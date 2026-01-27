Millicom se quedó con el 100% de las acciones de UNE-Tigo Colombia y consolida su presencia en América Latina

El logo de la compañía de telefonía móvil Tigo, una de las marcas de Millicom(REUTERS/Luisa González/Archivo)

La empresa de telecomunicaciones Millicom International Cellular anunció que logró la adjudicación del 100% de las acciones restantes de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE EPM Telecomunicaciones (“UNE” o “Tigo Colombia”), luego de presentar la oferta ganadora en la subasta pública organizada por EPM. De acuerdo con información de la propia empresa, la operación representa un avance en la consolidación de su presencia en el país sudamericano.

La propuesta de Millicom fue de 418.741 pesos colombianos por acción, lo que implica una suma total cercana a 2,1 billones de pesos colombianos, equivalentes a 571 millones de dólares. Según detalló la compañía, el proceso se desarrolló bajo los lineamientos de la Ley 226 de Colombia, que regula la enajenación de la participación estatal en empresas mixtas. Con esta adquisición, la participación de Millicom en UNE se eleva casi al 100%, completando la salida de EPM del capital accionario de la compañía. Hasta el momento, cada uno de los grupos empresariales detentaban el 50% del conglomerado.

“Se prevé que la operación se cierre el 29 de enero de 2026, de acuerdo con las reglas establecidas para la subasta. Una vez finalizada, la estructura accionaria simplificada permitirá a Millicom optimizar sus operaciones en Colombia y acelerar sus planes de integración estratégica”, comunicaron desde la compañía.

Empresas Públicas de Medellín cedió sus acciones en UNE-Tigo Colombia a Millicom. (crédito EPM/@Tigo_Colombia/X)

La adjudicación de la totalidad de las acciones de UNE se enmarca en el proceso de desinversión que llevó adelante EPM y refuerza la estrategia de expansión de Millicom en la región. El grupo, que opera en América Latina bajo la marca Tigo Colombia, busca acelerar su desarrollo en el país tras completar la adquisición.

Consolidación en América Latina

Al mismo tiempo, el gigante de las telecomunicaciones presentó en enero de 2026 una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con el control de Movistar Colombia, lo que implicaría un cambio en el control accionario de una de las compañías colombianas más relevantes en los servicios de telefonía móvil, internet y televisión.

Según informó Colombia Telecomunicaciones ESP BIC, conocida comercialmente como Movistar, Millicom Colombia Holding lanzó una OPA para adquirir entre el 54,68% y el 68,35% de las acciones ordinarias en circulación. Esto representa la compra de al menos 1.864.694.494 acciones y hasta un máximo de 2.330.868.118 títulos, rangos que permitirían a Millicom tomar el control mayoritario de la compañía.

La compañía detalló que la oferta se realiza en cumplimiento de un preacuerdo existente con Telefónica Hispanoamérica S.A., hasta ahora socio estratégico de Movistar en el país. La operación forma parte de una estrategia de consolidación en un sector marcado por la competencia, donde los operadores buscan fortalecer su posición frente a los desafíos tecnológicos y de cobertura que plantea la demanda actual.

Tigo ya tiene presencia en varios países de la región (AP/Archivo)

A finales de octubre de 2025, el grupo empresarial completó la adquisición de las operaciones de telecomunicaciones de Telefónica en Ecuador por 380 millones de dólares. Esta incorporación marcó el ingreso de la compañía al mercado ecuatoriano y se sumó a la integración de Telefónica Uruguay, en línea con su estrategia de expansión en Sudamérica.

En efecto, a comienzos del mismo mes, Millicom había comunicado la finalización de la compra del 100% de Telefónica Móviles del Uruguay S.A. (Movistar), tras recibir la aprobación del gobierno local. El valor empresarial de la operación fue de 440 millones de dólares. Con este movimiento, la empresa consolidó su presencia en la región como uno de los principales actores en el sector de telecomunicaciones de América Latina.

“Se espera que la transacción genere sinergias en redes, operaciones y servicios comerciales, al tiempo que diversifica las fuentes de creación de valor de Millicom en un mercado con sólidos fundamentos macroeconómicos y calificación de grado de inversión. Se proyecta que la integración aporte contribuciones positivas al flujo de caja libre para los accionistas a partir de 2026″, señaló la empresa por aquel entonces.

El holding en cuestión es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en América Latina. Bajo sus marcas TIGO y Tigo Business, la empresa ofrece una variedad de servicios y productos digitales, entre los que se destacan TIGO Money para finanzas móviles, TIGO Sports para entretenimiento local, TIGO ONEtv para televisión paga, conectividad de alta velocidad, telefonía y soluciones empresariales como servicios en la nube y seguridad.

Hasta el 30 de septiembre de 2025, Millicom, junto a su sociedad conjunta en Honduras, empleaba a cerca de 14.000 personas y prestaba servicios móviles y de fibra a más de 46 millones de usuarios, con una red de fibra que llegaba a más de 14 millones de hogares. La compañía, fundada en 1990, tiene su sede principal en Luxemburgo y oficinas ejecutivas en Doral, Florida.