El Banco Central extendió la racha compradora y las reservas tocaron un nuevo máximo desde 2021

El Banco Central avanza con el plan para fortalecer las reservas internacionales. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prolongó el saldo comprador al sumar USD 8 millones este martes y acumula más de USD 700 millones en enero. Para sostener este ritmo, la entidad participa tanto en el mercado mayorista como en operaciones por fuera de él.

Desde que se puso en marcha el plan para reforzar las reservas internacionales, el BCRA adquirió USD 716 millones en las últimas doce ruedas. Las reservas brutas se ubican en USD 44.874 millones, con un aumento diario de USD 66 millones, y volvieron a marcar el mayor nivel en tres años.

Más allá de las adquisiciones de la entidad monetaria, las tenencias en moneda extranjera suben debido al aumento del precio del oro en el mercado internacional. En efecto, el organismo presidido por Santiago Bausili cuenta con un stock de 1.98 millón de onzas troy del metal precioso, cuyo valor superó los USD 4.760 en la jornada.

Las proyecciones oficiales calculan que las compras de divisas en 2026 oscilarían entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según el nivel de remonetización de la economía. Santiago Bausili, presidente del BCRA, señaló que el proceso de acumulación de reservas dependerá de la demanda de dinero y la liquidez en el mercado cambiario durante el año.

El BCRA también controla el volumen de dólares adquiridos, aplicando un límite para que las compras diarias no superen el 5% del total negociado en el mercado cambiario, con el objetivo de evitar alteraciones en su funcionamiento habitual.

En ciertas jornadas, las compras superaron ese límite, lo que indica operaciones fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). Sobre este tipo de operaciones, la entidad ya había señalado que “podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, es decir, acordando montos y tipo de cambio con empresas o organismos institucionales fuera del MLC.

En paralelo, este martes el dólar mayorista cerró estable en $1.434,50, con un volumen negociado de USD 278,6 millones en operaciones al contado. En lo que va de enero, la cotización comercial cayó $20,50, equivalente a un descenso del 1,4 por ciento. Durante este mes, el techo del sistema cambiario aumentará 2,47%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con la banda cambiaria posicionada en $1.551,11, el tipo de cambio oficial se mantiene a $116,61 o 8,1% por debajo de ese tope, el margen más amplio desde el 14 de noviembre pasado, cuando era de 4,8 por ciento.

Un informe de Max Capital proyectó que “si bien los promedios diarios podrían aumentar en los próximos meses por los ingresos estacionales de divisas, deberían moderarse después de mitad de año”. A la vez, los analistas consideraron factible una acumulación cercana a USD 8.000 millones durante el primer semestre.

Bajo su perspectiva, parte del fuerte impulso de compras de las primeras tres semanas del año “parece orientado a señalar el compromiso con la acumulación de divisas, una de las principales demandas de los inversores y del FMI, de cara a la segunda revisión del programa con el organismo”.

En cuanto el FMI, su portavoz Julie Kozack señaló en su reciente conferencia de prensa que Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas” y destacó los avances en las medidas de estabilización económica. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, afirmó.

Kozack también resaltó el cambio en el esquema de bandas cambiarias y el objetivo del Banco Central de aumentar las reservas, indicando que “nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”.

“El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, cerró la funcionaria.