Cuál es la infracción de tránsito que paga multas de hasta $1.807.000 en la provincia de Buenos Aires

El exceso de velocidad puede costar hasta $1.807.000 según el nuevo esquema de multas en Buenos Aires

Durante enero de 2026, la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo esquema de sanciones económicas para quienes incumplen las normas de tránsito. La infracción que encabeza la lista es el exceso de velocidad en rutas o autopistas bonaerenses, con multas que pueden alcanzar los $1.807.000. Esta cifra corresponde al máximo previsto y depende tanto de la gravedad de la infracción como del criterio del juez de faltas encargado de cada caso.

Las autoridades consideran el exceso de velocidad como una infracción grave debido al alto riesgo que representa para la seguridad vial. Circular por encima del límite permitido reduce la capacidad de reacción ante imprevistos, incrementa la distancia necesaria para frenar el vehículo y aumenta la probabilidad de provocar un siniestro. De esta manera, la sanción económica busca desalentar conductas que ponen en peligro la vida propia y la de terceros.

El esquema de multas implementado en Buenos Aires establece diferentes rangos de sanciones económicas, determinadas a partir de la cantidad de Unidades Fijas (UF) asignadas a cada falta. De acuerdo con la información oficial, el exceso de velocidad se penaliza con montos que van desde $271.050 hasta $1.807.000. Este rango contempla infracciones leves y graves, y el monto exacto depende de factores como el grado de exceso y las circunstancias particulares del hecho.

Además del exceso de velocidad, otras infracciones pueden motivar sanciones de alto valor económico. Por ejemplo, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) habilitante también puede costar hasta $1.807.000, ya que esta falta se sanciona con entre 300 y 1.000 UF. La VTV es un requisito obligatorio para garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y emisiones contaminantes.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular habilitante también puede derivar en sanciones económicas elevadas

El listado continúa con otras conductas consideradas de alto riesgo. Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes representa una de las infracciones más severamente sancionadas. El costo de esta falta oscila entre $361.400 y $1.807.000, según la cantidad de UF asignadas en cada caso. Circular en contramano o por la banquina también se castiga con el mismo rango, reflejando la gravedad que las autoridades asignan a este tipo de maniobras.

El esquema de sanciones económicas abarca además otras conductas habituales en la vía pública. Pasar un semáforo en rojo implica una multa que puede llegar a $903.500, mientras que negarse a mostrar la documentación exigida o no usar el cinturón de seguridad o casco también se sancionan con montos similares. El uso del celular al conducir se penaliza con hasta $361.400, y conducir sin seguro, sin patente o mal estacionado conlleva multas de entre $90.350 y $180.700.

El sistema de consulta y pago de multas en la provincia de Buenos Aires está digitalizado. Los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes ingresando al sitio oficial de infracciones de tránsito bonaerense. El proceso consiste en seleccionar el método de consulta, ya sea por DNI del conductor o por patente del vehículo, y completar los datos solicitados en la página. Una vez validada la información, el sistema muestra el detalle de las infracciones registradas, en caso de existir.

El sitio web oficial también permite descargar o imprimir el comprobante de la consulta y ofrece opciones para pagar la multa o presentar un descargo. Este procedimiento facilita el acceso a la información y agiliza la regularización de la situación legal de los conductores. El objetivo del sistema es brindar transparencia y eficiencia en la gestión de las sanciones.

El sistema digital permite consultar infracciones y regularizar la situación de manera online

La estructura de multas en la provincia de Buenos Aires busca desincentivar conductas peligrosas y mejorar la seguridad vial. El monto de las sanciones y la variedad de infracciones contempladas evidencian una política orientada a la prevención y el control del tránsito. Las multas económicas se fijan en función de la Unidad Fija, cuyo valor se actualiza periódicamente y sirve de referencia para determinar el costo de cada infracción.

El detalle de las multas para el inicio de 2026 es el siguiente:

Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $271.050 y $1.807.000.

Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $542.100 y $1.807.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.

Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.

Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $180.700 y $361.400.

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.

Conducir sin patente (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.

Para quienes deseen conocer su situación, el procedimiento recomendado es ingresar al sitio oficial de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires, elegir el método de consulta (DNI o patente), completar los datos requeridos, validar el código de seguridad y revisar el detalle de las infracciones. El sistema ofrece la posibilidad de descargar el comprobante y acceder a las opciones de pago o descargo.

El marco normativo vigente en Buenos Aires otorga protagonismo a las sanciones económicas como herramienta de control. La implementación de multas de hasta $1.807.000 para infracciones graves como el exceso de velocidad pretende reforzar la seguridad vial y reducir la incidencia de siniestros en rutas y autopistas.