances y se refirió a la ruptura con Martín Demichelis: “Un montón de veces intentó volver”

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

Se estrenó el tráiler de la segunda temporada de En el Barro: las escenas hot que tiene la China Suárez

Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

INFOBAE AMÉRICA

Detectan compuestos tóxicos en superficies

Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio

Desde Panamá impulsan nuevo bono regional para transformar la inversión social en América Latina

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones sobre integrantes del régimen de Irán tras la brutal represión a las protestas

Se derrumbó el oro: tras registrar un máximo histórico, sufrió la mayor caída diaria desde 1983

Bukele recibirá a José Antonio Kast en la Casa Presidencial: seguridad y cooperación en el centro de la agenda