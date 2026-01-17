El crecimiento de los depósitos y préstamos en dólares del año pasado fue el mayor desde 2001

Si bien la economía local no avanzó formalmente hacia una dolarización integral, los actores del mercado profundizaron la utilización del dólar (Foto: Reuters)

El sistema bancario experimentó en 2025 una consolidación de la dolarización endógena y un crecimiento sostenido del crédito, impulsados por la desaceleración de la inflación y la preferencia de los agentes económicos por activos y préstamos en moneda extranjera.

Si bien la economía local no avanzó formalmente hacia una dolarización integral, los actores del mercado profundizaron la utilización del dólar, hasta alcanzar el saldo de depósitos privados en moneda extranjera un máximo histórico desde la salida de la Convertibilidad de USD 36.966 millones, según el último Informe Monetario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La magnitud del avance quedó reflejada en la proporción de imposiciones en moneda extranjera, que representaron 34,2 % del total, frente al 31,1 % registrado un año antes y al 22,2 % al inicio de la presidencia de Javier Milei.

Líneas de financiamiento

Asimismo, las líneas de financiación en dólares destinadas al sector privado subieron del 17,6 % al 23,5 % del total durante el período, partiendo de un 13,3 % al comienzo del actual gobierno, de acuerdo con datos del BCRA.

El propio presidente Milei remarcó en diciembre la necesidad de facilitar el ingreso de dólares al circuito formal: “Estamos trabajando para estimular el uso de dólares que los argentinos atesoran fuera del sistema financiero y facilitar su ingreso, sin que los ahorristas enfrenten persecuciones fiscales”, al referirse a uno de los objetivos de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal.

Por su parte, la directora del BCRA, Silvina Rivarola, explicó en mayo de 2025: “Se está trabajando para permitir que los argentinos realicen compras en dólares con tarjeta de crédito y en cuotas, adaptando los sistemas para favorecer la competencia de monedas y la transparencia en las operaciones”.

El informe oficial también detalla la expansión de los depósitos privados no financieros: en diciembre de 2025, los depósitos en dólares aumentaron del 4,6 % al 5,4 % del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que las colocaciones en pesos avanzaron del 10,2 % al 10,4 % del PBI, con un crecimiento real de 5,2 %, situándose por encima del ritmo de la actividad económica general.

En el ámbito crediticio, el saldo total de préstamos a empresas y familias alcanzó un equivalente a 11,5 % del PBI, frente al 8,5 % de un año atrás. El crecimiento real de la cartera total de préstamos fue de 29,6 %, acompañado por un incremento nominal de 72,2 %, muy superior al alza promedio de los precios.

Entre las diferentes líneas de financiación, se destacaron los préstamos hipotecarios, que pasaron de representar 0,2 % a 0,7 % del PBI, con un salto real superior al 186 % en pesos constantes. Fueron seguidos por los créditos personales y adelantos en cuenta corriente, que subieron de 1,4 % y 0,7 % del PBI a 1,9 % y 1 %, respectivamente. Los préstamos prendarios para la compra de automóviles y motocicletas avanzaron de 0,4 % a 0,6 % del PBI, mientras que las financiaciones mediante tarjetas de crédito crecieron de 1,9 % a 2,1 % del PBI.

Los préstamos en dólares registraron también una suba significativa en 2025, al elevarse del 1,5 % al 2,7 % del PBI, principalmente por el descuento de documentos para el sector exportador, que aumentó de 1,1 % a 2 % del PBI, según datos del BCRA.

Menos inflación, más crédito

Esta expansión crediticia respondió tanto a la desaceleración de la inflación, que permitió reducir la nominalidad de las tasas y mejorar la capacidad de pago de los deudores, como al aumento de la confianza en las entidades bancarias y al proceso de mayor monetización en dólares y en pesos.

A pesar de los avances, el BCRA advirtió que las tasas de interés reales se mantuvieron elevadas y que la morosidad creció, aunque desde valores históricamente bajos.

El informe oficial del BCRA señala: “En el último año los depósitos en dólares del sector privado crecieron USD 1.239 millones en diciembre y alcanzaron un nuevo máximo al cierre del mes, con un saldo de USD 36.966 millones. Así, en el año se acumuló un incremento de USD 5.522 millones, que fue impulsado principalmente por los depósitos a plazo fijo.

Por su parte, los préstamos al sector privado también mostraron un aumento, con una suba de USD 183 millones en diciembre, cerrando el mes con un saldo de USD 18.470 millones. A lo largo del año, estos préstamos crecieron más de USD 7.642 millones”.

De cara a 2026, técnicos del BCRA anticiparon: “El sistema financiero seguirá desarrollando su actividad manteniendo margen para incrementar su profundidad en la economía. Atendiendo a su objetivo de promover la estabilidad financiera, el BCRA continuará desarrollando un monitoreo macro y microprudencial, sosteniendo la supervisión y la regulación en línea con las mejores prácticas internacionales”.

La preferencia por activos y préstamos en dólares, el crecimiento real del crédito y el récord en depósitos privados evidencian la profundización de la dolarización endógena en 2025. La evolución de estos indicadores será clave para monitorear el impacto en la estabilidad y profundidad del sistema bancario durante los próximos meses.