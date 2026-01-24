Fuerte reacción del mercado y debate por las reservas: el Banco Central acumula, pero persisten las dudas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extiende la racha compradora de reservas con un dólar tranquilo en enero (Foto: Reuters)

El debut de la nueva fase del programa económico fue bueno. Lejos de los eneros calientes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 14 jornadas logró comprar más de USD 900 millones y las reservas brutas superar los USD 45.000 millones. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mercado lo festejan, hay una cifra que inquieta a los analistas y bancos de inversión internacionales.

La prueba de la reacción positiva del mercado se reflejó en la caída generalizada de las cotizaciones durante la semana; el dólar mayorista se encuentra en el nivel más lejos del techo de la banda desde hace tres meses, mientras que las acciones registraron un repunte en Wall Street y la caída del rendimiento de los bonos llevó al índice de riesgo país al nivel más bajo en siete años y medio. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuye que se debe a la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Antes y después de la victoria del oficialismo nacional en las elecciones legislativas, el mercado esperaba modificaciones en el régimen cambiario que vinieron con los anuncios en los primeros días de diciembre. Y ahora, con el buen desempeño del Banco Central, lo celebran como hizo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Los analistas apuntan a que las reservas brutas del Banco Central lleguen a un nivel mínimo del 15% del PBI (Foto: Reuters)

En conversaciones anteriores con Infobae, Noberto Sosa, director de Invertir en Bolsa (IEB), comentó que los gestores internacionales y administradores de fondos de deuda emergente para invertir evalúan la relación entre las reservas y el Producto Bruto Interno (PBI). Y destacó que el nivel mínimo aceptable ronda el 15%, mientras que la acumulación en el Banco Central de la República Argentina se encuentra en 6% o 7% del PBI.

Quienes administran importantes fondos globales y tienen que decidir en cuál de los 92 países emergentes invertir, entre los que se encuentra Argentina, no solo miran la situación fiscal -la variable bajo control por el ministro Caputo—, sino también el tamaño de la deuda y la relación de las reservas con el PBI.

Durante la presentación de la nueva fase del programa económico, se reveló cuál es la expectativa de compra que tiene el equipo económico para este 2026. “El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10 mil millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, destacaron en el BCRA.

Por la presentación que llevó a cabo el vicepresidente del BCRA, Vladímir Werning, en la 12.ª Conferencia BBVA América Latina en Londres, se expuso que esperan que se liquiden USD 3.600 millones de la colocación de obligaciones negociables (ONs) por parte de empresas.

Una postura similar tuvo Fausto Spotorno, director de la consultora OJ Ferreres, para quien, como mínimo, Argentina debería tener reservas brutas por USD 60.000 millones para estar a tono con los países de la región, entre los que tienen menos.

Pero para Martín Kalos, director de Epyca, no hay una respuesta única sobre las reservas que debe tener Argentina. “Lo que está claro es que si no se puede pagar el vencimiento inmediato de la deuda, existe un problema, que es lo que le pasó al Gobierno en enero y en los últimos años. El proceso de acumulación de reservas da un paraguas para que la política cambiaria, financiera, no dependa de un momento puntual, sino que mire a largo plazo”, dijo a Infobae.

En la 12.ª Conferencia BBVA América Latina en Londres, Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, expuso que esperan que se liquiden USD 3.600 millones de la colocación de obligaciones negociables (ONs) por parte de empresas

Y esta no es la situación en la que se encuentra Argentina, ya que no tiene reservas para pagar su deuda y tiene una parte del cepo cambiario a las empresas que no puede levantar porque hay desconfianza con lo que pueda pasar con la demanda de dólares.

El futuro de la demanda de pesos

Entre los analistas, sospechan que las compras que hizo en las últimas jornadas el BCRA fueron en bloque, en base a las colocaciones de ON y la buena liquidación del campo, lo que abre el interrogante de si este aumento de la demanda de pesos se va a sostener en el corto plazo.

Spotorno sospecha que el BCRA está comprando en bloques, lo que significa que le compra a operadores que venden montos muy grandes. Entre los principales oferentes, ubicó a los exportadores de granos y a compañías que realizaron emisiones de deuda.

Según Fausto Spotorno, “es demanda de pesos, porque si se están vendiendo dólares es porque se necesitan los pesos, sea en el sector agropecuario para operar o en las empresas para afrontar compromisos financieros. La incógnita es si esa demanda de pesos se sostendrá en el corto plazo”.

En esa misma línea, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, advirtió sobre la evolución de la demanda de pesos en los próximos meses. “Seguimos en momentos de estacionalidad alta, por lo menos hasta fin de mes; después vuelve a caer un poco”, afirmó.

Además, Garay Méndez recordó la dolarización extrema que se registró previo a la elección legislativa de octubre. En ese sentido, citó datos que el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, compartió en Washington D.C.: la cobertura llegó al 40% del M2, un nivel solo comparable con el de elecciones presidenciales.

Netas de libre disponibilidad

Con la compra de reservas, resurgen los cálculos en donde se encuentran las reservas netas propias de libre disponibilidad por el BCRA. Según la consultora Analytica, a enero de 2026, se encuentran negativas en USD 900 millones, mientras que en diciembre de 2023, cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández, se encontraban en menos USD 10.400 millones.

Aunque el ojo va a estar puesto en las reservas netas en la forma en que lo calcula el FMI, en donde se descuentan los desembolsos que llevó a cabo el organismo internacional, diferencias en la forma en que se toma la cotización del oro, el yuan (por el Swap con China) y los Derechos Especiales de Giro (DEGs de la entidad).

Para diciembre de 2025, Argentina tenía que cumplir con una meta de menos USD 2.400 millones, que fue incumplida y será nuevamente renegociada en la revisión que le espera a Luis Caputo y su equipo en febrero en Buenos Aires.