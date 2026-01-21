Economía

Más conectividad aérea: en el último año se sumaron 62 nuevas rutas locales e internacionales

El sector aerocomercial muestra un crecimiento exponencial tanto en términos de interconexión como de pasajeros

La expansión de la conectividad
La expansión de la conectividad y la incorporación de nuevos operadores se da en un contexto de fuerte crecimiento en la cantidad de pasajeros

Luego de la desregulación del sector aerocomercial y bajo la política de Cielos Abiertos, en 2025 se sumaron 62 rutas aéreas, destacándose la ampliación de la oferta de vuelos internacionales. Para este año se espera que la tendencia continúe, impulsada además por la incorporación de nuevas aerolíneas.

La expansión de la conectividad y la llegada de nuevos operadores se da en un contexto de fuerte crecimiento en la cantidad de pasajeros. Por caso, según el último dato de la Secretaría de Transporte, a cargo de Luis Pierrini, noviembre de 2025 se consolidó como el mejor noviembre de la historia, con 4.392.597 viajeros reportados en los aeropuertos del país.

La cifra superó todos los registros previos y representó un incremento del 4% respecto del récord anterior, alcanzado en 2023, y del 7% en comparación con igual mes de 2024.

Noviembre de 2025 se consolidó como el mejor noviembre de la historia, con 4.392.597 pasajeros registrados en los aeropuertos del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, en el acumulado de los primeros 11 meses de 2025, se movilizaron 45.913.230 pasajeros, lo que constituyó un récord histórico absoluto. Este volumen implicó un alza del 8% en relación con el máximo previo de 2023 y del 12% frente a 2024.

La apertura de trayectos en 2025 no solo responde a los planes de inversión de las aerolíneas que ya operaban en el país, sino también al desembarco de nuevos jugadores, como China Eastern Airlines Co, Fly Level Barcelona y JetSMART Airlines Perú. En 2026 se prevé la llegada de Plus Ultra y World 2 Fly.

Asimismo, entre febrero y octubre habrá una docena de nuevas rutas que conectarán Buenos Aires y varias ciudades del interior con algunos de los destinos del exterior de mayor demanda.

Entre febrero y octubre se pondrán en marcha más de una docena de nuevas rutas

La consultora española Mabrian proyecta que la Argentina experimente un aumento del 22,4% en su conectividad aérea internacional en los próximos meses.

Carlos Cendra, socio y director de marketing y comunicación de Mabrian, dijo: “Los datos indican que la política de ‘cielos abiertos’ está contribuyendo a impulsar la conectividad, facilitando que nuevas aerolíneas y más frecuencias internacionales lleguen al país, lo que incide en la competitividad del destino”. Resaltó también la mejora de los lazos turísticos y comerciales con los principales mercados regionales y globales.

En este marco, las empresas se preparan y suman nuevos aviones. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas expandirá su flota con 18 aeronaves y una inversión superior a USD 65 millones orientada a optimizar los asientos y la conectividad.

Aerolíneas Argentinas expandirá su flota con 18 aeronaves

Una por una, las nuevas rutas

De acuerdo al relevamiento de la cartera de Transporte, las rutas habilitadas durante 2025 fueron las siguientes:

  1. Buenos Aires (Ezeiza) – Recife, operada por JetSMART.
  2. Buenos Aires (Ezeiza) – Brasilia, operada por GOL.
  3. Quito – Bogotá – Buenos Aires (Ezeiza) – Bogotá – Quito, operada por Avianca.
  4. Santiago de Chile – Buenos Aires (Ezeiza) – Salvador de Bahía, operada por Sky Airline.
  5. Santiago de Chile – Río de Janeiro – Buenos Aires (Ezeiza), operada por LATAM Group.
  6. Santiago de Chile – Buenos Aires (Ezeiza) – San Pablo – Santiago de Chile, operada por LATAM Group.
  7. Buenos Aires (Ezeiza) – Florianópolis, operada por Flybondi.
  8. Buenos Aires (Aeroparque) – Belo Horizonte, operada por GOL.
  9. Buenos Aires (Aeroparque) – Natal, operada por GOL.
  10. Buenos Aires (Aeroparque) – João Pessoa, operada por GOL.
  11. Buenos Aires (Aeroparque) – Porto Alegre, operada por GOL.
  12. Buenos Aires (Aeroparque) – Porto Alegre, operada por LATAM Brasil.
  13. Buenos Aires (Aeroparque) – Lima, operada por JetSMART Perú.
  14. Santiago de Chile – San Pablo – Aeroparque – Santiago de Chile, operada por LATAM Group.
  15. Lima – Buenos Aires (Aeroparque) – Santiago de Chile, operada por Sky Perú.
  16. Lima – Buenos Aires (Aeroparque) – Santiago de Chile, operada por LATAM Perú.
  17. Lima – San Pablo – Buenos Aires (Aeroparque), operada por LATAM Perú.
  18. Córdoba – Punta Cana, operada por Arajet.
  19. Córdoba – Salvador de Bahía, operada por Aerolíneas Argentinas (servicio exclusivo de temporada de verano).
  20. Córdoba – Asunción, operada por Paranair.
  21. Córdoba – Recife, operada por GOL.
  22. Córdoba – San Pablo, operada por GOL.
  23. Córdoba – San Pablo, operada por LATAM Brasil.
  24. Córdoba – Río de Janeiro, operada por JetSMART.
  25. Córdoba – Panamá – Medellín, operada por Aerorepública.
  26. Córdoba – Bogotá, operada por Avianca Colombia.
  27. Santiago de Chile – Mendoza – Río de Janeiro, operada por JetSMART Chile.
  28. Bariloche – Santiago de Chile – San Pablo, operada por Sky Airline.
  29. Salta – Asunción, operada por Paranair.
  30. Salta – Panamá, operada por Copa Airlines.
  31. Rosario – Punta Cana, operada por Aerolíneas Argentinas.
  32. Tucumán – Punta Cana, operada por Aerolíneas Argentinas.
  33. Tucumán – Panamá, operada por Copa Airlines.
  34. Tucumán – Lima, operada por LATAM Perú.
  35. Punta Arenas – Ushuaia – Islas Malvinas, operada por LATAM Group (finaliza en diciembre de 2025).
  36. Buenos Aires (Aeroparque) – Comodoro Rivadavia, operada por JetSMART.
  37. Buenos Aires (Aeroparque) – Resistencia, operada por JetSMART.
  38. Buenos Aires (Aeroparque) – Trelew, operada por JetSMART.
  39. Buenos Aires (Aeroparque) – Río Gallegos, operada por Flybondi.
  40. Buenos Aires (Ezeiza) – Recife, operada por LATAM Brasil.
  41. Santiago de Chile – Buenos Aires (Ezeiza) – Miami, operada por LATAM Group.
  42. Buenos Aires (Ezeiza) – Maceió, operada por Flybondi.
  43. Buenos Aires (Ezeiza) – Salvador de Bahía, operada por Flybondi.
  44. Quito – Lima – Buenos Aires (Ezeiza), operada por LATAM Ecuador.
  45. Buenos Aires (Aeroparque) – Asunción, operada por Flybondi.
  46. San Pablo – Punta del Este – Buenos Aires (Aeroparque), operada por GOL.
  47. Córdoba – Asunción, operada por Flybondi.
  48. Córdoba – Río de Janeiro, operada por Flybondi.
  49. Córdoba – Florianópolis, operada por Flybondi.
  50. Bariloche – Santiago de Chile, operada por LATAM Group.
  51. Iguazú – Lima, operada por Flybondi.
  52. Shanghái – Auckland – Buenos Aires (Ezeiza), operada por China Eastern.
  53. Barcelona – Buenos Aires (Ezeiza), operada por LEVEL.
  54. Córdoba – El Calafate, operada por Flybondi.
  55. Córdoba – Iguazú, operada por Flybondi.
  56. Córdoba – Ushuaia, operada por Flybondi.
  57. Buenos Aires (Aeroparque) – Olavarría – Tandil – Buenos Aires (Aeroparque), operada por Humming Airways.
  58. Buenos Aires (Aeroparque) – Venado Tuerto – Villa María – Buenos Aires (Aeroparque), operada por Humming Airways.
  59. Buenos Aires (Aeroparque) – Paraná, operada por Humming Airways.
  60. Buenos Aires (Aeroparque) – Concordia, operada por Humming Airways.
  61. Buenos Aires (Aeroparque) – Villa Gesell, operada por Humming Airways.
  62. Buenos Aires (Aeroparque) – General Pico – Buenos Aires (Aeroparque), operada por American Jet.

