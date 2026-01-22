Economía

Préstamos para pagar deudas de expensas: cómo se piden y cuál es el monto de la cuota

Un banco público lanzó una nueva herramienta para aquellos inquilinos y propietarios que registren impagos. Cuáles son las condiciones

Guardar
El monto máximo que se
El monto máximo que se puede solicitar alcanza hasta $1.500.000 o el equivalente a tres meses de deuda

El Banco Ciudad presentó una nueva línea de préstamos personales a tasa fija, diseñada específicamente para cancelar deudas en consorcios de edificios. La iniciativa busca sumar una herramienta y facilitar que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Los préstamos están dirigidos a personas físicas y permiten financiar la cancelación de expensas en consorcios que tengan cuenta en el Banco Ciudad. El monto máximo que se puede solicitar alcanza hasta $1.500.000 o el equivalente a tres meses de deuda, tomando como referencia el menor de ambos valores.

El plan de financiación ofrece plazos de hasta 18 meses, con opciones de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas. Por ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 18 meses tendría una primera cuota de $98.225. La tasa de interés es fija, del 60% TNA, y la relación cuota–ingreso no podrá superar el 20% de los ingresos del solicitante.

El plan de financiación ofrece
El plan de financiación ofrece plazos de hasta 18 meses, con opciones de 3, 6, 9, 12 y 18 meses

Para solicitar el préstamo, se requiere presentar una certificación de deuda emitida por el consorcio, que servirá como comprobante del destino de los fondos.

La evaluación crediticia podrá efectuarse de forma presencial o digital y, una vez aprobada, los fondos se transferirán directamente al consorcio para cancelar la deuda.

En el caso de nuevos clientes, será necesario registrarse previamente a través de Buepp o la App Ciudad, tras lo cual la solicitud podrá completarse íntegramente en formato digital.

El anuncio se realizó en un contexto de creciente morosidad en los pagos de expensas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Un relevamiento de ConsorcioAbierto indicó que el 17% de las unidades funcionales mantiene algún tipo de deuda en AMBA. En promedio, esto significa que 17 de cada 100 departamentos se encuentran en situación de mora, un nivel que se mantuvo estable durante todo 2025.

El informe también señala que las tasas de interés promedio en diciembre fueron del 4,8% en CABA y del 6,2% en la provincia de Buenos Aires. Estos niveles impactan directamente en la gestión financiera de los consorcios, especialmente en un contexto de retrasos en los pagos.

Para solicitar el préstamo, se
Para solicitar el préstamo, se requiere presentar una certificación de deuda emitida por el consorcio, que servirá como comprobante del destino de los fondos. Foto NA: Juan Vargas zzzz

Cabe mencionar que en diciembre, el valor promedio de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $316.390, registrando un aumento del 1% respecto de noviembre.

Durante 2025, el incremento de las expensas mostró un ritmo más moderado en comparación con 2024. Entre enero y diciembre, la suba acumulada en CABA fue del 34,7%, partiendo de un valor promedio de $234.854 en enero.

Descuentos en expensas

Es importante recordar que los residentes de edificios que utilicen la billetera digital Buepp pueden acceder a un beneficio para el pago de expensas en consorcios que tengan cuenta en el Banco Ciudad. La iniciativa contempla un reintegro del 20% del importe abonado, con un tope de $10.000 mensuales.

Para obtener este beneficio, el consorcio debe ser cliente del banco y solicitar sin costo el código QR asociado a su cuenta corriente a través del sitio oficial web oficial de la entidad. Una vez generado, el código puede ser distribuido a los vecinos por el canal que elija el administrador, como correo electrónico o incorporándolo a la liquidación mensual de expensas.

El pago se efectúa mediante la aplicación Buepp, escaneando el QR y digitando el monto correspondiente a la expensa. El importe debe cubrirse con fondos disponibles en la cuenta del usuario. El reintegro del 20% se acredita dentro de las 72 horas posteriores al pago, permitiendo a los vecinos reducir el costo mensual de las expensas en los consorcios adheridos.

Según comunicó el Banco Ciudad, el servicio busca facilitar la gestión financiera de los consorcios y fomentar el uso de herramientas digitales para operaciones cotidianas. El beneficio está limitado a $10.000 mensuales por usuario y se encuentra disponible únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta a través de Buepp.

Temas Relacionados

banco ciudadpréstamoexpensasúltimas noticiascrédito

Últimas Noticias

Aunque la producción cayó, el consumo interno de carne vacuna tuvo una leve recuperación en 2025

Se registró un repunte en la demanda de los consumidores y la tendencia al alza genera desafíos entre los productores

Aunque la producción cayó, el

Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron un 6,4% en 2025

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo destacó que la mejora fue generalizada en todas las subregiones, aunque con diferencias significativas en ritmo y composición

Las exportaciones de América Latina

Mercados: las acciones y los bonos argentinos vuelven a subir con el respaldo del alza de Wall Street

El S&P Merval porteño gana 1%, en los 3.070.000 puntos, mientras que los bonos en dólares ascienden un 0,3%,con un riesgo país en los 563 puntos

Mercados: las acciones y los

Ecuador anunció ajustes a la tarifa del crudo colombiano tras la suspensión de venta de electricidad de Bogotá

Crece la guerra arancelaria entre Petro y Noboa. El combustible que circula por el Oleoducto de Crudos Pesados también estará sujero a gravámenes

Ecuador anunció ajustes a la

La venta de autos híbridos y eléctricos creció un 88% en 2025 pero aún representa una porción pequeña del mercado

El cupo de vehículos electrificados que el Gobierno habilitó para ser importados sin pagar arancel generó la llegada de 53 nuevos modelos al mercado en el último año, pero aún así no llegaron al 5% del total de autos 0km patentados

La venta de autos híbridos
DEPORTES
Un futbolista de Almagro busca

Un futbolista de Almagro busca nuevo club por redes sociales: “El que sepa de algo me chifla”

La AFA confirmó que habrá una amnistía para todos los jugadores con sanciones pendientes en el fútbol argentino

El Pity Martínez acordó su llegada a un equipo de la Liga Profesional tras dejar River: “Jugar al fútbol es mi sueño”

Tras la polémica por la salida de Scarlato en River Plate, AFA oficializó que la selección argentina no citará a juveniles que emigren por patria potestad

Inter Miami fichará a un argentino y será una de las compras más caras en la historia de la MLS: el “Dream Team” que armó para rodear a Messi

TELESHOW
La reacción de Dolores Fonzi

La reacción de Dolores Fonzi al conocer que Belén quedó afuera de la nominación para los Oscar 2026

Wanda Nara redobló la apuesta contra Mauro Icardi: “Los olores de tu novia los conoce medio país”

Alex Caniggia se comparó con el hijo de David Beckham: “Me pasó lo mismo, me echaron de casa con mi mujer embarazada”

La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”

INFOBAE AMÉRICA

13 mil manzanas de frijol

13 mil manzanas de frijol fueron sembradas en El Salvador en 2025

Comienza el Festival de Sundance, el primero sin Robert Redford y el último en las montañas de Utah

Estados Unidos ya le compró un territorio a Dinamarca: cómo y cuándo sucedió

¿Podrá Panamá cumplir la meta de internet en todas las escuelas desde el primer día de clases?

Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron un 6,4% en 2025