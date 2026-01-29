Cambios en los valores de Edenor y Edesur: actualizaron los cuadros tarifarios por el nuevo sistema de subsidios

El nuevo sistema plantea un costo por consumo diferenciado, según la temporada

Luego de que el Gobierno nacional creara el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), esta madrugada se oficializaron los nuevos cuadros tarifarios de Edesur y Edenor.

Según estableció el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el nuevo esquema se aplicará desde el 16 de enero. Por medio de la publicación de las resoluciones 21/2026 y 22/2026 en el Boletín Oficial, las autoridades introdujeron cambios sustanciales en las tarifas de los usuarios residenciales y otras categorías especiales como, por ejemplo, los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro.

De la misma forma, el ENRE dictaminó que tanto Edesur como Edenor deberán implementar estos nuevos cuadros tarifarios para todos sus usuarios, cuenten o no cuenten con ayuda económica del Estado para hacer frente a sus consumos.

Así, el Gobierno puso en marcha la reforma en el sistema de subsidios energéticos, que había sido anunciada a través del Decreto 943/2025. En ese documento, se estableció la unificación de la ayuda de jurisdicción nacional y la creación del SEF, pensado para incluir a todos los hogares beneficiarios y asegurar el acceso al consumo energético para los usuarios residenciales vulnerables.

Los clubes de barrio y organizaciones abonarán la misma tarifa que los usuarios con subsidios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los cambios claves en el régimen energético fue la definición de dos bloques de consumo base energético, que fueron ideados según la demanda eléctrica en cada época del año. Mientras que en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el consumo base considerado será de 300 kWh, para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el bloque descenderá a 150 kWh.

Adicionalmente, se dispuso una bonificación extraordinaria de hasta el 25% sobre el consumo base para los beneficiarios del SEF durante 2026. Esta reducción extra buscaría suavizar la transición del régimen de subsidios y mantener la previsibilidad en las facturas. Asimismo, indicaron que el porcentaje será ajustado por la Secretaría de Energía en función de las necesidades de los usuarios.

El nuevo cuadro tarifario de Edesur

Según lo dispuesto en el documento oficial, los usuarios que se encuentren en el Nivel 1 de altos ingresos y no posean subsidios deberán abonar un cargo fijo de $1.393,730 por haber consumido hasta 150 kWh y otros $115,293 por cargo variable. En caso de superar o alcanzar hasta los 400 kWh, los montos ascenderían hasta $2.925,470 (fijo) y $115,746 (variable).

Si se tratara de un domicilio que haya accedido al subsidio energético, el beneficio solo se aplicará en el cargo variable si no se superara el consumo base. Así, deberían pagar $1.393,730 (fijo) y $44,463 (variable). Además, si superara los 300 kHw por mes, el cargo variable aumentaría a $115,293.

Por último, definieron que los clubes de barrio y las organizaciones sin fines de lucro compartan los mismos valores que los usuarios con subsidio. De esta forma, el precio fijo será de $1.393,730 y el variable se estableció en $115,293.

Así quedó conformado el cuadro tarifario de Edenor

En el caso de los hogares de altos ingresos, la empresa distribuidora deberá cobrar $1.414,930, en concepto de cargo fijo menor a los 150 kWh, y un cargo variable de $115,282. Si llegara a registrarse un consumo de hasta 400 kWh, las cifras ascenderán hasta $3.017,820 (fijo) y $115,798 (variable).

Para aquellos usuarios con subsidio, se confirmó que el consumo base por los primeros 300 kWh por mes será de $1.414,930 (fijo) y $44,292 (variable). No obstante, si se llegara a exceder la cifra delimitada, se mantendrá el costo fijo, más el variable se computará por el precio de $115,282.

Al igual que los clientes de Edesur, los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro que fueran proveídas por Edenor deberán abonar el mismo costo que los hogares con subsidio. Así, se determinó que el cargo fijo será de $1.414,930 y el variable $44,292.

Finalmente, indicaron que los valores aplicados a los usuarios con medidores autoadministrados sin subsidio pagarán $124,715 por un consumo menor a los 150 kWh y $122,519 hasta los 400 kWh. No obstante, con subsidio las cifras descenderían a $53,725 (150 kWh) y a $79,924 (400 kWh).