Salarios 2026: de cuánto es el aumento que proyectan las empresas para el personal fuera de convenio

El año pasado, los sueldos para trabajadores sin convenio aumentaron 30% en promedio. Para 2026 el número iguala a la inflación estimada por las consultoras y los ajustes se harán más espaciados

Las empresas proyectan aumentos promedio
Las empresas proyectan aumentos promedio de 20% para el personal fuera de convenio.

En 2026, los aumentos salariales para el personal fuera de convenio se moverán en línea con la inflación, dependerán más del desempeño de cada trabajador y se entregarán repartidos en dos o tres oportunidades a lo largo del año.

Así se desprende de un estudio de la consultora Willis Towers Watson (WTW), que reveló que los ajustes previstos para el personal bajo régimen no convencional acumulados para 2026 serán del 20 por ciento.

Se trata de un presupuesto que las empresas participantes del informe aseguraron realizar en base a la previsión que la inflación anual estará muy cercana a este porcentaje. De hecho, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realizó el Banco Central previó un IPC acumulado para finales de diciembre del 20,1 por ciento.

Este número, no obstante, dista de otras estimaciones privadas. De hecho, la consultora LCG anticipa una inflación promedio anual del 27% para 2026. En tanto, el IERAL (Fundación Mediterránea) proyecta un escenario base de 23% para diciembre 2026 y considera posibles rangos entre 18% y 30%, según el comportamiento de la demanda de pesos.

Los aumentos se otorgarán en
Los aumentos se otorgarán en dos o tres oportunidades a lo largo del año

En este sentido, casi siete de cada diez compañías (68%) aseguró que cuentan con una política para que los ajustes salariales corran a un ritmo similar al del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Respecto a la periodicidad de los aumentos, la mayoría de las firmas respondió que lo hará en dos (35%) y tres (31%) oportunidades a lo largo del año. Poco más del 20% de los encuestados entregará los aumentos en cuatro partes, mientras que menos del 5% lo hará en cinco, seis o 12 veces.

La lista de los sectores con mejores proyecciones de presupuesto salarial para 2026 está encabezada por comunicaciones y entretenimiento (prevé un aumento del 24%), seguida de química, alta tecnología y servicios profesionales, con subas del 22 por ciento.

El mérito cuenta

En este escenario, más del 60% de las compañías aseguró que dentro de su presupuesto salarial definido para 2026, hay un porcentaje destinado a otorgar ajustes por mérito. Esto significa que aplicarán un mismo porcentaje para todos sus empleados, a lo que se sumará un número diferente para cada uno, dependiendo de su desempeño.

Seis de cada 10 empresas
Seis de cada 10 empresas otorgarán aumentos por desempeño

Los ajustes por mérito rondan entre el 2% y el 11% y gran parte de las empresas que planean otorgar un ajuste diferente por esta causa lo harán una única vez y durante el mes de abril. Según el estudio, las empresas entregarán este ajuste salarial por performance al 66% de la dotación del personal fuera de convenio.

Cabe resaltar que aún hay un 17% de firmas que prevé otorgar el mismo porcentaje de ajuste a todos sus colaboradores. Esto quiere decir que no estarán reconociendo el desempeño, al menos a través de un ajuste salarial. Otro 22% aún lo mantiene bajo análisis.

Resultados 2025

El año pasado, los ajustes salariales para el personal fuera de convenio acumulados fueron de entre el 26% y el 33% con un promedio del 30%. Este número se asemeja a la inflación acumulada para el periodo, que en 2025 terminó con 31,5%, el nivel más bajo desde 2017.

La mayoría de las empresas otorgaron los incrementos salariales en tres y cuatro oportunidades a lo largo del año, aunque hubo casi un 25% que lo hizo en dos oportunidades.

Entre los sectores que tuvieron los ajustes salariales más altos (entre 30% y 32%) se destacan ciencias de la salud; fintech; servicios profesionales; química; comunicaciones; aseguradoras; bancos; automotriz, entre otros.

Por el contrario, las industrias con los ajustes mas bajos (entre 23% y 29%) fueron consumo; logística y transporte; retail y otros servicios.

