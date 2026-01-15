Apagón masivo en el AMBA: paso a paso, cómo hacer el reclamo por falta de suministro eléctrico

Un apagón masivo en AMBA dejó sin luz a más de 800.000 usuarios. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Miles de usuarios permanecen sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras un apagón masivo. Existe un procedimiento claro y gratuito para presentar un reclamo por corte de luz, que varía según la empresa distribuidora y el tipo de interrupción sufrida. Además, en casos de cortes prolongados o reiterados, los usuarios podrían acceder a una bonificación por corte de luz.

Antes de iniciar cualquier trámite ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), tanto Edenor como Edesur deben informar con al menos 48 horas de anticipación si la interrupción del servicio es programada por obras planificadas. Por eso, el primer paso es verificar que no se trate de un corte previamente anunciado.

Solo los usuarios registrados en ambas compañías pueden presentar reclamos por corte de luz. Sin embargo, existe una excepción para los residentes de las islas del Delta del Paraná, cuyas condiciones se detallan más adelante.

El reclamo puede tener dos finalidades principales. Primero, solicitar la rápida restitución del suministro durante la interrupción. Segundo, gestionar una bonificación, ya sea por un corte prolongado (más de 15 horas seguidas sin luz) o por cortes reiterados, que significa haber sufrido cuatro o más interrupciones en un mismo mes calendario.

El ENRE facilita una página para realizar los reclamos correspondientes. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Para iniciar el trámite es necesario reunir la documentación correspondiente. Los usuarios deben disponer del número de cliente (en Edesur) o número de cuenta (en Edenor), además del número de reclamo ya generado ante la empresa distribuidora durante el corte de luz. También es indispensable registrar las fechas y horarios de inicio y finalización de cada interrupción, la dirección exacta del domicilio afectado y un domicilio válido para recibir comunicaciones del ENRE.

Al presentar el reclamo ante el organismo regulador, es obligatorio haber gestionado previamente el reclamo correspondiente ante la distribuidora, salvo para los usuarios de EDENOR en las islas del Delta del Paraná en los casos contemplados por la normativa vigente.

El ENRE ofrece distintos canales de atención. Se pueden realizar trámites a través de internet, utilizando los formularios específicos en su sitio web y seleccionando la opción correspondiente: corte prolongado o corte reiterado. También, es posible comunicarse telefónicamente a las líneas gratuitas 0800 333 3000 o 0800 345 6000, disponibles todos los días del año, las 24 horas.

Para quienes optan por la atención presencial, la sede del ENRE se encuentra en Suipacha 615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y atiende de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00. Es indispensable solicitar turno antes de presentarse en las oficinas.

Cuatro líneas de alta tensión salieron de servicio y provocaron el apagón en el AMBA. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

En el caso de los usuarios de Edenor que viven en las islas del Delta del Paraná, pueden elevar el reclamo directamente al ENRE sin necesidad de pasar antes por la distribuidora. Esta excepción está prevista en la Resolución ENRE 149/2025 y aplica cuando el corte se debe a fenómenos climáticos de cualquier magnitud o a averías en la red de media o alta tensión. Todos estos trámites vinculados a cortes de suministro eléctrico carecen de costo para los usuarios.

Apagón en AMBA: qué pasó

Durante una jornada marcada por temperaturas muy elevadas, un corte de energía impactó a diferentes barrios del norte del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los afectados correspondía a la red de Edenor, aunque también hubo usuarios de Edesur entre los perjudicados.

De acuerdo con información oficial, a las 14:45 se produjo la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de 220 kV vinculadas a la subestación Morón, operada por Edenor. Esto provocó la pérdida inmediata de cerca de 3.000 MW de energía.

El corte alcanzó a unos 800.000 abonados y, media hora después, tanto voceros oficiales como de Edenor indicaron que la mitad ya contaba nuevamente con servicio.

“Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, señalaron en la secretaría de Energía a las 15:30.