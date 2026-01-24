Otra marca redobla la apuesta por los SUV compactos y lanza un segundo modelo en Argentina

El Honda WR-V es el segundo modelo de la marca en el competitivo segmento de los B-SUV

Muchas veces los contrastes son los que generan más atención, incluso cuando no se siguen con canales convencionales o menos estéticos.

Luego de dos semanas en los que la industria automotriz argentina concentró todo su poder de fuego en las tradicionales acciones del verano en la Costa Atlántica, una presentación de producto en Buenos Aires puede considerarse como “fuera de la caja”, y si se trata de un vehículo que no sigue la línea tradicional hay más motivos para justificar la transgresión.

La hizo Honda Argentina y el auto es el nuevo Honda WR-V, un B-SUV compacto que a pesar de tener el mismo largo que el conocido y popular HR-V, muestra un diseño completamente distinto con el que la marca busca duplicar su volumen de ventas en Argentina en 2026.

El auto se fabrica íntegramente en Brasil y está en preventa en el mercado local desde diciembre pasado, con una única versión denominada EXL, que se corresponde con la de mayor equipamiento de la gama en su país de origen.

El WR-V busca duplicar las ventas de Honda en 2026. Actualmente tienen el 0,6% del mercado argentino

Mecánicamente no trae novedades, ya que está propulsada por el mismo motor Honda de 4 cilindros y 1.5 litros con sistema I-VTEC, que entrega una potencia de 121 CV con un torque de 145 Nm. Esa potencia se transmite a las ruedas delanteras por medio de una transmisión también conocida, de caja automática tipo CVT con 7 marchas simuladas y la alternativa de activarlas desde la palanca central o desde levas en el volante.

Lo que cambió por completo es la carrocería, que en este segundo WR-V (el primero tenía el concepto de SUV chico pero con mucho menor oferta de equipamiento), tiene más ángulos que curvas y un techo plano y elevado como señal inequívoca de una idea conceptual de brindar al pasajero mayor comodidad que la de su “compañero de segmento” HR-V.

Es llamativo el frente con una gran parrilla acorde a la línea actual de los modelos Honda, pero que es más estética que real ya que las aberturas representan apenas un 30% de la superficie total. El capó es muy recto y traza las mismas líneas que las ventanas laterales, con una cintura muy elevada y una superficie reducida que complementan la vista frontal para mostrarse como un vehículo más robusto.

Techo 60 mm más alto y sin caída trasera para lograr mayor comodidad en las plazas posteriores

A nivel de equipamiento, esta versión full del WR-V tiene una nueva pantalla central de control de 10,25” y un cuadro de instrumentos digital de 7”. Climatizador automático con salidas en las plazas traseras, asientos de cuero ecológico con regulación de altura para el conductor, sistema de acceso inteligente con llave de presencia y botón de arranque y parada del motor, cargador inalámbrico con acceso a Google Android y Apple Car Play, seis airbags de serie, y llantas de aleación de 17”.

En cuanto a asistentes a la conducción, el WR-V cuenta con el sistema Honda Sensing, que incluye Control de Crucero Adaptativo, sistema de frenado con atenuación de colisiones, control de centrado de carril y asistente para evitar salidas de carril y luces altas automáticas.

Pero sin dudas, una de las variables más interesantes al ver el vehículo y su apariencia es constatar sus dimensiones y compararlas con el otro B-SUV, el Honda HR-V. El largo del auto es 4.325 mm, apenas 5 mm más corto que el HR-V, mientras que el ancho es exactamente el mismo, 1.790 mm.

En cambio, la distancia entre ejes es 2.650 mm unos 40 mm más larga que en el otro modelo, y la altura mayor aún, 1.650 mm, es decir 60 mm más alto que el HR-V. La capacidad de baúl es de 458 litros que superan al otro modelo por 104 litros de diferencia a favor, y la capacidad con los asientos traseros rebatidos alcanza los 1.466 litros, 118 más que el otro modelo. Por último, un dato que gana valor por tener ambos el mismo motor es que el WR-V pesa 30 kilos menos que el HR-V, lo que permitirá reducir el consumo de combustible.

Nueva pantalla interior de 10,25" y cuadro de instrumentos digital de alta definición en el interior, con volante y asientos de cuero ecológico

Apuesta al B-SUV

“Con WR-V esperamos duplicar el volumen de Honda en Argentina durante 2026”, dijo Diego Coelho, Gerente Comercial Senior de la filial local de la marca. Honda alcanzó en 2025 el 0,6% del mercado con 3.543 unidades en todo el año, y si bien mantuvo el mismo nivel de participación de mercado que había logrado en 2024, lo hizo a la par del crecimiento de ventas de autos 0km, ya que dos años atrás también tenía el 0,6% pero con un volumen de unidades que alcanzó las 2.368 unidades. Mientras el crecimiento del mercado fue del 47,8%, las ventas de Honda subieron en 2025 un 49,6%.

El posicionamiento de Honda en el segmento de los SUV más chicos del mercado está basado en que ya tienen presencia en los superiores con ZR-V y CR-V, pero para duplicar su volumen de ventas tienen que apostar por los modelos que mayor demanda tienen actualmente en el mercado regional y nacional.

“El segmento SUV en total son 207.000 unidades y el B-SUV representa el 56% de ese total. En este segmento es donde nos vamos a situar con WR-V, donde competiremos con nuestra ya bien posicionada HR-V. El crecimiento que tuvo este segmento a lo largo del tiempo muestra una evolución de unidades acumuladas por año desde 2017 hasta 2025, que lo posicionan como el segmento que más creció”, explicó Javier García, jefe de Producto y Desarrollo de Red de Honda Argentina.

El Honda WR-V está todavía en preventa durante el mes de enero con cuatro opciones de color y una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros. Su precio es de $39.990.000