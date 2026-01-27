Economía

Mercados: los bonos argentinos vuelven a subir y el riesgo país está a punto de romper el piso de los 500 puntos

Los títulos Globales y Bonares avanzan por quinto día seguido y son negociados con alza promedio de 0,5%. Buenas perspectivas tras el canje de deuda soberana de Ecuador

Guardar
El riesgo país argentino, en
El riesgo país argentino, en mínimos desde 2018.

La expectativa financiera de este 2026 se concentra para la Argentina en la oportunidad de volver a colocar bonos en dólares en los mercados internacionales. Tasas de financiamiento accesibles para el gobierno de Javier Milei permitirían a la vez estirar vencimientos, descomprimir el mercado de cambios local y ofrecer a los inversores señales de previsibilidad que atraerían nuevos capitales a la economía doméstica.

En este sentido , el índice de riesgo país que elabora la banca JP Morgan es una referencia para la renta fija de los países emergentes. El indicador estima la sobretasa que los países emergentes deberían pagar respecto de bonos de la misma duración emitidos por los EEUU.

Mientras que los bonos soberanos argentinos suben de precio un 0,5% en promedio, según la referencia de los títulos Globales con ley de Nueva York, el riesgo país de Argentina resta nueve unidades, a 501 puntos básicos, su nivel más bajo desde 11 de junio de 2018 (487 puntos básicos).

Dado que en la renta fija los precios se mueven a la inversa que las tasas de retorno, mientras mejor cotizan los bonos, más bajo es su rendimiento y más accesible es el financiamiento para el emisor.

Los bonos del Tesoro de los EEUU rinden este martes entre 3,6% a 4,2% anual. El referencial bono del tesoro de EEUU a diez años de plazo paga 4,21%, lo que significa que con un riesgo país de 500 puntos, Argentina aún debería convalidar una alta tasa del 9,2 por ciento .

Vale señalar que las empresas argentinas están emitiendo hoy obligaciones negociables en Nueva York con tasas próximas al 8% anual; el soberano debería reducir el riesgo país a la zona de los 400 puntos para competir en ese rango, cada vez más cercano después de una reducción de 1.900 puntos básicos desde que Milei ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2023.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, señaló que “en un contexto en que el BCRA acumula más de USD 1.000 millones comprados en enero en el Mercado Libre de Cambios, los inversores comienzan a seguir bien de cerca la compresión de spreads, con un riesgo país que opera en mínimos no vistos desde 2018. Si bien la tasa del bono de EEUU a 10 años es mayor a la que regia en la última emisión internacional de Argentina, el hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de Argentina".

“Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo, aunque seguimos bien de cerca los movimientos de mercado. En tanto, la acumulación de reservas será clave para que esa tasa en una potencial salida al mercado internacional sea la menor posible”.

Para el economista Alejandro Kowalczuk, “la apertura de los mercados de deuda permitirá ‘swapear’ (intercambiar), pasivos de corto plazo por deuda de mayor plazo, reduciendo la presión financiera inmediata. Al desaparecer la urgencia de “tener que comprar dólares para pagar”, la acumulación de reservas dejará de ejercer una presión constante sobre el mercado. En ese contexto, el mercado dejará de “contarle las costillas” al BCRA y al Tesoro y será posible administrar de manera más ordenada la compra de divisas y la acumulación de reservas a lo largo del tiempo”.

“Bajo estas condiciones, es muy probable que la variación diaria del precio del dólar deje de ser el tema diario excluyente de la agenda económica. Gradualmente, el foco podrá desplazarse hacia la economía real, con menos centralidad de lo financiero, acercándonos -al fin- a un funcionamiento más parecido al de un país normal”, acotó Alejandro Kowalczuk.

Temas Relacionados

dólar hoyriesgo país ArgentinaWall Streetreservas BCRAúltimas noticias

Últimas Noticias

Sigue la crisis en la industria textil: cerró una empresa centenaria y despidió a 260 trabajadores

La firma Emilio Alal, fundada en 1914, confirmó el cierre total de sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco

Sigue la crisis en la

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 27 de enero

La divisa en el Banco Nación es ofrecida a $1.460, mientras que en el mercado blue opera a $1.490. El BCRA llevado comprados en enero más de USD 1.000 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a

El Gobierno habilitó al sector privado a importar y comercializar GNL: cómo funcionará el nuevo esquema

El objetivo es garantizar el abastecimiento energético en los meses de mayor demanda. Enarsa, en planes de privatización, dejará de operar en ese mercado

El Gobierno habilitó al sector

Con las exportaciones de vino en mínimos desde 2004, otra bodega enfrenta problemas financieros

Una empresa de San Juan se suma a los casos de Norton y Bianchi, mientras la industria enfrenta una combinación de menor consumo interno y problemas en el frente externo

Con las exportaciones de vino

Una diferencia de 40% en el precio de los tubos para un gasoducto puede terminar en un recurso antidumping por parte de Techint

El grupo industrial evalúa accionar contra Welspun, la compañía india que ganó la licitación para proveer los caños del gasoducto que une Vaca Muerta con Río Negro. Las explicaciones sobre la brecha en el precio

Una diferencia de 40% en
DEPORTES
Las bromas de un entrenador

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

San Lorenzo intentará levantar en su visita a Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo

La mansión que Sergio Busquets le vendió a una estrella de la NHL tras su partida del Inter Miami

TELESHOW
Cande Tinelli adelantó imágenes de

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

INFOBAE AMÉRICA

Por qué es histórico el

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

En espejo con los Oscar, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Sinners’ lideran las nominaciones a los Premios BAFTA

Fiscalía de Panamá solicita la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

El homenaje a las víctimas del Holocausto reveló historias inéditas y nuevas advertencias sobre el antisemitismo

Tras una década en el exilio, el artista disidente Ai Weiwei regresó a China