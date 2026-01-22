Economía

Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte y será reemplazado por Fernando Herrmann

El Ministerio de Economía comunicó que el funcionario saliente dimitió por motivos personales. Quién es el reemplazante

Desde el Ministerio de Economía
Desde el Ministerio de Economía anunciaron la renuncia por "motivos personales" de Luis Pierrini.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, renunció al cargo en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, según comunicó el Ministerio de Economía. Cabe destacar que Pierrini se había desembarcado en Transporte en mayo de 2025 como sucesor de Franco Mogetta.

De acuerdo al Palacio de Hacienda, el funcionario saliente presentó este miércoles su renuncia al cargo por “motivos personales”. El ministro de Economía, Luis Caputo, “agradeció el compromiso y la labor” del funcionario saliente durante su gestión al frente de la Secretaría.

En su reemplazo, asumirá Herrmann, un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y que posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

“Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)”, informaron desde Economía.

El flamante funcionario cuenta con una vasta trayectoria en el universo de la arquitectura y ahora se incorporará al área encargada de definir las políticas sobre tarifas, subsidios y la regulación del transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Desde hace 34 años se desempeña como director ejecutivo del estudio EH&aa, del que también es socio. Se trata de una firma que brinda servicios de proyecto, dirección y gestión de obras de arquitectura. Al mismo tiempo, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL y director general del Estudio Herrmann & arquitectos asociados. No se le conocen antecedentes en el área de transporte en su currículum.

Noticia en desarrollo...

