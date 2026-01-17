“Un día histórico”: reacciones del sector empresario al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Javier Milei durante la Ceremonia de Firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea

“Un día histórico para nuestra Argentina y la Región”. Así calificó la Sociedad Rural Argentina (SRA) la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, al cabo de 25 años de negociaciones.

“El mismo permitirá fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más grandes y de mayor poder adquisitivo del mundo. Además, favorecerá el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno nacional de una mayor inserción internacional. Seguramente que esta apertura comercial beneficiará al Mercosur, a la Argentina y particularmente a nuestro sector”, reconoció la entidad ruralista.

“A partir de ahora, aguardamos que el Parlamento europeo y los países miembros del Mercosur ratifiquen el acuerdo. Desde la Sociedad Rural estamos a disposición de los integrantes del Poder Legislativo para formar parte del debate, presentar nuestros aportes y lograr los consensos necesarios con el objetivo de que Argentina se transforme en un país con reglas claras, competitivo y previsible”, resaltó la entidad presidida por Nicolás Pino, uno de los dirigentes de mejor relación personal con el presidente Javier Milei.

La SRA recordó además un reciente informe de los Institutos Económicos y de Negociaciones internacional que precisó que 6 de cada 10 dólares exportados por Argentina provienen del agro. “El acuerdo que se firmó hoy abre una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado y otorgará beneficios comerciales concretos, donde el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios, el 70% de los productos ingresan sin arancel desde el inicio, el 14% con desgravación gradual (3, 7 o 10 años), y el 15% mediante cuotas con arancel reducido o cero. Todo esto brinda previsibilidad de largo plazo, fundamental para inversión, certificaciones y planificación productiva”, celebró el comunicado ruralista.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del presidente de Paraguay, Santiago Peña, con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente de Argentina, Javier Milei, a su lado, el día en que las autoridades de la Unión Europea y del bloque sudamericano Mercosur firman un acuerdo de libre comercio, poniendo fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

La Unión Industrial Argentina (UIA) ya había dado su bienvenida al acuerdo en columnas de opinión y entrevistas de su presidente, Martín Rappallini, quien consideró que el acuerdo será “muy importante a nivel industrial” y que en un mundo tan complejo y con tantos problemas geopolíticos es destacable que la Argentina estreche lazos con la Unión Europea. El acuerdo, dijo el titular de la central fabril, “debe leerse en una clave más amplia que la estrictamente comercial” pues se trata de “una oportunidad estratégica para fortalecer la relación de la Argentina con el mundo productivo, creando un marco favorable para inversiones, incorporación de tecnología y expansión comercial en condiciones previsibles”. Los países miembros de la UE, precisó, tienen “más de 700 millones de habitantes y cerca del 20% del PBI mundial, con un alto nivel de ingreso y estándares productivos exigentes” y el bloque es no de los principales inversores en la Argentina, con fuerte presencia en industria, energía, servicios e infraestructura. A su vez Europa, subrayó Rappallini, tiene una “necesidad estructural” de asegurar energía, materias primas y minerales críticos en la transición energética y la reorganización de las cadenas globales de valor, algo que consideró “una oportunidad concreta para la Argentina.

El Grupo de los 6 (G6), que integran la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAD), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la SRA y la UIA, ya había anticipado su respaldo al acuerdo que, señaló, “en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes”.

Luego de la firma del Acuerdo, el Gobierno argentino publicó un comunicado en el que destacó que la UE es la tercera economía mundial, con 15% del PBI global y el segundo mayor importador mundial, con 13% del total global. La UE, recordó, el gobierno “eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y dará acceso preferencial a otro 7,5%, quedando excluiso solo el 0,5 por ciento. De ese modo, precisó, “el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR a la UE se verán beneficiadas”.