Economía

El sector aerocomercial alcanzó en noviembre un nuevo récord histórico

La actividad continúa su tendencia expansiva, mientras se prepara para alcanzar nuevos récords en verano

Guardar
Hubo un fuerte impulso de
Hubo un fuerte impulso de los vuelos internacionales

En la antesala de la temporada alta de verano, el sector aerocomercial alcanzó en noviembre de 2025 el mayor movimiento de pasajeros registrado hasta el momento, con 4.392.597 personas que utilizaron los aeropuertos del país. Esta cifra superó todos los registros previos y representó un incremento del 4% respecto al récord anterior de 2023 y un 7% en comparación con noviembre de 2024.

Así surge de datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El crecimiento se reflejó tanto en la cantidad total de pasajeros como en el récord histórico de viajeros internacionales para un mes de noviembre.

Además, el número de movimientos aéreos marcó el nivel más alto registrado para este período, consolidando una tendencia de expansión sostenida a lo largo de 2025.

Entre enero y noviembre de este año, 45.913.230 pasajeros transitaron por los aeropuertos argentinos, lo que constituye una marca inédita para el sector. Este resultado implica un aumento del 8% en relación con el máximo previo de 2023 y del 12% respecto de 2024.

Entre enero y noviembre de
Entre enero y noviembre de este año, 45.913.230 pasajeros transitaron por los aeropuertos argentinos

Durante noviembre puntualmente, los aeropuertos del país registraron 1.347.497 pasajeros internacionales. La cifra implicó un incremento del 14% respecto del récord previo de noviembre de 2024, cuando se habían contabilizado 1.181.375 usuarios.

En paralelo, el sistema aerocomercial alcanzó un récord de 33.914 movimientos aéreos totales, lo que representó una suba del 2% frente al máximo anterior de noviembre de 2023 (33.154 movimientos) y un avance del 3% en comparación con noviembre de 2024 (33.017).

El dinamismo del segmento internacional también se reflejó en los movimientos de vuelos hacia y desde el exterior. En noviembre se contabilizaron 8.922 movimientos aéreos internacionales, un 12% más que el récord previo de igual mes de 2024, cuando se habían registrado 7.965 operaciones.

El mercado de cabotaje acompañó esta tendencia expansiva. Los pasajeros en vuelos domésticos alcanzaron los 3.045.100, lo que significó una suba interanual del 4% frente a noviembre del año pasado, cuando se habían registrado 2.917.610 usuarios. Este desempeño consolidó la recuperación y el crecimiento sostenido de la conectividad aérea dentro del país.

Los pasajeros en vuelos domésticos
Los pasajeros en vuelos domésticos alcanzaron los 3.045.100, lo que significó una suba interanual del 4% frente a noviembre del año pasado

A nivel regional, distintos aeropuertos mostraron incrementos significativos en la cantidad de pasajeros. En el segmento internacional, los mayores crecimientos interanuales se observaron en Córdoba (+62%), Salta (+32%), Buenos Aires (+19%) y Ezeiza (+11%).

En cabotaje, en tanto, los aeropuertos con mayores avances fueron Ezeiza (+39%), Resistencia (+37%), Santa Fe (+35%) y Esquel (+27%), reflejando una mayor distribución territorial de la demanda aérea.

Otro dato destacado fue el aumento de los vuelos internacionales directos desde el interior del país. Durante el mes, 157.785 personas viajaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, lo que representó un incremento del 21% respecto de 2024 y un 54% más que en 2023.

Entre las rutas internacionales que no pasan por el Área Metropolitana y que mostraron mayor crecimiento interanual se destacaron Córdoba–Río de Janeiro (+93%), Córdoba–Panamá (+45%) y Córdoba–Lima (+17%), lo que confirmó el fortalecimiento del esquema de conectividad federal y la diversificación de los puntos de salida hacia el exterior.

Durante noviembre, 157.785 personas viajaron
Durante noviembre, 157.785 personas viajaron al exterior sin pasar por Buenos Aires (Martín Rosenzveig)

“La evolución sostenida del sistema aerocomercial argentino refleja el impacto de las políticas de Cielos Abiertos y del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno Nacional, que favorecieron la expansión de la conectividad, la incorporación de nuevos operadores y el fortalecimiento de un mercado más dinámico y eficiente”, señaló la Secretaría de Transporte.

Entre los últimas medidas en relación a la actividad, se encuentran la eliminación de la obligación de presentar un plan de vuelo para la aviación privada en la mayoría del país, salvo en zonas bajo vigilancia antidrogas; la habilitación del vuelo visual nocturno en todo el territorio nacional; y la eliminación de la licencia comercial de primera para pilotos, buscando aumentar la oferta de pilotos comerciales.

También se simplificaron requisitos para empresas de aviación no regular y se permitió operar con un solo piloto en aeronaves pequeñas con piloto automático, tras aprobación de la ANAC. Estas medidas entrarán en vigencia el 1° de marzo de 2026.

Temas Relacionados

aerocomercialvuelosúltimas noticiaspasajerosaviación

Últimas Noticias

El equipo económico negocia con el gobierno de Tucumán la autorización para la emisión de deuda provincial

El lunes 22 de diciembre hubo una reunión en el Ministerio de Economía donde se conversó la posibilidad con enviados del gobernador Jaldo. Recientemente, Caputo habló de “cortar la dependencia con Wall Street”

El equipo económico negocia con

Calor extremo y éxodo turístico: qué tener en cuenta antes de salir a la ruta con más de 37°C

Los neumáticos y la mecánica general de un vehículo se someten a una exigencia muy alta, especialmente si el tránsito es muy lento o queda detenido por muchos minutos. Consejos y chequeos preventivos

Calor extremo y éxodo turístico:

Los comerciantes de Teherán protestan por segundo día tras la caída récord del rial

Cientos de tenderos cerraron sus negocios en el Gran Bazar y otros centros comerciales de la capital iraní. La moneda local se desplomó a 1,42 millones por dólar mientras la inflación alcanzó el 42,2% en diciembre

Los comerciantes de Teherán protestan

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades modificaron sus propuestas para quienes buscan alternativas de ahorro y rendimiento en moneda local

Plazo fijo: cuánto pagan los

Nuevo monotributo unificado en CABA: qué cambia para los contribuyentes desde 2026

El nuevo esquema, que entra en vigencia en enero, unifica el pago del monotributo y los ingresos brutos porteños en una sola gestión digital, con recategorización automática y eliminación de trámites duplicados

Nuevo monotributo unificado en CABA:
DEPORTES
Kazuyoshi Miura, el futbolista de

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

TELESHOW
Vero Lozano y Corcho Rodríguez

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia acusó a Ucrania de

Rusia acusó a Ucrania de atacar una residencia de Putin y puso en duda el avance de las negociaciones de paz

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro

El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

Los comerciantes de Teherán protestan por segundo día tras la caída récord del rial

Combatiendo al diablo con más diablos: las llamas que congregan multitudes en Baviera