Economía

El dólar oficial quedó en su nivel más alejado del techo de la banda cambiaria en más de 3 meses

El tipo de cambio mayorista se asienta en los $1.430, su precio más bajo en dos meses, y a 121,85 pesos o un 8,4% del límite del régimen cambiario, el mayor rango desde el 14 de octubre

Guardar
A Bitcoin enthusiast shows a
A Bitcoin enthusiast shows a U.S. twenty-dollar bill during the launch of Adopting Bitcoin – A Lightning Summit in El Salvador, in San Salvador, El Salvador November 16, 2021. REUTERS/Jose Cabezas

Transcurre un particular mes de enero: con un mercado de cambios mayormente liberado el dólar opera con suma estabilidad.

De hecho, tras haber quedado a $1.430,50 para la venta en el mercado mayorista el miércoles, el tipo de cambio oficial está 24,50 pesos o 1,7% más barato que en el cierre de diciembre ($1.455).

Dado que el Banco Central fijó para la fecha un techo para las bandas cambiarias -que actualizan en base a la inflación- en los $1.552,35, este límite dejó al tipo de cambio oficial a 121,85 pesos o un 8,4%, el rango más amplio desde el 14 de octubre (9,4%).

La caída del precio en bancos acompañó la tendencia en la plaza mayorista. El dólar al público restó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, para regresar a su precio más bajo desde el 21 de noviembre.

El dólar blue también bajó cinco pesos en el día, a $1.500 para la venta, para renovar su mínimo desde el 19 de diciembre.

Si se ve el comportamiento del dólar en el mercado de futuros, también queda claro que se disiparon por el momento las expectativas devaluatorias, pues los precios implícitos permanecen encuadrados dentro de las previsiones del régimen de bandas oficial.

El jueves todos los contratos operaron con bajas leves, con negocios equivalentes a USD 721,7 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas con vencimiento inmediato a fin de enero concentraron el volumen y el dólar cedió cinco pesos o 0,4%, a $1.443,50, unos 120 pesos por debajo del techo de las bandas cambiarias previsto en $1.563,78 para fin de mes.

El contrato de dólar para febrero marcó un precio de 1.477 pesos: con un techo de las bandas que se ubicará en los $1.607,57 (dada una inflación que en diciembre alcanzó el 2,8%), la distancia entre el tipo de cambio que espera el mercado y el tope fijado por el BCRA es de 130,57 pesos o un 8,8%, una tasa que garantiza el sendero devaluatorio que anticipó el Gobierno.

A la vez, el BCRA acumula en enero un saldo un saldo de USD 823 millones en enero, mientras que las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 203 millones, a USD 45.077 millones, un máximo desde el 21 de septiembre de 2021. La suba del oro -que anotó un precio récord cerca de los USD 4.900 la onza- fue otra vez un factor alcista para los activos.

Es decir que la cotización del dólar no está subiendo pese a la presión en la demanda generada por la absorción de divisas del BCRA. ¿Cuáles son los motivos?

  1. Oferta muy firme por la liquidación de Obligaciones Negociables que colocan las empresas en el exterior.
  2. Conveniencia para los inversores de colocar los pesos a tasa de interés en renovadas estrategias de carry trade.
  3. Participación activa del Banco Central en la venta de contratos de dólar futuro, para “planchar” las expectativas devaluatorias.
  4. Venta de bonos dollar linked, lo que incrementa la oferta de estos títulos en el mercado secundario y reduce los precios del dólar implícito.

“El dólar mayorista continúa estabilizado en los $1.430 mientras el BCRA acumula importantes compras en lo que va del año, aprovechando la mayor oferta de divisas que impulsaría la ola de emisiones corporativas en el exterior. Aún así, los operadores siguen con atención la marcha de las tasas en pesos, al ser percibidas como elevadas en términos reales y por ello es que se reactivan apuestas tácticas al carry-trade, dentro del equilibrio con la actividad y la inflación", explicó el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

Últimas Noticias

El consumo masivo cerró el 2025 con subas pero aún no recuperó el terreno perdido durante 2024

Las ventas tuvieron un leve repunte en el último año, aunque el desempeño fue heterogéneo entre canales

El consumo masivo cerró el

Descuentos para cargar nafta y gasoil: cómo ahorrar hasta un 30% en las estaciones de servicio

Bancos y estaciones de servicio ofrecen promociones de ahorro en combustibles. Los beneficios difieren según la entidad financiera, el día de la semana y el medio de pago utilizado

Descuentos para cargar nafta y

Delcy Rodríguez aseguró que los ingresos de Venezuela se incrementarán “en un 37%” en 2026

La transferencia inicial de USD 300 millones será administrada temporalmente por Estados Unidos y llegará a Caracas tras el acuerdo petrolero

Delcy Rodríguez aseguró que los

Alerta por una estafa virtual que usa la imagen de YPF y promete ganancias millonarias: las advertencias de la petrolera

La empresa comunicó que detectó intentos de fraude que buscan obtener información confidencial mediante engaños en plataformas digitales

Alerta por una estafa virtual

Aerolíneas Argentinas lanzó promociones para vuelos desde Roma y Madrid hacia la Argentina

La línea aérea anunció que aplicará tarifas más económicas para volar desde dos ciudades del Viejo Continente a Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas lanzó promociones para
DEPORTES
Tras la polémica por la

Tras la polémica por la salida de Scarlato en River Plate, AFA oficializó que la selección argentina no citará a juveniles que emigren por patria potestad

Inter Miami fichará a un argentino y será una de las compras más caras en la historia de la MLS: el “Dream Team” que armó para rodear a Messi

Vivió una pesadilla tras la final de Champions League contra el Real Madrid hace 8 años, pensó en el retiro y ahora brilla en su nuevo equipo

Tenso momento entre dos tenistas en el Australian Open: “No tienes idea lo que es el juego limpio”

El extraño punto al estilo “Matrix” que protagonizó la número 2 del mundo y se robó todas las miradas en el Australian Open

TELESHOW
Alex Caniggia se comparó con

Alex Caniggia se comparó con el hijo de David Beckham: “Me pasó lo mismo, me echaron de casa con mi mujer embarazada”

La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”

Un chat entre Wanda Nara y Mauro Icardi reavivó la polémica por una foto de Año Nuevo con la China Suárez

Despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay lamentó el “tropezón” en

Uruguay lamentó el “tropezón” en el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Punta del Este busca soluciones al transporte público: analizan carriles exclusivos, bajar precios y hasta un tranvía

Putin recordó el caso de Alaska y aunque afirmó que no le concierne Groenlandia, le puso precio: mil millones de dólares

‘El Caballero de los Siete Reinos’ se mete en el universo de ‘Game of Thrones’ con un ex jugador de rugby como héroe inusual

Hallazgo histórico en Miramar: descubrieron un colmillo de la Era del Hielo con más de 100.000 años de antigüedad