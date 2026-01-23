Fiebre del oro en Argentina: cuánto ganaron los inversores que apostaron por el metal desde que llegó a la Bolsa porteña

El tipo de cambio y la inflación local potenciaron la ganancia en moneda nacional para quienes apostaron por el oro a través de la Bolsa (Reuters)

En medio de tensiones geopolíticas globales, el oro atrae en estas horas todas las miradas por las fuertes subas que lo tienen al borde de superar la barrera histórica de los USD 5.000 por onza. El metal precioso fue una inversión difícil para los argentinos durante muchos años, ya que se veían obligados a invertir en él a través de compras de monedas u otras formas físicas. Pero desde diciembre de 2024 se sumó la forma más popular con el desembarco del ETF de oro GLD en la Bolsa porteña en forma de CEDEAR. Pese a que esa alternativa de inversión llegó al país en máximos, desde entonces no ha parado de subir y es una de las estrellas para los inversores conservadores.

La llegada del CEDEAR de GLD a la Bolsa de Buenos Aires abrió la posibilidad de invertir en oro con una operatoria mucho más accesible y líquida. El debut se produjo el 6 de diciembre de 2024, cuando el instrumento cerró su primera rueda a 5.230 pesos. Desde ese momento, la cotización en pesos avanzó de manera ininterrumpida, con algunos retrocesos técnicos, hasta alcanzar 13.630 pesos en la jornada del 22 de enero de 2026. El incremento resultó del 160,6% en términos porcentuales, con el valor multiplicándose por 2,61 veces en poco más de un año.

El contexto internacional acompañó este desempeño. El valor del ETF GLD en dólares pasó de 242,95 a 451,79 en el mismo período, con una suba del 86%. Estas cifras reflejan una revalorización del oro a nivel global, impulsada por la escalada de conflictos y la búsqueda de refugio por parte de los inversores institucionales y minoristas.

El Cedear de oro fue listado en la Bolsa porteña en diciembre de 2024 (Reuters)

El avance en pesos, sin embargo, superó con creces la variación en dólares. La explicación radica en la fuerte depreciación de la moneda local frente al dólar en ese lapso. El dólar contado con liquidación pasó de 1.074,58 pesos el 6 de diciembre de 2024 a 1.510,85 pesos el 22 de enero de 2026. Este salto implicó una devaluación que potenció la ganancia en moneda local. Además, la inflación en el período fue de al menos 35,09%, lo que también impactó en los precios de los activos financieros y en la percepción del rendimiento real por parte de los inversores argentinos.

Cuánto ganó una inversión de USD 1.000

Para dimensionar el resultado, se puede tomar el caso de una inversión inicial de USD 1.000 en el CEDEAR de GLD al cierre del 6 de diciembre de 2024. El cálculo esquemático es el siguiente:

USD 1.000 equivalían a 1.074.580 pesos (usando el dólar contado con liquidación ese día).

Con ese capital, el inversor podía comprar aproximadamente 205,53 CEDEARs de GLD (al valor de 5.230 pesos por unidad).

Al 22 de enero de 2026, esos 205,53 CEDEARs se podían vender a 13.630 pesos cada uno, obteniendo 2.801.326 pesos .

Convertidos a dólares al tipo de cambio de ese día (1.510,85 pesos), el monto final resultaba en USD 1.853.

Variaciones:

Ganancia en dólares: USD 853, una suba del 85,3% .

Ganancia en pesos: 1.726.746 pesos, un alza absoluta del 160,6% respecto al monto original invertido en moneda local.

Este rendimiento en dólares se alinea con la suba del ETF en el mercado internacional, confirmando que la operatoria vía CEDEAR replica la evolución del activo subyacente, descontando las particularidades del mercado local y el efecto del tipo de cambio.

La suba en pesos del ETF superó el 160% desde su lanzamiento en diciembre de 2024 hasta enero de 2026, muy por encima de la inflación acumulada del 32 por ciento (Reuters)

Diferencias entre el precio en dólares y en pesos

El valor del CEDEAR GLD en pesos no sólo refleja el precio del ETF en Nueva York, sino también la cotización del dólar contado con liquidación. Por este motivo, la ganancia en moneda local puede diferir considerablemente de la variación internacional, sobre todo en períodos de alta volatilidad cambiaria y elevada inflación local como los registrados en Argentina desde finales de 2024.

Entre los puntos clave para el inversor argentino que tomó posición en el oro a través del CEDEAR destacan:

El precio en pesos avanzó un 160,6% desde el debut hasta enero de 2026.

El valor en dólares del ETF subió un 86% en el mismo período.

El tipo de cambio subió 40,6% , de 1.074,58 a 1.510,85 pesos por dólar contado con liquidación.

La inflación local acumuló al menos 35,09%.

Cómo invertir en oro a través de la Bolsa porteña

La operatoria para quienes desean acceder al oro desde el mercado local se realiza mediante la compra de CEDEARs del ETF GLD. El proceso es sencillo y accesible para cualquier persona con una cuenta comitente en una sociedad de Bolsa o broker habilitado. El esquema para operar es el siguiente:

Apertura de cuenta : El interesado debe contar con una cuenta comitente en una sociedad de Bolsa o un agente de liquidación y compensación.

Transferencia de fondos : Se transfiere el saldo en pesos a la cuenta para realizar la compra.

Selección del CEDEAR GLD : En la plataforma del broker se busca la especie GLD.

Compra de CEDEARs : Se ingresa la orden por la cantidad deseada, teniendo en cuenta el valor de mercado y las comisiones.

Monitoreo y venta: La posición puede mantenerse a largo plazo o venderse en cualquier momento durante el horario de mercado.

De este modo, el inversor argentino puede participar en la evolución del precio internacional del oro, recibir el impacto del tipo de cambio y contar con liquidez inmediata, sin necesidad de recurrir a la compra física del metal ni a operatorias en el exterior.

La posibilidad de invertir en oro a través del CEDEAR GLD se consolidó como una alternativa para quienes buscan diversificación y refugio en contextos de alta incertidumbre. La suba del precio internacional, sumada al movimiento del dólar y la dinámica inflacionaria local, generó un resultado destacado para quienes ingresaron al instrumento desde el debut en diciembre de 2024.