Mercados: los bonos argentinos vuelven a subir y el riesgo país está a punto de romper el piso de los 500 puntos

El riesgo país argentino, en mínimos desde 2018.

La expectativa financiera de este 2026 se concentra para la Argentina en la oportunidad de volver a colocar bonos en dólares en los mercados internacionales. Tasas de financiamiento accesibles para el gobierno de Javier Milei permitirían a la vez estirar vencimientos, descomprimir el mercado de cambios local y ofrecer a los inversores señales de previsibilidad que atraerían nuevos capitales a la economía doméstica.

En este sentido , el índice de riesgo país que elabora la banca JP Morgan es una referencia para la renta fija de los países emergentes. El indicador estima la sobretasa que los países emergentes deberían pagar respecto de bonos de la misma duración emitidos por los EEUU.

Mientras que los bonos soberanos argentinos suben de precio un 0,5% en promedio, según la referencia de los títulos Globales con ley de Nueva York, el riesgo país de Argentina resta nueve unidades, a 501 puntos básicos, su nivel más bajo desde 11 de junio de 2018 (487 puntos básicos).

Dado que en la renta fija los precios se mueven a la inversa que las tasas de retorno, mientras mejor cotizan los bonos, más bajo es su rendimiento y más accesible es el financiamiento para el emisor.

Los bonos del Tesoro de los EEUU rinden este martes entre 3,6% a 4,2% anual. El referencial bono del tesoro de EEUU a diez años de plazo paga 4,21%, lo que significa que con un riesgo país de 500 puntos, Argentina aún debería convalidar una alta tasa del 9,2 por ciento .

Vale señalar que las empresas argentinas están emitiendo hoy obligaciones negociables en Nueva York con tasas próximas al 8% anual; el soberano debería reducir el riesgo país a la zona de los 400 puntos para competir en ese rango, cada vez más cercano después de una reducción de 1.900 puntos básicos desde que Milei ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2023.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, señaló que “en un contexto en que el BCRA acumula más de USD 1.000 millones comprados en enero en el Mercado Libre de Cambios, los inversores comienzan a seguir bien de cerca la compresión de spreads, con un riesgo país que opera en mínimos no vistos desde 2018. Si bien la tasa del bono de EEUU a 10 años es mayor a la que regia en la última emisión internacional de Argentina, el hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de Argentina".

“Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo, aunque seguimos bien de cerca los movimientos de mercado. En tanto, la acumulación de reservas será clave para que esa tasa en una potencial salida al mercado internacional sea la menor posible”.

Para el economista Alejandro Kowalczuk, “la apertura de los mercados de deuda permitirá ‘swapear’ (intercambiar), pasivos de corto plazo por deuda de mayor plazo, reduciendo la presión financiera inmediata. Al desaparecer la urgencia de “tener que comprar dólares para pagar”, la acumulación de reservas dejará de ejercer una presión constante sobre el mercado. En ese contexto, el mercado dejará de “contarle las costillas” al BCRA y al Tesoro y será posible administrar de manera más ordenada la compra de divisas y la acumulación de reservas a lo largo del tiempo”.

“Bajo estas condiciones, es muy probable que la variación diaria del precio del dólar deje de ser el tema diario excluyente de la agenda económica. Gradualmente, el foco podrá desplazarse hacia la economía real, con menos centralidad de lo financiero, acercándonos -al fin- a un funcionamiento más parecido al de un país normal”, acotó Alejandro Kowalczuk.