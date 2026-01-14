Mejoraron las condiciones financieras en Argentina al cierre de 2025, según un informe privado: cuáles fueron los motivos

Mejoró el clima de negocios en Argentina al cierre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima financiero en Argentina mostró una mejora en diciembre de 2025, impulsada principalmente por el contexto internacional, según el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El Índice de Condiciones Financieras (ICF) se ubicó en 61,5 puntos, el nivel más alto desde enero. Esta suba se apoyó enteramente en el repunte de las condiciones externas, mientras que las locales siguieron deteriorándose levemente, manteniendo activas las dudas sobre la inflación, las reservas internacionales y la estabilidad futura.

El ICF, elaborado cada mes por el IAEF y Econviews, mide cuán accesible es el crédito para familias, empresas y el sector público en Argentina. El indicador utiliza veinte variables: diez locales y diez internacionales, cuya combinación define si el entorno está en “confort” financiero (positivo) o en “estrés” (negativo) para la economía. De acuerdo con la metodología del instituto, valores elevados en el ICF reflejan mayor acceso al financiamiento y menor presión sobre los actores económicos.

La evolución positiva de diciembre respondió exclusivamente al rebote del subíndice externo, que subió 12 puntos hasta alcanzar 38 unidades, cerca del mejor 5% de su registro histórico, según el IAEF. Un entorno global favorable para activos emergentes y menores tasas de interés de referencia favorecieron el alza de los activos argentinos. El instituto analizó: “El rally de los activos argentinos pos-elecciones se enfrió en diciembre. Si bien el ICF ganó otros 10 puntos, luego de subir casi 40 en noviembre, la mejora se debió exclusivamente al subíndice externo, que rebotó 12 puntos a 38 unidades luego de tres meses de caídas”.

En contraste, las condiciones financieras locales retrocedieron 1,5 puntos, culminando el mes en 23,5 unidades. Esta caída se explicó en parte por la inflación persistente, la volatilidad de las tasas de interés y el encarecimiento del financiamiento en pesos. La tasa de interés interbancaria para depósitos a plazo fijo de grandes sumas en bancos privados (BADLAR) cayó del 46% nominal anual en octubre al 26% en diciembre, aunque repuntó hacia finales de mes.

Mientras tanto, los niveles de inflación se mantuvieron por encima de los objetivos oficiales y la expectativa de desinflación enfrenta obstáculos por la falta de un ancla clara, luego de la flexibilización del esquema cambiario. El informe del IAEF puntualizó: “Con la nueva banda cambiaria flexible, ya no hay un ancla clara para la inflación. Creemos que costará quebrar el 2% en los próximos meses”.

Adicionalmente, la estabilidad de las reservas internacionales y la capacidad de cumplir las obligaciones financieras continúan bajo observación. En enero, el Banco Central de la República Argentina realizó una operación de recompra (“repo”) por USD 3.000 millones con bancos internacionales, a una tasa del 7,4%, para que el Tesoro nacional pudiera afrontar vencimientos. “El riesgo país había bajado fuertemente tras las elecciones, pero lleva casi un mes estancado en torno a los 570 puntos básicos. Y el diferencial entre los bonos bajo ley de Nueva York y los bajo ley argentina empeoró en diciembre”, resaltó el reporte.

A pesar del repunte externo, persiste la volatilidad a nivel local e internacional, lo que alimenta la cautela en el mercado y la expectativa sobre las acciones del Gobierno y el BCRA para 2026. Se anticipa que la demanda de divisas por turismo aumentará la presión en enero y febrero, y el mercado sigue atento a si las autoridades logran recomponer reservas y consolidar una política monetaria estable. Desde IAEF mencionaron que en enero y febrero es mayor la demanda de divisas por el turismo.

De cara al año corriente, el análisis destacó oportunidades por una menor incertidumbre política y un Congreso más favorable a las reformas. Sin embargo, alerta que los avances concretos dependerán de la acumulación de reservas y de las decisiones en política monetaria y cambiaria. Estos factores serán claves para sostener la confianza de los inversores y reducir la brecha cambiaria.

Los analistas concluyen que la evolución del clima financiero dependerá de las señales que emitan tanto el contexto internacional como las medidas locales. El mercado permanece atento a cada movimiento y mantiene una postura cautelosa, consciente de que la confianza solo se fortalece ante acciones concretas que respalden la mejora de fondo.