El Gobierno anunció un nuevo canje de un bono atado al dólar para facilitar el refinanciamiento de deuda

FOTO DE ARCHIVO-Varias personas entran en el Ministerio de Economía de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, Abr 11, 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Ministerio de Economía informó que el próximo jueves realizará una nueva licitación de deuda en pesos para alargar el plazo de vencimiento de una letra ajustada por la evolución del dólar, que vence el 30 de enero. Con esta medida, el equipo económico apunta a reducir la incertidumbre en torno a la renovación de bonos relacionados con los cambios en el tipo de cambio oficial.

“Siguiendo con lo realizado en la licitación del 7 de enero, el objetivo de esta nueva licitación es continuar brindando herramientas para facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura dollar linked minimizando los desarbitrajes del fixing del TC A3500″, indicaron desde Economía y aclararon que la instancia se abrirá el próximo jueves 22.

Nuevo canje de bono atado al dólar

La operación se basa en convertir la LELINK (D16E6) que expira a fin del mes corriente, extendiendo su fecha de vencimiento hasta fines de febrero, abril o junio, dependiendo el instrumento elegido, y ofreciendo mayor certidumbre a los inversores.

En concreto, la Secretaría de Finanzas ofrece una conversión de la letra dólar linked por otros instrumentos similares con cupón cero. La primera opción, denominada D27F6, opera con vencimiento al 27 de febrero de 2026. La segunda alternativa (D30A6) vence el próximo 30 de abril, mientras que la tercera (TZV26) llega a término el 30 de junio de este año.

Cabe destacar que el equipo económico ya había canjeado una parte de la LELINK mediante una subasta fuera de cronograma durante los primeros días de enero. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día adjudicó un total de $3,417 billones habiendo recibido ofertas por un total de $3,678 billones. Esto significa una aceptación de 64,19% sobre el total de VNO en circulación”, informaron desde el Palacio de Hacienda el pasado 7 del mes actual.

Fuentes del Ministerio remarcaron que mediante esta subasta “se puso en funcionamiento un mecanismo para facilitar a los inversores la reinversión en instrumentos dólar linked, eliminando el riesgo de fijación de tipo de cambio previo a las licitaciones regulares”.

En tal sentido, Felipe Núñez, director del BICE e integrante del equipo económico, ponderó que “se alcanzó el objetivo de alargar el plazo de los vencimientos a tasas de mercado y sin la incertidumbre que trae aparejada el descalce entre el tipo de cambio al momento de la licitación y el tipo de cambio al momento de la liquidación por parte de los inversores que desean sostener estos instrumentos de cobertura”.

Refinanciamiento del 98% y tasas más altas

En la última licitación de deuda en pesos que figuraba dentro del calendario de Economía, el Gobierno consiguió renovar el 98% de los instrumentos que vencían por más de $9,6 billones, aunque a costa de ofrecer una tasa de interés más alta que en instancias anteriores.

La oferta para esta subasta contempló letras capitalizables, bonos vinculados a la inflación, instrumentos ajustados al dólar y opciones a tasa fija. La intención era extender los plazos de los compromisos asumidos, así como reducir el costo financiero de la deuda, aunque este último objetivo no se alcanzó.

La tasa fija del instrumento con plazo más corto, que finaliza en 2027, subió a 49,16% anual, por encima de la inflación actual de 31,5% y de las proyecciones de 20,1% para 2026, según consultoras locales. De este modo, el Tesoro optó por ofrecer un mayor rendimiento en lugar de volcar más pesos al mercado, mientras que el Banco Central continúa comprando dólares en el mercado cambiario.

Un informe de la consultora Equilibra advirtió que el panorama financiero se complejiza a medida que avanza 2026. Los compromisos con privados presentan un volumen elevado: $11,5 billones el 30 de enero y un máximo de $15,8 billones en febrero. Entre enero y junio, los vencimientos mensuales promedian $12 billones, sobresaliendo los montos de abril ($15,1 billones) y junio ($11,9 billones).