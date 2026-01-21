El dólar volvió a bajar y tocó un mínimo en dos meses

Pese a las compras del BCRA, el dólar baja 1,7% en el transcurso de enero.

El dólar al público restó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, para regresar a su precio más bajo desde el 21 de noviembre.

La caída del precio en bancos acompañó la tendencia en la plaza mayorista. En una sesión con USD 315 millones operados en el segmento de contado, el dólar comercial recortó cuatro pesos o 0,3%, a $1.430,50 para la venta. “Es la primera baja de la semana y acumula en los tres primeros días una pequeña suba de 50 centavos”, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central fijó para la fecha un techo para las bandas cambiarias -que actualizan en base a la inflación- en los $1.552,35, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 121,85 pesos o un 8,4%, el rango más amplio desde el 14 de octubre (9,4%).

El dólar blue también bajó cinco pesos en el día, a $1.500 para la venta, para renovar su mínimo desde el 19 de diciembre.

En el mercado de futuros todos los contratos operaron con bajas leves, con negocios equivalentes a USD 721,7 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas con vencimiento inmediato a fin de enero concentraron el volumen y el dólar cedió cinco pesos o 0,4%, a $1.443,50, unos 120 pesos por debajo del techo de las bandas cambiarias previsto en $1.563,78 para fin de mes.

“La compra de reservas es algo que el mercado espera y si las leyes salen, la caída del riesgo país -suba de bonos y acciones va a ser fuerte-. En este punto, no sólo el BCRA acumula más de USD 700 millones en lo que va del año, sino que es el hito más esperado por los inversores”, evaluó Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

El economista Gustavo Ber destacó la “positiva lectura que dejan las importantes compras de reservas impulsadas por el BCRA en lo que va del año, lo cual era ansiosamente solicitado por los inversores y ahora esperan que se convierta en un proceso sustentable hacia adelante. Ocurre que se entiende que dicha estrategia debería desarrollarse junto a una normalización de las altas tasas de interés, así como con una positiva dinámica de la inflación y la actividad económica”.

“A pesar de los ruidos internacionales, el dólar mayorista sigue estable en torno a los $1.430 -y ya algo más alejado del techo de las bandas- ante la favorable expectativa respecto a una mayor oferta privada de divisas, a raíz de las elevadas emisiones corporativas en el exterior que se irían liquidando localmente. Adicionalmente, las mayores tasas en pesos estarían volviendo a activar un mayor apetito hacia el carry-trade dentro del actual clima de calma cambiaria", continuó el titular del Estudio Ber.

El analista y asesor Salvador Di Stefano destacó el reciente ritmo de liquidaciones de exportaciones en el mercado de cambios: “El saldo de la balanza comercial argentina en el 2025 fue de 11.286 millones de dólares. Los meses de diciembre y noviembre representan los saldos más altos del año. Esto se debe a que el importador argentino sobre-compró mercadería del exterior con la expectativa de una gran devaluación pos-electoral, cuando de súbito, el oficialismo gana la elección y el dólar queda estable. Al mismo tiempo, los exportadores esperaban a la era pos-electoral para liquidar mercadería, y esto explica la gran liquidación que hubo en noviembre y diciembre”.

“En conclusión, los saldos positivos de 2.535 y 1.892 millones de dólares en noviembre y diciembre, se debe a un aluvión de liquidaciones y un sobre-stockeo pre electoral que hizo derrumbar las importaciones”, añadió Di Stefano.

“Aún no se ve presión en los dólares financieros por la inyección de pesos pero puede ser que se vea más adelante. Lo que el mercado cree es que el BCRA está monitoreando la liquidez del sistema y la está intentando administrar para que no haya esa presión cambiaria”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

“El Tesoro y el BCRA han ofrecido opciones de cobertura barata para fomentar la venta de posiciones dolarizadas en el mercado spot. Eso abrió una ventana para tomar coberturas a muy buen precio para aquellos inversores que lo necesiten“, indicó un análisis de MegaQM.

En ese sentido, “la curva CER sigue ofreciendo tasas reales altas, y ahora con una curva plana. Eso permite correr el fondo con una estrategia de duration media, que combina algunas posiciones cortas con otras más largas. Es una manera de lograr buen retorno real y tratar de bajarle la volatilidad. Un efecto compresión solamente se podría dar en escenarios en donde baje el riesgo país, por el arbitraje con la curva hard dollar”, explicó MegaQM.