Paso a paso, cómo pedir el subsidio a la luz y al gas en la nueva página web del Gobierno

El trámite se puede realizar 100% online (Adobe Stock)

Desde principios de 2026 rige en la Argentina un nuevo régimen para acceder a subsidios en los servicios de electricidad y gas en los hogares. El sistema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), unifica criterios de asistencia para la energía eléctrica, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de 10 kilos. El esquema establece que solo puedan recibir el beneficio los hogares que cumplan con determinados requisitos socioeconómicos y patrimoniales, y define un procedimiento centralizado para tramitarlo.

El acceso a la asistencia estatal se realiza de forma digital a través de una plataforma web oficial habilitada por el Ministerio de Economía. A continuación, se detalla el proceso completo para gestionar los subsidios a la luz y al gas, quiénes pueden solicitarlos y qué pasos seguir para completar los trámites requeridos.

1. Verificar si necesitás inscribirte

El primer paso para acceder a los subsidios es determinar si el hogar ya está registrado en el sistema o si es necesario completar una nueva inscripción. El antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) fue reemplazado por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Las personas que ya figuraban en el RASE no deben volver a completar el trámite, ya que sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo registro.

Sin embargo, deben inscribirse quienes no hayan realizado el trámite anteriormente, así como también los hogares que recibían beneficios a través de programas específicos, como el Programa Hogar para la compra de garrafas, o quienes accedían a la Tarifa Social de Gas en determinadas localidades. En estos casos, la inscripción en el nuevo esquema es obligatoria para mantener o iniciar la asistencia estatal.

2. Acceder a la web

El siguiente paso es ingresar a la plataforma digital creada para la gestión de los subsidios energéticos (https://www.argentina.gob.ar/subsidios). Desde allí se puede iniciar el trámite, consultar el estado de una solicitud ya presentada o verificar si el hogar recibe actualmente el beneficio.

Al momento de hacer el trámite, los usuarios deben estar registrados en Mi Argentina (Freepik)

Para operar en la plataforma es necesario contar con una cuenta en Mi Argentina, utilizando el número de CUIL y una contraseña personal. Una vez dentro del sistema, los usuarios pueden elegir entre las distintas opciones disponibles según su situación.

Entre las principales funciones del portal se encuentran:

Consultar si el hogar recibe subsidios.

Ver el estado de una solicitud en curso.

Solicitar una revisión en caso de considerar que la evaluación no refleja la situación real del grupo familiar.

3. Reunir la documentación requerida

Antes de iniciar la carga de datos, se recomienda contar con toda la información necesaria para completar el formulario sin interrupciones. Entre los datos que se solicitan se encuentran:

El número de medidor y el número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, que figuran en la factura de electricidad o gas.

El número de DNI y el número del trámite del DNI de la persona que realiza la inscripción.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico activa y de uso frecuente.

Esta información es clave para identificar correctamente el suministro y validar la composición del hogar declarado en el sistema.

4. Completar la inscripción en el ReSEF

Una vez dentro de la plataforma, quienes no figuren en el registro deberán completar la inscripción en el ReSEF. El trámite se realiza mediante un formulario digital que tiene carácter de declaración jurada, por lo que los datos consignados deben ser correctos y estar actualizados.

Se recomienda tener toda la información a mano para la realización del trámite (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formulario incluye información vinculada a los ingresos del hogar, la cantidad de integrantes, la situación laboral y otros aspectos socioeconómicos y patrimoniales. Parte de esta información se completa de manera automática a partir de bases de datos oficiales, aunque el solicitante debe revisar los datos y completar los campos faltantes si corresponde.

5. Evaluación de elegibilidad

Una vez enviada la solicitud, el Estado evalúa si el hogar cumple con los criterios establecidos para acceder al subsidio. El requisito central es que el ingreso neto del grupo familiar sea inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, el esquema contempla situaciones particulares que pueden ser tenidas en cuenta en la evaluación, como:

La presencia de un integrante con Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La percepción de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

La existencia de un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El sistema también realiza controles patrimoniales y cruces de información para verificar la capacidad económica del hogar. En función de esos datos, la solicitud puede ser aprobada o rechazada.

6. Aprobación del subsidio

Finalizada la evaluación, el sistema informa si el hogar fue aprobado como beneficiario del subsidio. En caso afirmativo, el beneficio se refleja directamente en la factura del servicio correspondiente.

En electricidad, el esquema contempla una bonificación base del 50% sobre un bloque de consumo determinado. En el caso del gas por red, se aplica una bonificación del 50% durante los meses de mayor demanda, mientras que en los períodos de menor consumo no se otorga subsidio.

Durante 2026, además, se prevé una bonificación adicional del 25% para ambos servicios en el mes de enero, con una reducción progresiva mes a mes hasta diciembre.

Para quienes compran gas envasado, el subsidio se aplica de forma directa al momento de la transacción (Télam)

Para los hogares que utilizan gas envasado, el beneficio se otorga como un descuento directo al momento de la compra de garrafas de 10 kilos, siempre que la inscripción esté vigente y se utilicen medios de pago electrónicos.

7. Consultas, revisiones y actualizaciones

La plataforma permite consultar el estado de la solicitud en cualquier momento y también iniciar un pedido de revisión si el solicitante considera que la evaluación no refleja su situación actual. Para ello, es necesario contar con los datos personales y el número de trámite.

Asimismo, en caso de que se produzcan cambios en la composición del hogar, en los ingresos o en el servicio contratado, la información puede actualizarse a través del sistema para que sea tenida en cuenta en futuras evaluaciones.