Economía

Cielos abiertos: Argentina sumó un nuevo país a su estrategia de apertura aerocomercial

Ya son 27 los países que se sumaron a esta política desde la asunción del presidente Javier Milei

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina sumó a El Salvador a su política de Cielos Abiertos.

El Gobierno Nacional incorporó a El Salvador a la política de Cielos Abiertos mediante la firma de un acuerdo bilateral que establece las bases para la apertura aerocomercial entre ambos países, con el fin de promover la conectividad, incrementar las opciones de vuelos y atraer nuevas líneas aéreas, informaron desde la Secretaría de Transporte mediante un comunicado.

Con la inclusión de El Salvador, ya son 27 los países que se sumaron a esta política desde la asunción del Presidente Javier Milei.

Anteriormente, se celebraron acuerdos con países de cuatro continentes: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Canadá, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Ruanda, República Dominicana, Etiopía, Qatar, Islandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Luxemburgo, República Checa, Alemania, Honduras, Guyana, Letonia, Rumania, Serbia y El Salvador.

Este tipo de acuerdos de cielos abiertos permiten aumentar la conectividad entre los países que se adhirieron, al liberar las condiciones que existían para establecer rutas aerocomerciales con la Argentina.

A través de este memorándum de entendimiento firmado por el Secretario de Transporte del Ministerio de Economía, Luis Pierrini, y el Director de Aviación Civil de El Salvador, Homero Francisco Morales Herrera, Argentina y El Salvador tendrán un régimen de frecuencias ilimitadas, con derechos de tráfico que autoriza a las líneas aéreas a realizar vuelos de cabotaje, tanto para vuelos regulares de pasajeros y carga, como para vuelos no regulares y de carga exclusiva.

Además, ambos países mantienen la posibilidad de celebrar acuerdos de código compartido con líneas aéreas pertenecientes a terceros Estados, es decir, habilita a líneas aéreas salvadoreñas y argentinas a la comercialización conjunta con aerolíneas de otros países, de distintos destinos aéreos, siempre y cuando se celebren los respectivos convenios, lo que favorece aún más el ofrecimiento de nuevas opciones de rutas.

Acuerdan, también, firmar convenios de cooperación técnica en pos de la seguridad operacional. Este acuerdo, que es el primero de este tipo entre ambos países, se suma a los que se firmaron en los últimos meses como: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Luxemburgo, República Checa, Alemania y Honduras.

“La desregulación del sector aéreo a través de la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional, no solo favorece el desarrollo del sector aéreo y la apertura del mercado aerocomercial con el fin de fomentar la conectividad regional y global, sino que también potencia el turismo y atrae inversiones en el sector”, indicó el comunicado difundido hoy.

“Como resultado de estas políticas, desde el inicio de la gestión se establecieron 38 nuevas conexiones internacionales que ya se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo. De esta forma, se continúa avanzando en la apertura del sector aerocomercial, ampliando la oferta de vuelos en beneficio de empresas y pasajeros”, agregó, finalmente.

Cielos abiertos

El decreto de “Cielos Abiertos”, que el Gobierno presentó a mediados de 2024, abrió la posibilidad de que empresas extranjeras operen en el territorio nacional si existe un “acuerdo de reciprocidad” y las compañías del país en que está registrada la empresa permiten también el ingreso de empresas argentinas para operar en su territorio.

El DNU derogó la ley 19.030, de 1971, que regulaba el transporte aéreo y requería, entre otras cosas, que los vuelos de cabotaje debían ser cubiertos por aerolíneas nacionales, otorgaba a Aerolíneas Argentinas un mínimo del 50% de las operaciones e impedía que dos empresas operen una misma ruta, aunque con excepciones que la fueron convirtiendo en una cláusula vacía.

“Con esta medida se reforman medidas arcaicas que tienen décadas en la Argentina. Esto es un paso muy importante para la modernización y la liberalización del espacio aéreo”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, cuando se presentó la nueva política aercomercial.

Con información de Noticias Argentinas

Temas Relacionados

Cielos abiertoIndustria aerocomercialEl SalvadorÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cambios en Starbucks: la famosa cadena de cafés cierra locales y busca reinventarse

La compañía puso punto final en EEUU a un modelo de negocio que había cumplido seis años, formaba parte de la rutina diaria de miles de personas, pero nunca se lo vio innovador

Cambios en Starbucks: la famosa

Aumenta el transporte en Buenos Aires en septiembre: cuánto costará el pasaje subte y el colectivo de colectivo

El incremento de los valores aplicará para las líneas porteñas, las bonaerenses y el subte, según las fórmulas de actualización automáticas previstas. Los precios con SUBE no registrada serán considerablemente más altos

Aumenta el transporte en Buenos

Los alimentos subieron 3% en agosto con un impacto parcial del dólar, según un relevamiento privado

El avance de los precios se explicó por la primera quincena del mes, cuando se sintió la presión cambiaria. Distintas consultoras ubicaron el índice general del mes pasado cerca del 2%

Los alimentos subieron 3% en

Mercados: caen acciones y hacen pie los bonos en la última rueda del mes

Volatilidad e incertidumbre repartieron el pulso inversor entre ventas en renta variable y movimientos cautelosos en la renta fija, con el contexto político bajo vigilancia permanente

Mercados: caen acciones y hacen

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el cronograma de pagos y los montos actualizados para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones

Cuándo cobro ANSES: el calendario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cambios en Starbucks: la famosa

Cambios en Starbucks: la famosa cadena de cafés cierra locales y busca reinventarse

Una estación de la línea D del Subte permanecerá tres meses cerrada por obras

Le prohibieron el ingreso a los estadios de todo el país a uno de los jefes de la barra brava de Independiente

Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

INFOBAE AMÉRICA
Líderes globales de negocios, deporte

Líderes globales de negocios, deporte y entretenimiento confluirán en Miami para el America Business Forum 2025

Israel abatió a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

Luis Fernando Camacho recuperó la libertad tras casi mil días de detención preventiva en Bolivia

India y Japón consolidan su alianza estratégica con acuerdos en inversión, defensa y tecnología

La economía de India sorprende con un crecimiento del 7,8% en el segundo trimestre

TELESHOW
Después de varios días de

Después de varios días de misterio, Wanda Nara mostró qué hace en México: “Filmando en el paraíso”

María Becerra y J Rei celebraron tres años de amor: “Sos todo lo que alguna vez soñé”

Alberto Cormillot celebró sus 87 años en la radio bailando tango y se convertirá en estrella de circo

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas

Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”