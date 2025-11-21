Sociedad

Cuáles son las multas de tránsito más costosas de CABA: el ranking actualizado

Las sanciones tope para quienes circulen a más de 140 km/h en la Ciudad podrían superar los tres millones de pesos. Un listado con las penalidades económicas por incurrir en diversas infracciones vehiculares

Guardar
El estacionamiento en lugares indebidos,
El estacionamiento en lugares indebidos, una de las multas más recurrentes en la Ciudad

El valor de las multas de tránsito en CABA, durante noviembre de 2025, alcanzó cifras récord, especialmente para quienes superen los 140 km/h en cualquier vía de la Ciudad. En estos casos, la sanción puede oscilar entre $319.404 y $3.194.040, una penalización que busca desalentar conductas de alto riesgo y proteger la seguridad vial.

La normativa vigente en CABA considera que exceder los 140 km/h constituye una falta grave, ya que reduce la capacidad de reacción ante imprevistos y aumenta considerablemente la probabilidad de accidentes. Esta infracción se encuentra entre las más onerosas del sistema, junto con otras como la conducción bajo los efectos del alcohol o la violación de semáforos.

El listado con las infracciones
El listado con las infracciones y penalidades económicas más recurrentes en la Ciudad de Buenos Aires

El sistema de penalizaciones en la ciudad se basa en las Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza semestralmente de acuerdo con el precio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA). Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF equivale a $798,51. Así, el monto de cada multa se determina multiplicando la cantidad de UF asignadas a la infracción por este valor actualizado.

Algunas de las infracciones más
Algunas de las infracciones más usuales en CABA

Otro de los ítems de mayor relevancia es para aquellos que conduzcan alcoholizados, aparte de la retención del vehículo y eventual quita de la licencia de conducir, los que en el test de alcoholemia acusaron entre 0,5gr/l y 0,99gr/l, la multa oscila entre $119.776,5 y $798.510 (150 y 1.000 UF). Y aquellos conductores que superen el gramo de alcohol en litro de sangre, la pena económica máxima alcanza los $1.597.020 (2.000 UF).

Entre las infracciones más frecuentes y sus correspondientes sanciones en noviembre de 2025, se destacan: conducir sin licencia (50 UF, $39.925,50), no respetar la velocidad mínima (70 UF, $55.895,70), no utilizar el cinturón de seguridad (100 UF, $79.851) y el uso del celular al volante (100 UF, $79.851).

El uso de la telefonía
El uso de la telefonía celular al volante, una de las infracciones más comunes (Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com)

También enviar mensajes de texto (200 UF, $159.702), facilitar el vehículo a un menor (200 UF, $159.702), violar un semáforo (de 300 a 1.500 UF, desde $239.553 hasta $1.197.765), y estacionar en lugares reservados para personas con movilidad reducida (300 UF, $239.553).

Cómo saber si tengo infracciones

Para quienes deseen verificar si poseen multas pendientes en CABA, existen dos alternativas. La primera es acudir personalmente a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) con el documento nacional de identidad o el número de patente del vehículo.

La segunda opción es realizar la consulta en línea: se debe ingresar a la página de Consulta de infracciones de tránsito y scoring del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, introducir el número de DNI o la patente, seleccionar la opción “No soy un robot” y hacer clic en “Consultar”.

En el portal digital, el usuario puede visualizar el monto a abonar y el detalle de cada infracción, así como los puntos disponibles en su licencia. Si no existen multas, es posible descargar un certificado de libre deuda mediante el botón “Descargar libre deuda” que aparece al final de la página.

Con respecto al pago de las infracciones, puede efectuarse en línea o de manera presencial. Para esta última modalidad, se debe imprimir la boleta de pago y abonar en el Banco Ciudad o en sucursales de Pago Fácil, RapiPago o BaproPagos. Los pagos presenciales se acreditan en un plazo de 96 horas, y la acreditación es indispensable para tramitar el certificado de libre deuda.

Temas Relacionados

Multas de tránsito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Unidades Fijas Dirección General de Administración de Infracciones CABA Seguridad vial Certificado de libre deudavelocidad máximaestacionamientoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El último adiós a Diego Fernández Lima: tras 41 años, la familia velará sus restos

La ceremonia tendrá lugar este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el sábado lo trasladarán al Cementerio de Chacarita. El único sospechoso del crimen es Cristian Graf, excompañero de la víctima, que fue sobreseído en las últimas semanas

El último adiós a Diego

Procesaron y embargaron a Daniel “Tavi” Celis por liderar una red narco criminal desde la cárcel en Entre Ríos

El procesamiento por el delito de comercialización de estupefacientes incluye a 14 personas más. La causa comenzó en mayo de 2024 luego de varios operativos realizados en viviendas en Paraná

Procesaron y embargaron a Daniel

Lo balearon en plena calle y quedó detenido porque era buscado por un asesinato ocurrido en Rosario

El joven quedó detenido por orden de la Fiscalía. Otras tres personas fueron detenidas horas después del ataque

Lo balearon en plena calle

Dos de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski evalúa pedir la prisión domiciliaria

Está previsto que la presentación se realice en la audiencia del 26 de noviembre. Ese día también se conocerán las penas que deberán cumplir los seis condenados

Dos de los condenados por

Balearon una casa en Chapadmalal e hirieron a una beba en su brazo izquierdo

El ataque ocurrió ayer por la madrugada en una vivienda de la calle 32 entre 5 y 7. La menor está internada fuera de peligro en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

Balearon una casa en Chapadmalal
DEPORTES
El insólito accidente doméstico de

El insólito accidente doméstico de una estrella del Chelsea que lo dejará fuera de las canchas por tres partidos

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Vamos a copar todo Paraguay”: la impactante caravana de hinchas de Lanús para la final de la Copa Sudamericana, con 60 micros y 18 aviones

Drástico cambio en la Premier League: los clubes aprobaron un nuevo límite salarial y rechazaron un tope de gasto para sus planteles

El gigante de Europa que está tras los pasos del Dibu Martínez para ganar la Champions League

TELESHOW
Valentina Cervantes llevó a su

Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

INFOBAE AMÉRICA

Cómo es el HAL Tejas,

Cómo es el HAL Tejas, el avión de guerra que se estrelló en Dubái ante una multitud

Rafael Correa arremetió contra su prefecta más popular y profundizó la crisis interna de su partido

La COP30 en Belém, sin consenso: Brasil evita mencionar el fin de los combustibles fósiles en una propuesta de última hora

Tras la presión de China a Panamá, José Mulino cuestionó a legisladores por su viaje a Taiwán

Hallan trampa de renos de 1.500 años en el hielo de Noruega