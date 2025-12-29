El sector aerocomercial alcanzó en noviembre un nuevo récord histórico

Hubo un fuerte impulso de los vuelos internacionales

En la antesala de la temporada alta de verano, el sector aerocomercial alcanzó en noviembre de 2025 el mayor movimiento de pasajeros registrado hasta el momento, con 4.392.597 personas que utilizaron los aeropuertos del país. Esta cifra superó todos los registros previos y representó un incremento del 4% respecto al récord anterior de 2023 y un 7% en comparación con noviembre de 2024.

Así surge de datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El crecimiento se reflejó tanto en la cantidad total de pasajeros como en el récord histórico de viajeros internacionales para un mes de noviembre.

Además, el número de movimientos aéreos marcó el nivel más alto registrado para este período, consolidando una tendencia de expansión sostenida a lo largo de 2025.

Entre enero y noviembre de este año, 45.913.230 pasajeros transitaron por los aeropuertos argentinos, lo que constituye una marca inédita para el sector. Este resultado implica un aumento del 8% en relación con el máximo previo de 2023 y del 12% respecto de 2024.

Durante noviembre puntualmente, los aeropuertos del país registraron 1.347.497 pasajeros internacionales. La cifra implicó un incremento del 14% respecto del récord previo de noviembre de 2024, cuando se habían contabilizado 1.181.375 usuarios.

En paralelo, el sistema aerocomercial alcanzó un récord de 33.914 movimientos aéreos totales, lo que representó una suba del 2% frente al máximo anterior de noviembre de 2023 (33.154 movimientos) y un avance del 3% en comparación con noviembre de 2024 (33.017).

El dinamismo del segmento internacional también se reflejó en los movimientos de vuelos hacia y desde el exterior. En noviembre se contabilizaron 8.922 movimientos aéreos internacionales, un 12% más que el récord previo de igual mes de 2024, cuando se habían registrado 7.965 operaciones.

El mercado de cabotaje acompañó esta tendencia expansiva. Los pasajeros en vuelos domésticos alcanzaron los 3.045.100, lo que significó una suba interanual del 4% frente a noviembre del año pasado, cuando se habían registrado 2.917.610 usuarios. Este desempeño consolidó la recuperación y el crecimiento sostenido de la conectividad aérea dentro del país.

A nivel regional, distintos aeropuertos mostraron incrementos significativos en la cantidad de pasajeros. En el segmento internacional, los mayores crecimientos interanuales se observaron en Córdoba (+62%), Salta (+32%), Buenos Aires (+19%) y Ezeiza (+11%).

En cabotaje, en tanto, los aeropuertos con mayores avances fueron Ezeiza (+39%), Resistencia (+37%), Santa Fe (+35%) y Esquel (+27%), reflejando una mayor distribución territorial de la demanda aérea.

Otro dato destacado fue el aumento de los vuelos internacionales directos desde el interior del país. Durante el mes, 157.785 personas viajaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, lo que representó un incremento del 21% respecto de 2024 y un 54% más que en 2023.

Entre las rutas internacionales que no pasan por el Área Metropolitana y que mostraron mayor crecimiento interanual se destacaron Córdoba–Río de Janeiro (+93%), Córdoba–Panamá (+45%) y Córdoba–Lima (+17%), lo que confirmó el fortalecimiento del esquema de conectividad federal y la diversificación de los puntos de salida hacia el exterior.

Durante noviembre, 157.785 personas viajaron al exterior sin pasar por Buenos Aires (Martín Rosenzveig)

“La evolución sostenida del sistema aerocomercial argentino refleja el impacto de las políticas de Cielos Abiertos y del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno Nacional, que favorecieron la expansión de la conectividad, la incorporación de nuevos operadores y el fortalecimiento de un mercado más dinámico y eficiente”, señaló la Secretaría de Transporte.

Entre los últimas medidas en relación a la actividad, se encuentran la eliminación de la obligación de presentar un plan de vuelo para la aviación privada en la mayoría del país, salvo en zonas bajo vigilancia antidrogas; la habilitación del vuelo visual nocturno en todo el territorio nacional; y la eliminación de la licencia comercial de primera para pilotos, buscando aumentar la oferta de pilotos comerciales.

También se simplificaron requisitos para empresas de aviación no regular y se permitió operar con un solo piloto en aeronaves pequeñas con piloto automático, tras aprobación de la ANAC. Estas medidas entrarán en vigencia el 1° de marzo de 2026.