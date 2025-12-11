Por los altos precios internacionales, las exportaciones de carne llegarán a los USD 3.700 millones este año

Las exportaciones de carne argentina alcanzarían USD 3.700 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 25% frente a 2024, impulsadas por una mejora de precios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de carne podrían ascender a USD 3.700 millones este año, de modo que crecerían 25% en relación a 2024, en un contexto de precios internacionales más favorables dada la alta demanda. De cara a 2026, la expectativa está puesta en el acuerdo comercial con EEUU y recuperación del stock.

Son estimaciones del presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), Miguel Schiariti, quien explicó que pese a que el monto en dólares aumentará, la proyección de exportaciones en volumen será levemente menor a la del año pasado.

“Es una baja moderada, en torno al 8% o 10%. Sucede que en los primeros cuatro meses del año, los principales compradores atravesaron dificultades: China y Estados Unidos enfrentaron problemas internos —en el caso estadounidense, ligados al clima—, y además influyó la estacionalidad de las ventas a Israel, que reduce sus compras por más de un mes durante el período religioso. Esa combinación de factores redujo el volumen exportado".

Por su parte, el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), Mario Ravettino, coincidió en que las ventas de carne al exterior este año sumarán USD 3.700 millones y precisó que en volumen se registrará una caída de 770.000 toneladas a 700.000.

Se redujo el volumen exportado de carne en 2025

Precios actuales

Schiariti remarcó que “en el último semestre los precios aumentaron con fuerza y volvieron a niveles cercanos a los de 2022, cuando China sufrió el impacto de la peste porcina africana y debió sacrificar 75 millones de chanchas. Con la reposición de su stock, la demanda china cayó y los precios internacionales se retrajeron alrededor de 40%”, indicó.

Ahora, según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con 146,2 puntos, la carne vacuna encadenó once meses consecutivos de subas y quedó 15,1% por encima del nivel de un año atrás, muy por encima del avance del índice general, que en el mismo período apenas aumentó 5%.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) describió un escenario de “firmeza del mercado ante el ajustado equilibrio entre una oferta limitada y una demanda global sostenida”.

Ravettino contó que en la Unión Europea pudieron colocar sus productos a USD 18.000 la tonelada y USD 10.000 en el caso de la carne Kosher.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) describió un escenario de “firmeza del mercado ante el ajustado equilibrio entre una oferta limitada y una demanda global sostenida” (Reuters)

Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa nacional de Carnes, apuntó que los actuales precios internacionales se vinculan a la caída de oferta debido a una menor producción a nivel mundial, tanto en EEUU como en Australia, Brasil y la Unión Europea. “La producción hoy no está en condiciones de satisfacer la demanda”, explicó.

Víctor Tonelli, consultor ganadero, dijo: “Este año se observó un crecimiento muy fuerte de la demanda internacional. Más que una caída en la oferta, lo determinante fue un aumento extraordinario del consumo global, impulsado por dos grandes factores. El primero es la expansión de mercados no tradicionales —principalmente en China, el Sudeste Asiático, Medio Oriente y el Norte de África— que hasta hace poco no tenían un peso relevante en las compras de carne vacuna. En 2025, esas regiones pasaron a representar casi dos tercios de la demanda mundial del sector".

El segundo factor, menos visible pero igualmente significativo, fue la marcada revalorización del consumo de carne vacuna entre los consumidores de hasta 40 o 45 años. Este grupo encontró en las proteínas animales no solo una opción asociada a una alimentación saludable, sino también un componente central de estilos de vida vinculados al fitness, el bienestar muscular y la mejora física. Si bien el fenómeno se dio con mayor intensidad en países desarrollados —con Estados Unidos como caso emblemático—, se extendió a nivel global.

“La combinación de estos dos motores de demanda —que no estaban previstos en esta magnitud en años anteriores— dejó a la oferta internacional sin capacidad para acompañar el ritmo de expansión. La producción global aumentó respecto del año previo, pero lo hizo mucho menos que la demanda. Como resultado, los precios internacionales crecieron entre 15% y 30% en dólares, según la región", señaló Tonelli.

Víctor Tonelli, consultor ganadero, dijo: “Este año se observó un crecimiento muy fuerte de la demanda internacional" (inta)

“Lo que ocurre hoy en la Argentina no es más que el reflejo de esta tendencia global, con el agregado de que, a diferencia de otros períodos, el Gobierno no aplicó restricciones ni cupos a las exportaciones durante los últimos dos años. Esa libertad permitió al sector aprovechar plenamente las oportunidades externas y comenzar a recomponer stocks que venían cayendo de forma marcada”, añadió.

Y sostuvo que de cara al 2026, se espera que la demanda internacional continúe muy firme, mientras que la oferta global registrará una baja, impulsada principalmente por una caída relevante en Brasil, y en menor medida en Australia, la Argentina y otros países productores.

Política ganadera

En otro orden, Ravettino consideró: “Nos encontramos en una etapa de stock decreciente y no logramos estabilizar su caída. Para revertir esta situación, es fundamental garantizar materia prima suficiente, por lo que resulta urgente implementar una política ganadera orientada a la recuperación del stock, ya sea en cabezas o en kilos”.

“Esta estrategia debería aprovechar el contexto actual, con buenos precios y alta rentabilidad, y combinarse con asistencia crediticia, sanitaria y tecnológica. Además, es clave buscar que los animales se faenen con un mayor peso que el actual”, detalló.

“Mantenemos conversaciones permanentes con el Gobierno y, hasta ahora, existe reciprocidad y coincidencia en los objetivos de ambas partes. Ahora resta avanzar en su implementación”, añadió.

Ravettino consideró: “Nos encontramos en una etapa de stock decreciente y no logramos estabilizar su caída. REUTERS/Agustin Marcarian

Acuerdo comercial con EEUU

Respecto a las oportunidades de exportación a EEUU por el acuerdo comercial, Schiariti afirmó: “Creo que es una buena noticia para la Argentina. El país podrá prácticamente cuadruplicar sus exportaciones a Estados Unidos con aranceles muy bajos. Hoy, la Argentina paga 45 dólares por tonelada enviada, independientemente del valor de exportación, y por encima de las 20.000 toneladas de la cuota vigente se aplica un arancel del 26%”.

Con el nuevo esquema, el cupo se amplía a 80.000 toneladas, que tributarán únicamente los 45 dólares por tonelada más un 10%. Recién por encima de ese volumen —algo difícil de alcanzar— se aplicaría el arancel del 26,5%.

“Esta nueva cuota probablemente competirá con el cupo que la Unión Europea destina a varios países para carne producida bajo engorde a corral, el tipo de carne que consume mayoritariamente el mercado estadounidense. Estados Unidos no compra mucha carne argentina porque alrededor del 60% de su consumo se destina a hamburguesas, un producto que tiene límites estrictos respecto del contenido graso: no puede superar el 30% de grasa en su composición”, detalló Schiariti.

Y dijo que las ventas dependerá de cuánto sea el precio que EEUU esté dispuesto a pagar.