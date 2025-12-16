Proyecto Argentina GNL: YPF ya tiene el reemplazo de Shell y le dio orden a JP Morgan para que busque financiamiento

Se trata de un proyecto que generará 200.000 millones de dólares en exportaciones en 20 años. REUTERS/Agustin Marcarian

Tras la salida de Shell, YPF ya tiene un socio que reemplazará a la firma en el proyecto Argentina LNG, uno de los más importantes de la historia, y le dio orden a JP Morgan para conseguir el financiamiento necesario.

Así lo anunció el presidente de la compañía, Horacio Marín, este martes. Vale recordar que luego de que Shell, que fue parte de la fase pre-FEED (pre Diseño de Ingeniería Inicial), y Petronas decidieran abandonar el proyecto, la petrolera mantiene su colaboración con la compañía italiana ENI y la empresa árabe Adnoc. Shell, según explicó el número uno de YPF, prefirió no sumarse a la siguiente etapa porque consideraba que el ritmo de inversiones necesario no era el que la firma podía solventar. No es, por lo tanto, una salida definitiva del proyecto.

El objetivo del proyecto es alcanzar una producción anual de 12 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) mediante la utilización de dos buques en la costa de Río Negro, y se prevé aumentar esa capacidad hasta los 18 millones de toneladas por año.

Según las estimaciones de la petrolera argentina, generará 200.000 millones de dólares en exportaciones en 20 años, es decir 10.000 millones de dólares por año, y se enmarca en el “Plan 4X4” de YPF, que busca transformar la empresa en líder en producción shale y exportación de hidrocarburos de cara al año 2031.

JPMorgan comenzará a contactar a más de 200 bancos a partir de la semana que viene para iniciar el project finance de las 12 millones de toneladas, de las cuales 6 millones ya están listas.

Se trata de un proyecto que generará 200.000 millones de dólares en exportaciones en 20 años (YPF)

“Eni y ADNOC son empresas muy grandes y sólo queda un cuarto de la producción para venderle a otros países. Eso le da solidez al proyecto. Por esa razón, pienso que no debería ser complicado lograr el Project Finance. Argentina LNG es muy robusto y los cambios en la Argentina contribuyen a generar las condiciones para el financiamiento”, había dicho Marín.

La inversión que conlleva este proyecto es la más grande en la historia del país. Solo el proyecto de 12 millones de toneladas por año implica 35.000 millones de dólares en un período de 4 años.

“Mi meta para el próximo año es comenzar las obras correspondientes y alcanzar las 18 millones de toneladas. Para ello, estamos trabajando con una empresa del exterior que analiza reemplazar las seis millones de toneladas. Si eso no se concreta, tenemos un plan B, y si tampoco resulta, contamos con un plan C, que estoy seguro funcionará”, dijo Marín.

“El project finance, siendo tan grande, refleja la confianza de los socios que buscan a YPF, lo que aumenta significativamente la probabilidad de éxito. Además, la empresa que nos acompaña es muy sólida, con capitales importantes. Tenemos por delante la construcción de 800 pozos, oleoductos y plantas, lo que representará una inversión monumental: la mayor inversión extranjera en Argentina en estos años”, señaló.

El presidente de YPF, Horacio Marín. REUTERS/Kaylee Greenlee

“Espero que siempre se superen las inversiones extranjeras que podamos realizar en la región. Este es, en líneas generales, el panorama y los aspectos más importantes del proyecto”, agregó.

“El objetivo del país es que Argentina logre exportar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares a partir de 2033. Ese es también el objetivo de YPF y el mío a nivel personal”, manifestó Marín.

Además, hizo un balance y destacó que la producción de petróleo en Vaca Muerta aumentó de 95.000 a 206.000 barriles diarios. A su vez, las mejoras de productividad incluyen un 31% más eficiente en fractura hidráulica y 25% en perforación, reduciendo la necesidad de equipos para alcanzar los objetivos de 2026.

Resaltó asimismo los avances tecnológicos: primeros pozos autónomos de Argentina, fracturas hidráulicas autónomas con inteligencia artificial, fibra óptica para monitoreo en tiempo real.

La visión a largo plazo es que YPF sea una empresa integrada, tecnológica y de referencia global, superando incluso a grandes compañías internacionales en producción.