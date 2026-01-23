Economía

Todo el aumento del empleo en el tercer trimestre de 2025 se explicó por el cuentapropismo y el empleo informal

La actividad laboral formal privada cayó y el crecimiento fue impulsado por trabajos independientes y más precarios

El crecimiento del empleo se explica principalmente por la expansión del trabajo independiente, que mostró un salto cercano al 14% desde el tercer trimestre de 2023. PRESSFOTO/FREEPIK/RUTA67

El mercado laboral atraviesa una etapa en la que el cuentapropismo impulsa el crecimiento del empleo. Frente a la falta de aumento en los puestos asalariados registrados, la mayor parte de las nuevas oportunidades laborales surge de la actividad independiente y la informalidad.

La consultora Equilibra resaltó que los puestos de trabajo totales de la economía crecieron 1,8% interanual en el tercer trimestre de 2025, alcanzando 22,7 millones.

“Al igual que sucedió en los últimos trimestres, los puestos asalariados registrados no crecieron (0% interanual), por lo que el incremento se explica exclusivamente por el alza del cuentapropismo (+5,2% interanual) y los asalariados informales (+2,8%). Incluso al interior de los asalariados registrados, se observa una caída de 0,2% de los puestos del sector privado, compensada por la expansión de los públicos (+0,6%)“, precisó Equilibra.

Los puestos asalariados registrados no crecieron (0% interanual), por lo que el incremento se explica exclusivamente por el alza del cuentapropismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, el informe resaltó que a diferencia de lo ocurrido en los últimos cuatro trimestres, el aumento del empleo no estuvo acompañado por un crecimiento proporcional de las horas totales trabajadas en la economía. En el tercer trimestre de 2025, estas avanzaron a un ritmo menor que los puestos de trabajo (+0,7% interanual frente a +1,8% interanual).

La suba moderada respondió principalmente a un incremento de las horas trabajadas por asalariados informales (+3,6% interanual) y no asalariados (+3,3% interanual), que compensó parcialmente la caída del 1,7% interanual registrada entre los asalariados formales.

A dos años de Milei en el Gobierno

Por su parte, IDESA remarcó entre el tercer trimestre de 2023, previo al inicio del gobierno de Javier Milei, y el mismo período de 2025, el PBI registró un avance de 1,3% y el empleo urbano aumentó 2,3%.

El crecimiento del empleo se explica principalmente por la expansión del trabajo independiente, que mostró un salto cercano al 14%. En contraste, el empleo asalariado registrado en el sector privado experimentó una baja de 3%, mientras que la suma de empleo público y asalariados no registrados descendió 1%.

Variaciones en el empleo urbano
Variaciones en el empleo urbano entre el tercer trimestre del 2023 y 2025 (IDESA)

“Estos datos muestran que mientras las empresas privadas destruyeron empleos, la totalidad de la expansión del nivel de ocupación fue autoempleo, es decir, trabajadores sin empleador. Información complementaria de la Secretaría de Trabajo señala que el 80% son cuentapropistas informales, esto es, no inscriptos en el Monotributo”, remarcó el instituto.

“Esto sugiere que, en la mayoría de los casos, el aumento en el trabajo por cuenta propia no responde a una vocación emprendedora sino a la necesidad de generar ingresos para la subsistencia. Es clara la extrema necesidad y urgencia de dinamizar la producción, estancada desde 2011, y abordar una profunda reforma de las instituciones laborales”, añadió.

Por otro lado, Equilibra detalló que en los últimos dos años, la economía mostró una dinámica sectorial marcada por fuertes disparidades, con un aumento del empleo que, sin embargo, estuvo acompañado por una mayor precarización.

Equilibra detalló que en los últimos dos años, la economía mostró una dinámica sectorial marcada por fuertes disparidades. Foto: difusión

Al comparar el tercer trimestre de 2025 con igual período de 2023, se observa que la producción, medida por el valor agregado bruto, se mantuvo prácticamente estancada (0%), mientras que la cantidad de puestos de trabajo avanzó 1,8%.

Este desfasaje derivó en una caída de la productividad por puesto, ya que se generaron más empleos para sostener el mismo nivel de actividad. El fenómeno se explica por la pérdida de empleo asalariado formal, que suele concentrar los niveles más altos de productividad, y su reemplazo por modalidades laborales de menor calidad.

La consultora destacó que los sectores más dinámicos en términos de actividad como intermediación financiera o minería y energía destruyeron puestos de trabajo.

En cambio, sectores relevantes cuya producción se encuentra más de 5% debajo del tercer trimestre de 2023, como industria y comercio, registraron mejoras en puestos de trabajo no asalariados y asalariados formales, respectivamente.

Por último, en los extremos de esta dinámica se ubican la construcción y el sector de hoteles y restaurantes. En el primer caso, la actividad registró una caída del 14% en la producción y del 4% en la cantidad de puestos de trabajo respecto del tercer trimestre de 2023.

En el otro extremo, hoteles y restaurantes mostró un desempeño opuesto, con un crecimiento del 16% tanto en la producción como en el empleo.

empleocuentapropismoinformalidadúltimas noticiastrabajo en negro

