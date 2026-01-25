En el corazón de Vaca Muerta, el titular de la Sociedad Rural pidió “consensos básicos” y criticó el estado de la infraestructura

El presidente de la Sociedad Rural Argentina criticó el estado de las rutas y dijo que no solo afecta a la economía, sino al acceso a la educación y la salud

“Nadie se salva solo. La salida es colectiva. Es con cooperación, con escucha, con acuerdos. Es entendiendo que cuando al campo le va bien, a la Argentina le va mejor”. Esa fue una de las primeras frases del discurso de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en la inauguración de la 83° Expo Rural de Neuquén.

La exposición, que recorrió desde los principales desafíos de la agroindustria hasta los logros alcanzados en el último tiempo y el impacto que podría tener el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, dejó definiciones cuánto menos polémicas a la luz del discurso oficial y, en particular, el del presidente de la Nación, Javier Milei, con el que Pino mantiene una muy buena relación.

“Cuando hay objetivos compartidos y voluntad de construir, los resultados llegan”, afirmó el titular de la entidad, al reivindicar el diálogo institucional y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado. La referencia, atribuida al papa Francisco, apareció en un tramo de su discurso dedicado a la necesidad de consensos básicos para el desarrollo productivo y territorial del país.

“Desde la Sociedad Rural Argentina creemos firmemente en el diálogo institucional y en el trabajo articulado con las autoridades nacionales, provinciales y locales”, agregó Pino.

El planteo, que tuvo lugar en el acto que se llevó a cabo este domingo en la ciudad de Junín de los Andes, marcó una diferencia sutil pero clara respecto del discurso dominante del oficialismo, que pone el foco en el esfuerzo individual y en la reducción del rol del Estado.

Nicolás Pino junto al gobernador Rolando Figueroa y Cecilia de Larminat, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén

En ese sentido, Pino sostuvo que “no se salva solo un productor frente al clima o los mercados, no se salva sola una provincia sin integración nacional y no se salva solo un país si no genera consensos básicos”.

En paralelo, el dirigente rural ratificó la voluntad de mantener el diálogo con los distintos niveles de gobierno. Valoró especialmente el trabajo conjunto con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y con el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, al señalar que “nadie conoce mejor los desafíos de cada región que quienes viven y producen en ella”.

Qué dijo el gobernador neuquino

De hecho, Figueroa dejó varios anuncios para el sector. En primer lugar, confirmó que el próximo 1° de marzo enviará a la Legislatura un proyecto de ley para proteger las tierras bajo riego y evitar que campos productivos se conviertan en barrios o desarrollos inmobiliarios. Además, destacó el lanzamiento de nuevas líneas de crédito y reclamó que el país avance hacia el estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación, como ya ocurre en la Patagonia.

Otro de los puntos centrales de la exposición de Pino fue la infraestructura. “El mal estado de los caminos rurales no solo afecta la producción, también impacta en la educación, la salud y la vida rural”, advirtió, y subrayó la necesidad de mejorar el acceso al financiamiento para sostener el arraigo en el interior del país.

En materia de agenda nacional, el presidente de la SRA se refirió al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como “una oportunidad concreta para ampliar mercados, generar escala y agregar valor a la producción agroindustrial”. En ese marco, reiteró la decisión de la entidad de acompañar el proceso de ratificación legislativa en el Congreso.

El titular de la entidad también destacó la mejora en la ganadería bovina, con un crecimiento interanual del 28% en las exportaciones, y expresó su preocupación por la caída del stock ovino en la Patagonia. En ese sentido, respaldó la reciente resolución del Senasa que habilita la exportación directa de lana sucia, al considerar que “simplifica procesos, reduce costos y mejora la competitividad”.