Cinco claves para entender por qué el dólar tocó un mínimo desde noviembre

El dólar cae 25 pesos o 1,8% en el transcurso de enero.

Con negocios por USD 330,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una caída marginal de un pesos o 0,1%, a $1.429,50 que, sin embargo le permitió al tipo de cambio alcanzar un nuevo mínimo desde el 20 de noviembre ($1.425), dos meses atrás.

El Banco Central estableció para su régimen de bandas cambiarias un techo de $1.553,58, que dejó al dólar mayorista a 124,08 pesos o un 8,7% de ese límite para la libre flotación, el rango más amplio desde el 14 de octubre (9,4%).

Además, en un marco excepcional de compras de contado a manos del BCRA, el tipo de cambio oficial está 25,50 pesos o 1,8% más barato que en el cierre de diciembre ($1.455).

En cuanto al dólar al público, también cerró en baja, en función de la tendencia mayorista, y en el Banco Nación cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta, el precio más bajo desde el 19 de noviembre.

Cinco claves para entender la estabilidad del dólar

Detrás de la caída del dólar se pueden observar una serie de motivos:

Oferta muy firme por la liquidación de Obligaciones Negociables que colocan las empresas en el exterior. Conveniencia para los inversores de colocar los pesos a tasa de interés en renovadas estrategias de carry trade. Participación activa del Banco Central en la venta de contratos de dólar futuro, para “planchar” las expectativas devaluatorias. Venta de bonos dollar linked, lo que incrementa la oferta de estos títulos en el mercado secundario y reduce los precios del dólar implícito. También influye el flujo comercial. Así como previo a las elecciones legislativas de octubre se adelantaron importaciones y postergaron exportaciones -ante el temor de un salto cambiario-, en los últimos meses se está dando un fenómeno inversor que habilita un interesante ingreso de dólares comerciales aún dada la baja estacionalidad del intercambio de bienes en enero.

Presente en el Foro de Davos, el presidente Javier Milei dio una entrevista a Bloomberg, en la cual defendió el mecanismo de bandas cambiarias para contener la volatilidad y limitar la volatilidad de precios, al señalar que “Argentina debe transitar hacia un régimen cambiario libre pero que, por ahora, utiliza las bandas como referencia”.

Milei agregó que las bandas se eliminarán una vez que el exceso de liquidez haya sido absorbido por completo y la inflación doméstica converja a niveles internacionales, por lo que parece que se mantendrán vigentes por un tiempo.

“En esa línea, el Gobierno busca reforzar la calma cambiaria realizando un canje de Lelinks al 30 de enero por instrumentos atados al dólar con vencimiento más amplio: 27 de febrero, 30 de abril y 30 junio”, expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“El esquema oficial combina tasas de interés reales significativamente positivas con un tipo de cambio administrado, lo que incentiva las colocaciones en pesos y desalienta la dolarización. Esta dinámica contribuye a moderar la inflación, aunque a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica”, añadió Morales.

“Entusiasma la ola de emisiones corporativas, a la cual próximamente volverían a sumarse las provincias, ya que amplía la oferta de divisas que todavía resta liquidar en el mercado cambiario. Ese panorama sigue reforzando el clima de calma financiera y que las compras oficiales tendrían recorrido a modo de antesala de las estacionales ventas del campo”, consideró el economista Gustavo Ber.

“De ahí que el dólar mayorista continúe estable en torno a los $1.430, e incluso por momentos amagando con extender el descenso frente a dicho contexto, más allá de que el BCRA sigue adquiriendo divisas. Los operadores esperan no sólo que se mantenga dicha dinámica sino que también puedan ir aflojando las tasas en pesos, a fin de contribuir a un mayor repunte de la actividad económica al ritmo que la inflación vaya convergiendo en esta etapa al 2% mensual”, agregó el titular del Estudio Ber.

Desde Max Capital precisaron que “el 19 de enero, el Tesoro habría comprado USD 279 millones, ya que los depósitos en moneda extranjera aumentaron mientras que los depósitos en pesos cayeron en un monto similar. Esto probablemente refleje acumulación de dólares de cara a los próximos pagos a organismos multilaterales. A esa fecha, los depósitos en dólares se ubicaban en USD 349 millones (post-compra), mientras que los depósitos en pesos eran de apenas $2,3 billones, dejando al Tesoro con liquidez limitada en pesos de cara a la próxima licitación, similar a lo ocurrido en la licitación de la semana pasada, e implicando que el Tesoro deberá asegurar un alto roll-over (de vencimientos en pesos) la próxima semana”.

“Si esta dinámica persiste, con depósitos en pesos utilizándose para comprar dólares, el Tesoro podría necesitar recomponer sus depósitos en pesos, como hizo antes de los pagos de bonos de enero, o recibir una transferencia de dividendos del BCRA, como en 2025″, acotaron desde la ALyC.

Por otra parte, el BCRA informó que el último el 19 de enero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado aumentaron USD 31 millones, para alcanzar un nuevo máximo histórico en los 37.931 millones de dólares.

El dólar blue recortó también cinco pesos en el día, a $1.495 para la venta y en un mínimo desde el 19 de diciembre.