El consumo masivo cerró el 2025 con subas pero aún no recuperó el terreno perdido durante 2024

Las ventas tuvieron un leve repunte en el último año, aunque el desempeño fue heterogéneo entre canales

Pese a haber registrado una caída del 0,3% interanual en diciembre, el consumo masivo cerró el 2025 con una variación positiva, acumulando un crecimiento del 2%. De esta manera, las ventas en este segmento lograron recuperar parte del terreno perdido el año previo, cuando se anotó un rojo de 13,9%.

Así surge de un informe de la consultora Scentia, la cual resaltó que el comportamiento de los canales fue dispar en el acumulado. Por caso, las ventas en supermercados retrocedieron 5,2%, una trayectoria similar a la del canal mayorista, que presentó una merma del 5%.

En contraste, los autoservicios independientes avanzaron apenas 0,1%, mientras que las farmacias lo hicieron en 2,3%.

infografia

El e-commerce se consolidó como el canal de mayor dinamismo, con una suba del 14,1%, seguido por los almacenes y kioscos (K+T), donde el consumo aumentó 9,1%.

Sobre este último, indicaron desde Scentia, la pérdida de impulso que se venía observando en los últimos meses se acentuó en diciembre, al incrementarse solo 0,3% respecto a igual mes de 2024. No obstante, en el balance anual creció 9,1%. La lectura requiere cautela: el canal arrastra un escenario muy adverso desde la pandemia y hasta 2023, por lo que el punto de partida es bajo y magnifica las variaciones interanuales.

infografia

En relación a las canastas, la mayoría finalizó el 2025 “en verde”. Alimentación lideró, con un alza del 4,5%, a la vez que los Perecederos saltaron 6,2%. Asimismo, exhibieron un buen desempeño los impulsivos (+3,7%), higiene y cosmética (+2,4%), bebidas con alcohol (+2,3%), limpieza de ropa y hogar y desayuno y merienda (+1,2%). En tanto, el único rubro que cayó fue el de bebidas sin alcohol, con un descenso del 2,1%.

En diciembre particularmente, en el marco de las Fiestas de fin de año, el consumo masivo subió 11,9% frente a noviembre, destacándose el repunte en supermercados de cadena (15,6%), Farmacias (16,5)% y autoservicios independientes (15,1%). En la comparación interanual, las ventas se contrajeron 0,3%.

infografia

La relativa recuperación se da en un contexto de fuertes descuentos de las propias cadenas, los bancos y las billeteras digitales, una estrategia ya adoptada durante 2024.

Osvaldo Del Río, director de Scentia, cree que la evolución del consumo masivo en 2026 será similar a la del año pasado, más sujeta a la variación del PBI.

A su turno, Julián Fernández, Analytics Manager de NielsenIQ Argentina, dijo: “La recuperación salarial está estancada en general, y mientras los estratos socioeconómicos medios y bajos siguen soportando el aumento de costos del hogar, los altos cambian su distribución del gasto: los productos de consumo masivo dejaron de ser aspiracionales, y los viajes, autos y otros rubros reaparecen con fuerza. Para 2026 esperamos un leve crecimiento del consumo, pero aún queda un largo camino para regresar a niveles previos”.

“El sector deberá prepararse para un consumidor más racional, sensible al precio y dispuesto a alternar entre canales”, añadió.

De acuerdo con la última Encuesta de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios Mayoristas elaborada por el Indec, las expectativas del sector supermercadista reflejan un mayor optimismo para este año pero también cautela.

infografia

El 35% de las empresas consultadas anticipa una mejora del escenario comercial en los próximos dos meses, mientras que la mayoría, el 57,5%, estima que se mantendrá sin cambios. Solo el 7,5% proyectó un deterioro.

Venta de las pymes

Por otro lado, las ventas minoristas de las pymes bajaron 5,2% interanual en diciembre, aunque presentaron una suba equivalente en términos mensuales, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la misma línea que los datos de Scentia, el acumulado del 2025 cerró con una variación positiva del 2,5%.

“Diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%. El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo”, resaltó la entidad.

La mayoría de las empresas encuestadas por CAME proyecta un panorama económico más favorable en 2026. Sin embargo, las decisiones de inversión siguen en pausa, condicionadas por los elevados costos y la reducida rentabilidad. El informe subraya que el desafío central será transformar el alivio estacional en una recuperación genuina y sostenida de la demanda, capaz de consolidar la reactivación del sector.

