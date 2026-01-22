La compraventa de inmuebles creció casi 27% en la Ciudad de Buenos Aires durante 2025

El balance anual marca que el número de escrituras de compraventa de inmuebles registradas en diciembre de 2025 alcanzó 7.646

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires cerró 2025 con 69.461 operaciones de compraventa, según informó el Colegio de Escribanos porteño. La cifra representa un avance de 26,8% frente a las 54.770 operaciones de 2024, a pesar de que la demanda mostró señales de debilidad en los meses finales del año. Se proyecta que la actividad podría crecer en 2026 si se consolida la recuperación del crédito hipotecario.

El balance anual marca que el número de escrituras de compraventa de inmuebles registradas en diciembre de 2025 alcanzó 7.646, lo que implica una leve baja de 0,3% respecto al mismo mes del año anterior.

No obstante, el monto total de las transacciones escaló 45,6% en términos interanuales y se ubicó en $1.175.604 millones, reportó el Colegio de Escribanos porteño. En comparación con noviembre de 2025, los actos subieron 43,5%, luego de que ese mes se registraran 5.250 escrituras.

Comparativo anual de escrituras de compraventa del mes de diciembre entre 2015 y 2025 (Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires)

El valor promedio de los actos de compraventa fue de $153.754.186, que equivalen a 104.412 dólares según el tipo de cambio oficial promedio de diciembre. Este monto mostró una suba de 43,9% en pesos en el plazo de un año y de 2,5% en moneda estadounidense.

Según los registros, en noviembre se concretaron 888 operaciones con hipoteca, cifra que marca una baja del 21,4% frente al mismo mes de 2024. A lo largo de los últimos 12 meses, el total de escrituras formalizadas con garantía hipotecaria sumó 13.953 actos, con un crecimiento interanual de 179,4%.

La presidenta del Colegio de Escribanos porteño, Magdalena Tato, planteó que 2025 finalizó como “el quinto mejor calendario dentro de 27 mediciones, por lo que debemos estar satisfechos con ese balance”.

"2025 finalizó como el quinto mejor calendario dentro de 27 mediciones, por lo que debemos estar satisfechos con ese balance”, según Tato

Tato añadió: “Pero como dijimos el mes anterior nos desafía a mejorar condiciones para el 2026 porque en los dos últimos meses se registró una desaceleración de los créditos y estuvimos muy cerca de tener el récord de hipotecas desde que la medimos en 2009. Esto quiere decir que con una vuelta de préstamos un poco más intensa, estamos para seguir creciendo porque claramente el crédito a la vivienda es virtuoso y multiplicador del mercado inmobiliario”.

Los créditos hipotecarios crecieron significativamente, con un aumento nominal del 258,8% y un stock de $6,5 billones en diciembre, aunque su participación en el financiamiento total sigue siendo limitada (alrededor del 5%).

La expansión mostró dinamismo durante el año, aunque se desaceleró en el último trimestre debido a la suba de tasas de interés y mayor cautela económica.

Los precios de los inmuebles

En paralelo, los precios de los inmuebles mantienen una tendencia alcista. Un relevamiento de Zonaprop muestra que el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires llegó a 2.450 dólares en noviembre, lo que implica un aumento del 5,4% interanual.

En ese contexto, el precio medio de un departamento de dos ambientes ronda los 129.505 dólares, mientras que una unidad de tres ambientes se aproxima a los 178.855 dólares.

El valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires llegó a 2.450 dólares en noviembre

La oferta de departamentos usados en venta en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo elevada y estable en diciembre de 2025, con más de 29.000 avisos activos, según el último informe de Reporte Inmobiliario.

Aunque se observó una leve baja mensual, el stock permanece en niveles altos desde el inicio del año pasado, lo que refleja una fuerte competencia entre vendedores. En igual mes de 2024, la cantidad de unidades en oferta era de 24.916, por lo que el incremento interanual fue cercano al 18%.

“Este crecimiento refleja la decisión de más propietarios de salir al mercado, alentados por una dinámica más activa a partir de la reaparición del crédito hipotecario como canal de demanda, aunque aún con alcance limitado y pese al freno de las hipotecas durante el último cuatrimestre”, expuso Reporte Inmobiliario.