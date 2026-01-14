Milei y Caputo recibieron en la Casa Rosada a directivos de una importante firma energética

Reunión en Casa Rosada de Javier Milei, Luis Caputo y directivos de MidOcean

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo se reunieron con directivos de la empresa MidOcean Energy, una firma de Gas Natural Licuado (GNL) creada y administrada por EIG Global Energy Partners (EIG), un importante inversor institucional global en energía e infraestructura.

De la reunión, concretada este miércoles en Casa Rosada, también participó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, junto a los principales directivos de MidOcean Energy: Venter De la Rey, director ejecutivo; Thomas Wheeler, vicepresidente; Vahid Farzad, director de Desarrollo de Negocios; y Jason Klein, director para América.

También se hicieron presentes Marc Patsy, fundador y CEO de Blacks Limited, y Valentí Sabaté, director de Operaciones.

“MidOcean es una compañía con accionistas de Arabia Saudita, Japón y Estados Unidos con intereses en el sector energético. Han visitado al Presidente para contarle sobre sus intenciones de evaluar oportunidades de inversión en la Argentina”, contaron fuentes oficiales.

Como antecedente, MidOcean Energy concretó una serie de adquisiciones y acuerdos que la posicionan entre los actores internacionales más relevantes del mercado de GNL.

MidOcean es una compañía con accionistas de Arabia Saudita, Japón y Estados Unidos con intereses en el sector energético

Las operaciones recientes abarcan proyectos en Australia, Perú y Canadá, donde la empresa adquirió participaciones clave a lo largo de toda la cadena de valor de este combustible.

En Australia, MidOcean Energy finalizó la compra de los intereses que Tokyo Gas poseía en varias iniciativas integradas de GNL, entre ellas Gorgon LNG, Pluto LNG y Queensland Curtis LNG.

Estas instalaciones cubren todos los eslabones de producción, desde la extracción de gas hasta la licuefacción y su comercialización internacional.

La expansión continuó en Sudamérica, donde MidOcean Energy adquirió inicialmente un 20% de participación en Peru LNG, considerada la principal planta exportadora de GNL de la región. Más adelante, la empresa aumentó su presencia, alcanzando el 35% de participación en el proyecto.

La planta de Peru LNG se consolidó como un punto estratégico para la exportación de gas natural hacia diversos mercados internacionales, situando a Perú en una posición relevante dentro del comercio global de este recurso.

Las operaciones recientes de MidOcean abarcan proyectos en Australia, Perú y Canadá

En Canadá, MidOcean Energy acordó la compra de un 20% de participación en activos de Petronas, que incluyen las reservas de gas natural en North Montney y una participación directa en el proyecto LNG Canada.

Esta infraestructura es la primera gran planta exportadora de GNL en la costa pacífica canadiense, lo que representa una puerta de entrada clave para el suministro hacia Asia.

Así, MidOcean Energy suma activos en tres continentes y asegura presencia en instalaciones que cubren desde la producción primaria hasta la exportación de GNL.

El encuentro apunta a presentar las condiciones que ofrece el país para proyectos de gran escala, en un contexto de búsqueda de inversiones bajo el paraguas del RIGI. Vale mencionar que el sector energético, junto al minero, lidera el ranking de proyectos ingresados y aprobados en el régimen.

También es importante resaltar que YPF ya tiene un socio, aún desconocido, que reemplazará a Shell y Petronas en el proyecto Argentina LNG, uno de los más importantes de la historia. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, comunicó además que le dio orden a JP Morgan para conseguir el financiamiento necesario.

YPF ya tiene un socio, aún desconocido, que reemplazará a Shell y Petronas en el proyecto Argentina LNG. Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

El objetivo del proyecto es alcanzar una producción anual de 12 millones de toneladas de GNL mediante la utilización de dos buques en la costa de Río Negro, y se prevé aumentar esa capacidad hasta los 18 millones de toneladas por año. Esto permitiría generar exportaciones por USD 200.000 millones en un plazo de 20 años, lo que equivale a unos USD 10.000 millones anuales.

Cabe destacar que la demanda mundial de GNL podría dar un salto histórico hacia 2035. Según estimaciones presentadas en el Foro de Doha por el ministro de Energía de Catar, el consumo global se ubicará entre 600 y 700 millones de toneladas anuales, muy por encima de las cerca de 400 millones que se demandan actualmente.