La fase 4 arrancó mejor de lo esperado: El Central compró reservas todos los días y el dólar no paró de caer

Santiago Bausili, presidente del BCRA EFE/Lenin Nolly

El arranque de la fase 4 del plan monetario resultó óptimo para el Gobierno. El Banco Central (BCRA) compró muchos más dólares en lo que va de enero de lo que esperaban incluso los más optimistas del mercado. A su vez, el tipo de cambio oficial también perdió terreno y cerró el viernes en su menor valor del año: $1.455 para el minorista y a $1.430 el mayorista.

Las compras de dólares por parte del Central llegaron a los USD 685 millones en la primera parte de enero y si no sucede nada inesperado superarán con comodidad los USD 1.000 millones en el mes.

Esta nueva demanda de divisas que se sumó al mercado no impidió que el tipo de cambio baje de manera constante, sobre todo en la última semana. La primera conclusión obvia es que en el arranque de 2026 la oferta de dólares superó a la demanda.

Más allá de las liquidaciones de la cosecha fina, es probable que algunas empresas que colocaron deuda en el exterior post elecciones legislativas ahora estén ingresando parte de los dólares obtenidos. Además continúa el apetito de Wall Street por riesgo argentino: Telecom colocó un nuevo bono por USD 600 millones y Macro otro de USD 400 millones en la última semana.

Deshaciendo el “canuto”

Pero lo más relevante es que se desplomó la demanda de divisas. Parece una consecuencia también bastante obvia luego de meses de compras récord de dólares en medio de la gran incertidumbre preelectoral. En septiembre, con la victoria de los intendentes kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, se vivió el momento más dramático. Ese mes las compras para atesoramiento por parte del público llegaron a nada menos que USD 4.600 millones.

La compra del BCRA calzó con decisiones de desarme parcial de algunos ahorros en dólares EFE/ Rayner Peña R

En noviembre, ya con más tranquilidad tras la victoria del oficialismo en las legislativas, ese volumen se desplomó a solo USD 1.000 millones. Y es muy probable que se haya mantenido en esos niveles bajos tanto en diciembre como en lo que va de enero. Muchos de los que compraron un total de USD 30.000 millones desde la apertura del cepo cambiario hasta las elecciones salieron a vender parte del “canuto”. Algunos lo habrán hecho para pagar impuestos, otros para hacer frente a gastos corrientes o para vacaciones.

Tasas atrapa-pesos

El Gobierno también hizo lo suyo para aplacar la demanda de dólares. La suba de tasas para plazos cortos que llevó adelante el Tesoro en la última licitación fue determinante para la caída del tipo de cambio en las últimas jornadas. Las Lecap más cortas, a una y dos meses, se colocaron a tasas de hasta 50% anual en pesos.

Hubo otros instrumentos que le dieron respuesta a los inversores que buscan cobertura sin necesidad de comprar dólares, como la suscripción de títulos atados al tipo de cambio oficial o contratos de dólar futuro. También hubo venta de dólares por parte del Tesoro, sobre todo en el arranque del año.

La denominada “fase 4” del plan monetario tiene como eje central la remonetización de la economía, a partir de la emisión de pesos por parte del Central contra la acumulación de dólares. El objetivo es adquirir al menos USD 10.000 millones a lo largo del año, aunque desde el propio equipo económico indicaron que podrían llegar a USD 17.000 millones, dependiendo de dos factores: el excedente de dólares financieros y la firmeza de la demanda de pesos.

La remonetización aceita la economía y permite absorber el aumento de reservas del BCRA REUTERS/Francisco Loureiro

La caída del tipo de cambio por excedente de divisas y la suba de tasas de interés por escasez de pesos parecen indicar que todavía hay mucho espacio para que este proceso se mantenga en curso.

Inyección monetaria

Con la compra de dólares el Central ya inyectó un billón de pesos, equivalente a 2,1% de la base monetaria. Pero la suba de tasas refleja que el proceso debería continuar hasta encontrar un punto de mayor estabilidad.

El FMI también dio su apoyo a la dinámica observada en el arranque de 2026. En la primera conferencia del año, desde Washington la vocera del organismo se mostró satisfecha porque el proceso de acumulación de reservas “se dio más rápido de lo esperado”.

Pero no todas son buenas noticias para el plan. La inflación de 2,8% de diciembre resultó más alta de lo previsto y plantea algunas dudas respecto a la velocidad del proceso de desinflación para 2026. Por un lado, porque el Central inyecta muchos pesos para comprar dólares y hay que ver hasta dónde acompaña la demanda.

Al mismo tiempo este año continuará el reacomodamiento de precios relativos como sucede con las tarifas de servicios públicos. La necesidad de seguir bajando subsidios obliga a incrementos por encima de la inflación, lo que finalmente repercute en el índice.

La suba de diciembre estuvo concentrada justamente en esos rubros, mientras que alimentos y bebidas aumentó 2,4%, por debajo del promedio.

Ahora la expectativa es que el índice de enero esté más cerca del 2% y que a partir de febrero ya se vuelva a perforar ese nivel. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado divulgado por el BCRA, los analistas esperan que en junio descienda al 1,5%, un nivel que alcanzó por última vez en mayo pasado.

Desinflación lenta

La consultora Invecq se mostró cauta en relación al proceso de desinflación que tendrá lugar en el año: “Para 2026 la inflación anual se ubicaría en torno al 25 por ciento. La experiencia muestra que los procesos de desinflación son prolongados y complejos, y que la convergencia hacia tasas de un dígito suele demorar varios años”.

Pasada la primera etapa, reducir la tasa anual de inflación es un proceso lento y gradual REUTERS/Agustín Marcarián

La actividad tampoco termina de acomodarse a las nuevas reglas de juego y sufre la transición. Datos del ministerio de Trabajo reflejaron que en octubre se perdieron 33.000 puestos de trabajo registrados, el mayor nivel desde el primer trimestre de 2024. Casi todos los rubros expulsaron empleados, encabezados por la industria, pero también construcción y comercio minorista. También se ajustó fuerte la dotación de empleados del sector público nacional, acompañando la tendencia de las empresas.

Este achicamiento parece relacionarse a dos factores. Por un lado, la caída de la demanda interna, que impactó con menor facturación en muchos sectores. Pero al mismo tiempo también hay un proceso de búsqueda de eficiencia acelerada por parte de las empresas. La inflación y la devaluación constante permitían ganancias extraordinarias, que disimulaban estructuras demasiado grandes.

Pronósticos, trabajo, tecnología e IA

La tecnología y en especial la irrupción de la Inteligencia Artificial también genera reemplazos de empleados por procesos automáticos. Este proceso en marcha continuará al menos en la primera parte de 2026.

Fernando Marull, por su parte, advirtió que el principal riesgo del año sigue siendo “la calle”. “La suba de la inflación de los últimos meses y salarios que no acompañaron provocarán un repunte en los índices de pobreza. “Hoy no es una preocupación, pero sí un tema a monitorear”.

El economista y director de la consultora FMyA es más optimista sobre el proceso de desaceleración inflacionaria. Espera 2,1% en enero a partir de los mejores de datos que vienen llegando de alimentos en las primeras semanas del mes. Y pronostica 22% para todo 2026, casi 10 puntos porcentuales por debajo del año pasado.

Imagen generada por inteligencia artificial que ilustra una versión futurista de Buenos Aires, donde el emblemático Obelisco está rodeado de rascacielos inteligentes, pantallas digitales y drones que transitan el aire. La bandera argentina ondea majestuosamente en el centro de una ciudad hiperconectada, mostrando avances en tecnología y urbanismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis “Toto” Caputo cerró la semana con la mejor noticia para los mercados y que es su gran caballito de batalla desde el arranque del gobierno de Javier Milei. El año pasado cerró con superávit primario (1,4% del PBI) y financiero (de 0,2%).

La continuidad del proceso de mejora de las cuentas fiscales, que ya lleva dos años, es lo que finalmente propiciará una caída más significativa del riesgo país. La acumulación de reservas que está llevando adelante el Central va por el mismo camino.

Con este escenario, los grandes bancos de inversión en Wall Street ya se preparan para que suceda lo que impidió la incertidumbre electoral el año pasado: el regreso de Argentina a los mercados de financiamiento internacional.