Jornada financiera: rebotaron las acciones locales y subió el riesgo país en medio de la fuerte baja de Wall Street

La Bolsa revirtió la baja inicial y las acciones ganaron 1% en promedio.

Los mercados bursátil y cambiario locales mostraron este martes una llamativa tranquilidad operativa en medio de la tensión geopolítica internacional que sacudió a las principales bolsas del mundo.

A la vez, el Banco Central sumó dólares en el mercado cambiario por décimo segunda sesión consecutiva para reforzar las reservas internacionales netas, de acuerdo a un compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), una iniciativa celebrada por los traders.

El BCRA absorbió solo USD 8 millones en su intervención cambiaria del día, un monto que representó el 2,9% del total operado en el segmento de contado, que fue de 278,6 millones de dólares. En doce rondas de negocios consecutivas la autoridad monetaria acumula un saldo comprador de 716 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas, apuntaladas por la integración de oro entre otros activos, crecieron en USD 66 millones, a USD 44.874 millones, un máximo desde el 21 de septiembre de 2021 (USD 45.169 millones).

Este martes el dólar mayorista terminó sin variantes, a $1.434,50, en una jornada con un discreto volumen de negocios por USD 278,6 millones en el segmento de contado. El dólar comercial resta $20,50 o 1,4% en el transcurso de enero, mes en el cual el techo del régimen cambiario aumentará 2,5%, en base al IPC informado por el INDEC para noviembre.

Con una banda cambiaria en los $1.551,11, el tipo de cambio oficial quedó a 116,61 pesos o un 8,1% de ese límite, el rango más amplio desde el 14 de noviembre del año pasado (4,8%).

“En las primeras operaciones la divisa mostró una breve presión compradora, alcanzando un máximo intradiario de $1.438,50, aunque rápidamente comenzó a aparecer la oferta, lo que lo llevó a retroceder hasta un mínimo de $1.433,50, nivel donde encontró piso y desde el cual logró recomponerse. En el tramo final, el mercado se mantuvo equilibrado y el tipo de cambio terminó cerrando en $1.434,50. El volumen operado se recuperó un 46% respecto a la rueda anterior, aunque continúa en niveles bajos”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En el Banco Nación el dólar al público terminó sin cambios, a $1.460 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.454,04 para la venta y $1.411,50 para la compra.

El dólar blue también quedó sin variantes, a $1.505 para la venta, tras un inicio a $1.500 para la venta.

En cuanto al dólar futuro, los contratos tuvieron un cierre mixto y creciente volumen de negocios por el equivalente a USD 793 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para fin de mes, restaron 1,50 peso o 0,1%, a $1.448,50, mientras que a partir de julio de 2026 todos los contratos operaron con alzas en un rango de 0,1 a 0,6 por ciento.

El ruido internacional alteró a las Bolsas

Mientras en la localidad suiza de Davos se desarrolla una nueva edición de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, el presidente de los EEUU Donald Trump tensa la relación con la Unión Europea por la estratégica isla de Groenlandia, paso obligado en la creciente ruta comercial del Ártico.

Trump volvió a decir que Estados Unidos tomaría el control del territorio bajo protectorado de Dinamarca de una forma u otra y propuso un arancel del 200% a los vinos franceses si el presidente Emmanuel Macron no se suma a una nueva iniciativa que el presidente está liderando en torno a Gaza.

En ese contexto, la cotización del oro se disparó 3,6%, aun nuevo máximo histórico nominal de USD 4.761 la onza. “Los metales preciosos exhibieron desempeños positivos en los últimos 30 días, en un entorno de compras sostenidas de los bancos centrales, la flexibilización de la política monetaria de Estados Unidos y una nueva disposición de parte de China de controlar la exportación de plata, que viene afectando la oferta”, explicaron los expertos de Puente.

El escenario internacional está dominado por el Foro Económico de Davos, al cual asiste el presidente Javier Milei como orador y para mantener reuniones de negocios con diferentes empresarios, según la agenda oficial.

En el inicio de la sesión el Merval llegó a caer 2%, pero al mediodía dio vuelta la tendencia, al igual que el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo (+0,7%). El panel de acciones líderes llegó a acumular una pérdida de 3,6% en pesos y de 1,5% en dólares en 2026.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron un ascenso leve de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzaba cinco unidades al cierre de la Bolsa porteña, en los 569 puntos básicos, tras un máximo intradía de 578 unidades.

Analistas y operadores proyectan que este nivel de riesgo perfore pronto los 500 puntos y así el Gobierno podría elegir un retorno a los mercados internacionales de crédito, lo que Argentina tiene vedado desde el 2018.

“Continua el desfile de emisiones Ley Nueva York y mañana YPF buscará USD 300 millones en una nueva colocación. Sostenemos que este aluvión de emisiones ley internacional, que se pagan con dólares Cable (”contado con liquidación), son los responsable de que el canje MEP a Cable esté en torno a 3,3%“, estimó Nicolás Cappella, analista de IEB.

“El principal desafío para el Gobierno del 2026 es sostener el actual esquema de bandas cambiarias”, afirmó Lorenzo Sigaut Gravina, economista y director de la consultora Equilibra.