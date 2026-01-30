Los argentinos compraron más de USD 26.000 millones desde la salida del cepo cambiario. AFP

Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, una gran cantidad de ahorristas se volcó al mercado oficial para comprar divisas, lo que dio lugar a una dinámica sostenida de dolarización: los argentinos compraron más de USD 26.000 millones desde el la salida parcial del cepo.

En abril, las compras de dólares realizadas por “personas humanas” alcanzaron los USD 2.077 millones. De acuerdo a datos del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), alrededor de un millón de individuos accedieron al mercado formal durante las primeras jornadas posteriores al levantamiento del cepo.

La demanda continuó en ascenso en los meses siguientes: en mayo se adquirieron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio USD 3.473 millones. En agosto se observó una corrección a la baja, con compras por USD 2.448 millones, aunque en septiembre se registró el valor más alto del período, con USD 5.130 millones. Ese salto coincidió con el clima previo a las elecciones legislativas, un contexto que históricamente impulsa la dolarización de carteras ante el aumento de la incertidumbre.

Durante octubre, mes en el que se celebraron los comicios, el volumen de compras se mantuvo elevado, aunque mostró una leve retracción hasta los USD 4.731 millones. El quiebre se produjo en noviembre, cuando la demanda cayó de manera marcada y alcanzó el nivel más bajo desde la salida del cepo: las compras brutas de billetes sumaron USD 1.597 millones y participaron cerca de 1,1 millones de personas.

En diciembre, el interés por la moneda extranjera volvió a repuntar. Aproximadamente 1,5 millones de argentinos compraron USD 2.186 millones. En conjunto, desde el levantamiento de las restricciones cambiarias, las adquisiciones de dólares en el mercado formal totalizaron USD 26.392 millones.

