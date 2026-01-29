El consumo repuntó 2,5% en 2025, pero terminó el año con tendencia a la baja y señales de enfriamiento

El consumo de los hogares repuntó 2,5% en 2025 pero mostró señales de enfriamiento hacia fin de año. REUTERS/Agustín Marcarián

El consumo de los hogares argentinos cerró 2025 con un crecimiento acumulado de 2,5% respecto de 2024, de acuerdo con el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). A pesar de ese resultado anual positivo, el desempeño del último tramo del año mostró un cambio de tendencia, con caídas interanuales en los meses finales que encendieron señales de alerta sobre la dinámica del gasto en bienes y servicios.

El informe de la CAC señala que diciembre registró una baja interanual del 1,4%, lo que convirtió al cierre de 2025 en el segundo mes consecutivo con variación negativa frente al mismo período del año anterior. En términos desestacionalizados, sin embargo, el consumo mostró en diciembre una suba mensual del 1,2% en comparación con noviembre, lo que reflejó un comportamiento dispar entre las distintas mediciones.

“El último mes de 2025 mostró una leve baja del consumo de hogares en bienes y servicios”, indicó la entidad al presentar los datos correspondientes a diciembre. Según el relevamiento, el resultado anual se sostuvo por la comparación con un 2024 que había exhibido niveles de consumo históricamente bajos, mientras que la evolución más reciente evidenció una desaceleración hacia el final del año.

Un año con avances irregulares

A lo largo de 2025, el Indicador de Consumo mostró una trayectoria irregular, con meses de crecimiento interanual alternados con retrocesos. El primer trimestre del año presentó variaciones positivas frente a igual período de 2024, con registros que permitieron acumular una suba del 3,6% interanual en los primeros tres meses. En ese tramo inicial, el consumo se apoyó en una base de comparación baja y en una mejora gradual de algunos rubros.

El Indicador de Consumo de la CAC refleja una evolución irregular a lo largo del año, con avances en el primer semestre y retrocesos hacia el cierre de 2025.

Durante el segundo trimestre, el indicador mantuvo variaciones interanuales positivas, aunque con una desaceleración respecto del arranque del año. En abril, el consumo registró una suba interanual del 4,5%, mientras que en mayo el crecimiento se moderó al 1,5%. En junio, el indicador volvió a acelerarse y marcó un avance del 4% frente al mismo mes del año previo.

En el tercer trimestre comenzaron a observarse señales más claras de enfriamiento. Julio mostró un crecimiento interanual acotado del 1,1%, junto con una leve contracción en términos desestacionalizados frente a junio. En agosto se registró la primera caída interanual del año, con un retroceso del 0,5%, lo que interrumpió la racha de subas que había predominado en los meses anteriores. En septiembre, el consumo volvió a terreno positivo con un aumento interanual del 1,4%, aunque nuevamente con una baja en la comparación mensual ajustada por estacionalidad.

Deterioro en el último trimestre

En el último trimestre, el comportamiento del consumo volvió a deteriorarse. Octubre exhibió una suba interanual del 1,9%, pero en noviembre el indicador registró una caída del 2,8% interanual, que se profundizó en diciembre con el retroceso del 1,4%. De esta manera, el cierre de 2025 quedó marcado por dos meses consecutivos de variaciones negativas frente al año anterior.

El informe de la CAC también detalla el desempeño de los distintos componentes del consumo durante diciembre, con resultados muy diferentes según el rubro. El segmento de indumentaria y calzado, por ejemplo, mostró una variación interanual positiva del 4,9%, lo que aportó 0,4 puntos porcentuales al índice general. En contraste, el rubro de transporte y vehículos registró una caída del 2,8% interanual, con un impacto negativo sobre el indicador agregado.

Otros sectores también incidieron en el resultado de diciembre. Recreación y cultura presentó una baja interanual del 4,3%, mientras que un conjunto de rubros de menor peso relativo exhibió una contracción conjunta significativa, que explicó buena parte del retroceso mensual del consumo. En sentido opuesto, el capítulo de vivienda, alquileres y servicios públicos mostró un crecimiento estimado del 6,8% interanual, con una contribución positiva de un punto porcentual al índice.

En diciembre, la venta de indumentaria creció 4,9% (Europa Press)

Crédito y señales de desaceleración

El análisis por tipo de bienes y servicios reflejó además un desempeño débil de los bienes de consumo masivo, que mostraron caídas tanto en la comparación interanual como en la medición desestacionalizada mensual hacia el final del año. Esta evolución estuvo en línea con la moderación del gasto en productos de alta rotación observada en los últimos meses de 2025.

El informe también incluyó un apartado sobre la evolución del crédito a los hogares. Según la CAC, tras varios meses de expansión, especialmente en tarjetas de crédito y préstamos personales, el financiamiento al consumo comenzó a mostrar una pérdida de dinamismo hacia el cierre del año. Este comportamiento coincidió con la desaceleración del consumo registrada en el último bimestre.

De acuerdo con la entidad, el balance anual positivo del 2,5% no alcanzó para compensar las señales de debilitamiento observadas en el tramo final del año. La combinación de caídas interanuales, menor impulso del crédito y un contexto de precios con variaciones mensuales superiores al 2% en diciembre condicionó el desempeño del consumo de los hogares.

Así, aunque 2025 cerró con un crecimiento acumulado frente a 2024, los datos del último trimestre dejaron planteadas dudas sobre la solidez de la recuperación del consumo y marcaron un cierre de año con tendencia descendente en el gasto de los hogares argentinos.