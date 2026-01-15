Economía

Apagón masivo en el AMBA: paso a paso, cómo hacer el reclamo por falta de suministro eléctrico

La falta de suministro eléctrico afectó a varios barrios de Caba y localidades bonaerenses. El ENRE facilita una página para reclamar a las dos distribuidoras

Guardar
Un apagón masivo en AMBA
Un apagón masivo en AMBA dejó sin luz a más de 800.000 usuarios. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Miles de usuarios permanecen sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras un apagón masivo. Existe un procedimiento claro y gratuito para presentar un reclamo por corte de luz, que varía según la empresa distribuidora y el tipo de interrupción sufrida. Además, en casos de cortes prolongados o reiterados, los usuarios podrían acceder a una bonificación por corte de luz.

Antes de iniciar cualquier trámite ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), tanto Edenor como Edesur deben informar con al menos 48 horas de anticipación si la interrupción del servicio es programada por obras planificadas. Por eso, el primer paso es verificar que no se trate de un corte previamente anunciado.

Solo los usuarios registrados en ambas compañías pueden presentar reclamos por corte de luz. Sin embargo, existe una excepción para los residentes de las islas del Delta del Paraná, cuyas condiciones se detallan más adelante.

El reclamo puede tener dos finalidades principales. Primero, solicitar la rápida restitución del suministro durante la interrupción. Segundo, gestionar una bonificación, ya sea por un corte prolongado (más de 15 horas seguidas sin luz) o por cortes reiterados, que significa haber sufrido cuatro o más interrupciones en un mismo mes calendario.

El ENRE facilita una página
El ENRE facilita una página para realizar los reclamos correspondientes. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Para iniciar el trámite es necesario reunir la documentación correspondiente. Los usuarios deben disponer del número de cliente (en Edesur) o número de cuenta (en Edenor), además del número de reclamo ya generado ante la empresa distribuidora durante el corte de luz. También es indispensable registrar las fechas y horarios de inicio y finalización de cada interrupción, la dirección exacta del domicilio afectado y un domicilio válido para recibir comunicaciones del ENRE.

Al presentar el reclamo ante el organismo regulador, es obligatorio haber gestionado previamente el reclamo correspondiente ante la distribuidora, salvo para los usuarios de EDENOR en las islas del Delta del Paraná en los casos contemplados por la normativa vigente.

El ENRE ofrece distintos canales de atención. Se pueden realizar trámites a través de internet, utilizando los formularios específicos en su sitio web y seleccionando la opción correspondiente: corte prolongado o corte reiterado. También, es posible comunicarse telefónicamente a las líneas gratuitas 0800 333 3000 o 0800 345 6000, disponibles todos los días del año, las 24 horas.

Para quienes optan por la atención presencial, la sede del ENRE se encuentra en Suipacha 615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y atiende de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00. Es indispensable solicitar turno antes de presentarse en las oficinas.

Cuatro líneas de alta tensión
Cuatro líneas de alta tensión salieron de servicio y provocaron el apagón en el AMBA. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

En el caso de los usuarios de Edenor que viven en las islas del Delta del Paraná, pueden elevar el reclamo directamente al ENRE sin necesidad de pasar antes por la distribuidora. Esta excepción está prevista en la Resolución ENRE 149/2025 y aplica cuando el corte se debe a fenómenos climáticos de cualquier magnitud o a averías en la red de media o alta tensión. Todos estos trámites vinculados a cortes de suministro eléctrico carecen de costo para los usuarios.

Apagón en AMBA: qué pasó

Durante una jornada marcada por temperaturas muy elevadas, un corte de energía impactó a diferentes barrios del norte del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los afectados correspondía a la red de Edenor, aunque también hubo usuarios de Edesur entre los perjudicados.

De acuerdo con información oficial, a las 14:45 se produjo la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de 220 kV vinculadas a la subestación Morón, operada por Edenor. Esto provocó la pérdida inmediata de cerca de 3.000 MW de energía.

El corte alcanzó a unos 800.000 abonados y, media hora después, tanto voceros oficiales como de Edenor indicaron que la mitad ya contaba nuevamente con servicio.

Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, señalaron en la secretaría de Energía a las 15:30.

Temas Relacionados

ApagónCortes de luzAMBABuenos AiresEdenorEdesurElectricidadLuzReclamoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Apagón en AMBA: los motivos del corte masivo que afectó a más de 800.000 usuarios

Según el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de tramos de alta tensión conectados a la subestación Morón, de Edenor. “Se está reponiendo el suministro”, aseguraron fuentes oficiales

Apagón en AMBA: los motivos

Vuelta a la presencialidad: las oficinas premium cerraron su mejor año en una década

Con casi 100.000 m² absorbidos, el segmento premium mostró una reactivación sostenida, impulsada por decisiones corporativas de gran escala

Vuelta a la presencialidad: las

El Impuesto al Valor Agregado impulsa el aumento de la recaudación fiscal con un crecimiento del 9.0 % en 2025

Los ingresos generados por el Impuesto al Valor Agregado sumaron 3,480.8 millones de dólares, fortaleciendo la base tributaria nacional y consolidando su papel como principal motor de ingresos fiscales durante el ejercicio anual

El Impuesto al Valor Agregado

Una mujer denuncia a sus hermanos por la herencia millonaria de su madre tras donarles en vida inmuebles y dinero: el juez sentencia que no se lesionó la legítima

La Audiencia Provincial de Málaga concluye que todos los hermanos resultaron beneficiados y valida las donaciones realizadas por la progenitora antes de fallecer

Una mujer denuncia a sus

Mercados: caen las acciones y rebotan los bonos, con descenso del riesgo país

El S&P Merval cede 1,2% y en el exterior bajan las acciones petroleras por el desplome de 4% en el petróleo. El indicador de riesgo país marca 572 puntos para la Argentina

Mercados: caen las acciones y
DEPORTES
Sorpresa en la Premier League:

Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

TELESHOW
Mario Pergolini le armó la

Mario Pergolini le armó la lista de regalos a Lali Espósito y Pedro Rosemblat por su boda

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en Siria: civiles evacuaron

Tensión en Siria: civiles evacuaron una zona disputada al este de Alepo ante una posible ofensiva del Ejército contra las fuerzas kurdas

El sector automotriz de Brasil enfrenta retos por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

La cultura y la música se toman Panamá

Autoridades salvadoreñas buscan incluir la importación de cascos certificados para motocicletas a la reglamentación técnica

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad