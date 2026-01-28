El dólar subió por cuarto día seguido y recorta la caída acumulada en enero

El tipo de cambio oficial cae 10,50 pesos en enero.

Mientras que el dólar al público terminó estable, a a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró una leve suba por cuarto día consecutivo.

Con un bajo volumen de negocios de USD 283,5 millones en el el segmento de contado, el mayorista sumó dos pesos o 0,1% en el día, a 1.444,50 para la venta, en lo más alto desde el 14 de enero. La divisa todavía mantiene una baja en enero de 10,50 pesos o 0,7 por ciento.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 11,50, lejos de los cincuenta centavos de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“El dólar mayorista se reacomoda ligeramente hasta $1.445, mientras de fondo continúan las compras del BCRA sin alterar la marcha de la plaza cambiaria, todo ello dentro de un clima de menor apetito por dolarización. Incluso se viene detectando mayor demanda por títulos en pesos de mano de inversores que buscan aprovechar las tasas en pesos, dado que la liquidez del sistema se viene normalizando y ello anticiparía un camino de compresión de rendimientos”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El BCRA fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.561,03, que dejó al tipo de cambio oficial a 116,53 pesos o un 8,1% de ese límite.

Los analistas advierten un incremento en el volumen de negocios y del interés abierto del mercado de dólar futuro, con estabilización de las cotizaciones, que podría ser reflejo de una mayor presencia del BCRA con ventas de contrato para evitar la volatilidad propia del cierre de posiciones de fin de mes. En el mismo sentido, el incremento de oferta de bonos dollar linked en el mercado secundario obedecería a la oferta de títulos en manos de la entidad monetaria para ponerle un techo al precio implícito de la divisa.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, recordó que “la mejora del stock de reservas responde en gran medida a factores de valuación. El principal impulso proviene de la fuerte suba del precio del oro en lo que va del año, más que del proceso de acumulación genuina de divisas por parte del Gobierno. El metal precioso superó recientemente los USD 5.300 por onza, en un contexto de mayor tensión financiera global asociada al escenario político y económico internacional”.

“En paralelo, el flujo de divisas del sector agroexportador se mantiene estable, con liquidaciones que rondan en promedio los USD88 millones diarios. Este ingreso constante de dólares le permite al BCRA sostener su ritmo de compras en el mercado cambiario”, continuó Morales.

La saga compradora de divisas del Banco Central, que ya absorbió más de USD 1.000 millones en lo que va del mes, se vincula con una renovada colocación de Obligaciones Negociables de empresas y bonos “sub soberanos” en mercados del exterior, iniciativa a la que se sumó este martes la provincia de Córdoba, que emitió un nuevo bono por USD 800 millones en Nueva York. La administración provincial pagará un rendimiento al vencimiento de 8,95% anual y a un plazo de 9 años.

“Esta es la segunda vez en menos de un año que Córdoba logra emitir un bono en dólares bajo ley Nueva York, tras una emisión por USD 725 millones en junio de 2025 a una tasa de 9,75%. Parte de los fondos obtenidos se utilizarán para financiar la recompra de su bono en dólares con vencimiento en 2027, cuya oferta de recompra permanece abierta hasta mañana”, indicaron desde Max Capital.

Córdoba es la tercera provincia en emitir desde las elecciones, después de la Ciudad de Buenos Aires, que colocó USD 600 millones a un rendimiento de 8,125%, y Santa Fe, que emitió USD 800 millones a un rendimiento de 8,375% a fines de 2025.

En un ligero ajuste bajista de cinco pesos o 0,3%, el dólar blue quedó negociado a $1.485 para la venta. En lo que va de enero resta 45 pesos o 2,9 por ciento.