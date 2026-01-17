Economía

El crecimiento de los depósitos y préstamos en dólares del año pasado fue el mayor desde 2001

Cuáles fueron los factores de la consolidación de la dolarización endógena y expansión del crédito bancario

Guardar
Si bien la economía local
Si bien la economía local no avanzó formalmente hacia una dolarización integral, los actores del mercado profundizaron la utilización del dólar (Foto: Reuters)

El sistema bancario experimentó en 2025 una consolidación de la dolarización endógena y un crecimiento sostenido del crédito, impulsados por la desaceleración de la inflación y la preferencia de los agentes económicos por activos y préstamos en moneda extranjera.

Si bien la economía local no avanzó formalmente hacia una dolarización integral, los actores del mercado profundizaron la utilización del dólar, hasta alcanzar el saldo de depósitos privados en moneda extranjera un máximo histórico desde la salida de la Convertibilidad de USD 36.966 millones, según el último Informe Monetario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La magnitud del avance quedó reflejada en la proporción de imposiciones en moneda extranjera, que representaron 34,2 % del total, frente al 31,1 % registrado un año antes y al 22,2 % al inicio de la presidencia de Javier Milei.

Líneas de financiamiento

Asimismo, las líneas de financiación en dólares destinadas al sector privado subieron del 17,6 % al 23,5 % del total durante el período, partiendo de un 13,3 % al comienzo del actual gobierno, de acuerdo con datos del BCRA.

La proporción de imposiciones en moneda extranjera representaron 34,2 % del total en diciembre de 2025, frente al 31,1 % registrado un año antes y al 22,2 % al inicio de la presidencia de Javier Milei

El propio presidente Milei remarcó en diciembre la necesidad de facilitar el ingreso de dólares al circuito formal: “Estamos trabajando para estimular el uso de dólares que los argentinos atesoran fuera del sistema financiero y facilitar su ingreso, sin que los ahorristas enfrenten persecuciones fiscales”, al referirse a uno de los objetivos de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal.

Por su parte, la directora del BCRA, Silvina Rivarola, explicó en mayo de 2025: “Se está trabajando para permitir que los argentinos realicen compras en dólares con tarjeta de crédito y en cuotas, adaptando los sistemas para favorecer la competencia de monedas y la transparencia en las operaciones”.

El informe oficial también detalla la expansión de los depósitos privados no financieros: en diciembre de 2025, los depósitos en dólares aumentaron del 4,6 % al 5,4 % del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que las colocaciones en pesos avanzaron del 10,2 % al 10,4 % del PBI, con un crecimiento real de 5,2 %, situándose por encima del ritmo de la actividad económica general.

En el ámbito crediticio, el saldo total de préstamos a empresas y familias alcanzó un equivalente a 11,5 % del PBI, frente al 8,5 % de un año atrás. El crecimiento real de la cartera total de préstamos fue de 29,6 %, acompañado por un incremento nominal de 72,2 %, muy superior al alza promedio de los precios.

El saldo total de préstamos a empresas y familias alcanzó un equivalente a 11,5 % del PBI, frente al 8,5 % de un año antes

Entre las diferentes líneas de financiación, se destacaron los préstamos hipotecarios, que pasaron de representar 0,2 % a 0,7 % del PBI, con un salto real superior al 186 % en pesos constantes. Fueron seguidos por los créditos personales y adelantos en cuenta corriente, que subieron de 1,4 % y 0,7 % del PBI a 1,9 % y 1 %, respectivamente. Los préstamos prendarios para la compra de automóviles y motocicletas avanzaron de 0,4 % a 0,6 % del PBI, mientras que las financiaciones mediante tarjetas de crédito crecieron de 1,9 % a 2,1 % del PBI.

Los préstamos en dólares registraron también una suba significativa en 2025, al elevarse del 1,5 % al 2,7 % del PBI, principalmente por el descuento de documentos para el sector exportador, que aumentó de 1,1 % a 2 % del PBI, según datos del BCRA.

Menos inflación, más crédito

Esta expansión crediticia respondió tanto a la desaceleración de la inflación, que permitió reducir la nominalidad de las tasas y mejorar la capacidad de pago de los deudores, como al aumento de la confianza en las entidades bancarias y al proceso de mayor monetización en dólares y en pesos.

A pesar de los avances, el BCRA advirtió que las tasas de interés reales se mantuvieron elevadas y que la morosidad creció, aunque desde valores históricamente bajos.

La desaceleración de la inflación permitió reducir la nominalidad de las tasas y mejorar la capacidad de pago de los deudores, como al aumento de la confianza en las entidades bancarias

El informe oficial del BCRA señala: “En el último año los depósitos en dólares del sector privado crecieron USD 1.239 millones en diciembre y alcanzaron un nuevo máximo al cierre del mes, con un saldo de USD 36.966 millones. Así, en el año se acumuló un incremento de USD 5.522 millones, que fue impulsado principalmente por los depósitos a plazo fijo.

Por su parte, los préstamos al sector privado también mostraron un aumento, con una suba de USD 183 millones en diciembre, cerrando el mes con un saldo de USD 18.470 millones. A lo largo del año, estos préstamos crecieron más de USD 7.642 millones”.

La preferencia por activos y
La preferencia por activos y préstamos en dólares, el crecimiento real del crédito y el récord en depósitos privados evidencian la profundización de la dolarización endógena en 2025 (Foto: Reuters)

De cara a 2026, técnicos del BCRA anticiparon: “El sistema financiero seguirá desarrollando su actividad manteniendo margen para incrementar su profundidad en la economía. Atendiendo a su objetivo de promover la estabilidad financiera, el BCRA continuará desarrollando un monitoreo macro y microprudencial, sosteniendo la supervisión y la regulación en línea con las mejores prácticas internacionales”.

La preferencia por activos y préstamos en dólares, el crecimiento real del crédito y el récord en depósitos privados evidencian la profundización de la dolarización endógena en 2025. La evolución de estos indicadores será clave para monitorear el impacto en la estabilidad y profundidad del sistema bancario durante los próximos meses.

Temas Relacionados

Depósitos en dólaresPréstamos en dólaresDolarizaciónActivos externosJavier MileiÚtimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Una por una, las 135 prepagas que el Gobierno ya dio de baja: las razones detrás de la medida

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanza con la reorganización del sistema sanitario y elimina del registro a las firmas inactivas y que carecen de afiliados. Cuáles son

Una por una, las 135

“Un día histórico”: reacciones del sector empresario al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Tanto la Rural como antes la UIA y el Grupo de los 6, que nuclea entidades bancarias, industriales y comerciales celebraron el acuerdo con el segundo importador mundial

“Un día histórico”: reacciones del

Acuerdo Mercosur-UE: cuáles son los beneficios para la Argentina, según el Gobierno

La visión oficial, muy positiva, es de una amplia apertura comercial y posibilidades concretas para aumentar las colocaciones de muchos productos de la Argentina

Acuerdo Mercosur-UE: cuáles son los

Salón del Automóvil de Detroit 2026: pocas marcas y novedades en una exposición que no se adaptó al cambio de época

Las ferias de Ginebra y Frankfurt ya no existen. París y Detroit y insisten con una receta que ya no parece funcionar. Ford, Chevrolet y Jeep mantienen vivo un clásico evento que parece estar detenido en el tiempo

Salón del Automóvil de Detroit

Bono para empleadas domésticas: cuál es el monto y quiénes lo cobran en enero de 2026

Durante el primer mes del año, quienes trabajan en casas particulares percibirán un monto extra no remunerativo junto con una actualización de sus salarios. Cómo quedó la escala salarial

Bono para empleadas domésticas: cuál
DEPORTES
Franco Agamenone se consagró campeón

Franco Agamenone se consagró campeón del AAT Challenger y Victoria Bosio dio el golpe en el W50

16 pases en 41 segundos y una definición “de selección”: el golazo de Lautaro Martínez para el triunfo del Inter en la Serie A

Dolor en el mundo del tenis por la muerte del periodista Guillermo Salatino: los mensajes de jugadores y personalidades

Atajó un penal, pero festejó antes de tiempo, la pelota terminó adentro del arco y su equipo fue eliminado

Lisandro Martínez reveló su fórmula para anular a Haaland en la victoria del Manchester United ante el City

TELESHOW
Wanda Nara celebró el reencuentro

Wanda Nara celebró el reencuentro con sus hijos tras su regreso de Punta del Este

Christian Petersen regresó a la cocina luego de ganar la batalla más difícil de su vida: “Volviendo al trabajo”

La foto romántica que eligió Martín Pepa para saludar a Pampita por su cumpleaños: “Reina”

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo: los detalles

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores de separación

INFOBAE AMÉRICA

Un tratamiento para dejar de

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial