Préstamos para pagar deudas de expensas: cómo se piden y cuál es el monto de la cuota

El Banco Ciudad presentó una nueva línea de préstamos personales a tasa fija, diseñada específicamente para cancelar deudas en consorcios de edificios. La iniciativa busca sumar una herramienta y facilitar que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Los préstamos están dirigidos a personas físicas y permiten financiar la cancelación de expensas en consorcios que tengan cuenta en el Banco Ciudad. El monto máximo que se puede solicitar alcanza hasta $1.500.000 o el equivalente a tres meses de deuda, tomando como referencia el menor de ambos valores.

El plan de financiación ofrece plazos de hasta 18 meses, con opciones de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas. Por ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 18 meses tendría una primera cuota de $98.225. La tasa de interés es fija, del 60% TNA, y la relación cuota–ingreso no podrá superar el 20% de los ingresos del solicitante.

Para solicitar el préstamo, se requiere presentar una certificación de deuda emitida por el consorcio, que servirá como comprobante del destino de los fondos.

La evaluación crediticia podrá efectuarse de forma presencial o digital y, una vez aprobada, los fondos se transferirán directamente al consorcio para cancelar la deuda.

En el caso de nuevos clientes, será necesario registrarse previamente a través de Buepp o la App Ciudad, tras lo cual la solicitud podrá completarse íntegramente en formato digital.

El anuncio se realizó en un contexto de creciente morosidad en los pagos de expensas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Un relevamiento de ConsorcioAbierto indicó que el 17% de las unidades funcionales mantiene algún tipo de deuda en AMBA. En promedio, esto significa que 17 de cada 100 departamentos se encuentran en situación de mora, un nivel que se mantuvo estable durante todo 2025.

El informe también señala que las tasas de interés promedio en diciembre fueron del 4,8% en CABA y del 6,2% en la provincia de Buenos Aires. Estos niveles impactan directamente en la gestión financiera de los consorcios, especialmente en un contexto de retrasos en los pagos.

Cabe mencionar que en diciembre, el valor promedio de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $316.390, registrando un aumento del 1% respecto de noviembre.

Durante 2025, el incremento de las expensas mostró un ritmo más moderado en comparación con 2024. Entre enero y diciembre, la suba acumulada en CABA fue del 34,7%, partiendo de un valor promedio de $234.854 en enero.

Descuentos en expensas

Es importante recordar que los residentes de edificios que utilicen la billetera digital Buepp pueden acceder a un beneficio para el pago de expensas en consorcios que tengan cuenta en el Banco Ciudad. La iniciativa contempla un reintegro del 20% del importe abonado, con un tope de $10.000 mensuales.

Para obtener este beneficio, el consorcio debe ser cliente del banco y solicitar sin costo el código QR asociado a su cuenta corriente a través del sitio oficial web oficial de la entidad. Una vez generado, el código puede ser distribuido a los vecinos por el canal que elija el administrador, como correo electrónico o incorporándolo a la liquidación mensual de expensas.

El pago se efectúa mediante la aplicación Buepp, escaneando el QR y digitando el monto correspondiente a la expensa. El importe debe cubrirse con fondos disponibles en la cuenta del usuario. El reintegro del 20% se acredita dentro de las 72 horas posteriores al pago, permitiendo a los vecinos reducir el costo mensual de las expensas en los consorcios adheridos.

Según comunicó el Banco Ciudad, el servicio busca facilitar la gestión financiera de los consorcios y fomentar el uso de herramientas digitales para operaciones cotidianas. El beneficio está limitado a $10.000 mensuales por usuario y se encuentra disponible únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta a través de Buepp.