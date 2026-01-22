El oro toca un nuevo máximo por encima de 4.924 dólares y la plata por encima de los 96

(Actualiza EC4852 con nuevos máximos en el precio del oro y la plata)

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El precio del oro ha firmado un nuevo máximo histórico este jueves, por encima de los 4.924 dólares por onza, igual que la plata, que ha superado los 96 dólares, pese a la reducción de las tensiones mundiales, tras el principio de acuerdo entre EE.UU. y la OTAN en torno a Groenlandia.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, una hora más tarde del cierre de los mercados bursátiles en Europa, los dos metales preciosos han iniciado una escalada en su revalorización y han revalidado sucesivos máximos históricos.

Hacia las 20:15 horas (19:15 GMT) la onza de oro subía el 1,93 % y alcanzaba los 4.924,77 dólares, mientras que la onza de plata, a las 19.10 horas, repuntaba el 3,8 % y tocaba los 96,56 dólares.

Según el analista de XTB Manuel Pinto, los metales preciosos "retoman las subidas incluso en un entorno de menor incertidumbre global", con "el crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar", como los principales catalizadores.

El precio del oro sube ha subido un 14 % en lo que va de año (desde los 4.319,37 dólares por onza del cierre de 2025), mientras que el de la plata acumula una revalorización cercana al 35 % (desde los 71,6633 dólares). EFECOM