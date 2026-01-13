Jornada financiera: las acciones y los bonos reaccionaron a la baja por un dato de inflación más alto que lo previsto

Los operadores financieros analizaron el dato de inflación.

La plaza bursátil acentuó la tendencia negativa luego de conocerse el dato de inflación de diciembre, mayor a lo previsto, cuando los activos ya venían con números rojos por el arrastre dl sesgo descendente de Wall Street. La mirada positiva vino desde el mercado de cambios, donde el dólar cedió a un mínimo de dos semanas con firme volumen operado y nuevas compras a manos del Banco Central.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,3%, en los 3.036.293 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- también cayeron 0,2% en promedio. El riesgo país de JP Morgan ascendió cuatro unidades para la Argentina, en los 581 puntos básicos, en lo más alto desde el 15 de diciembre.

La tendencia negativa se mantuvo después de conocerse el IPC del Indec correspondiente a diciembre, que arrojó un incremento de los precios minoristas del 2,8%, la cifra más alta del año.

“El IPC nacional de diciembre estuvo por arriba de lo que esperaba el mercado y marcando una clara tendencia al alza en la inflación desde julio de 2025″, resumió Nicolás Cappella, analista de IEB.

“La inflación núcleo se aceleró a 3,0%, desde 2,6% en el mes previo, impulsada principalmente por alimentos, con subas concentradas en carnes. Los precios regulados también mostraron una mayor velocidad, con un aumento de 3,3% mensual frente al 2,9% anterior, reflejando ajustes en tarifas de servicios públicos. En contraste, los precios estacionales se mantuvieron contenidos, con una variación de 0,6%.″, consignó Adcap Research.

Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, indicó que “la inflación de diciembre subió 2,8% contra el mes anterior y va subiendo en los últimos ocho meses. Esperamos que a partir de febrero-marzo, vuelva a descender”.

“Con respecto a la liquidez de Argentina, el sistema financiero y bancario argentino está pasando por un apretón monetario, le están faltando pesos en los últimos días, eso hace que la caución tenga días donde esté entre 80 y 100% de tasa. Claramente esto no es bueno y esperamos que se solucione lo más rápido posible”, agregó Colombo.

Las sanciones comerciales de los EEUU a Irán apuntalan la cotización internacional del petróleo. La variedad del crudo ligero de Texas avanzó casi 3%, por encima de los 61 dólares el barril.

Bajas de hasta 0,9% en los principales índices de las bolsas de Nueva York al cierre de la Bolsa porteña le quitaron impulso a los papeles argentinos. Entre los ADR y acciones operados en dólares destacó el descenso de 3,8% para Mercado Libre, mientras que YPF rebotó 2,5 por ciento.

En las bolsas internacionales también se asimiló el informe de inflación en los EEUU, que determinará los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) norteamericana para el sendero de tasas de interés.

“La inflación de diciembre en los Estados Unidos estuvo en línea con lo esperado al mostrar una variación de 0,3% mensual. De esta manera la inflación medidla por IPC tuvo una variación de 2,7% en 2025”, comentaron los analistas de Balanz Capital.

Baja del dólar y compras del BCRA

El Banco Central efectuó compras en el mercado de contado por séptimo día operativo seguido. Este martes absorbió USD 55 millones, para totalizar un saldo a favor de USD 328 millones por su intervención cambiaria de enero.

Mientras, el dólar operó mayormente en baja, con la referencia de una suba de 2,8% en el IPC de diciembre, que va a determinar la amplitud del régimen de bandas cambiarias para el mes de febrero y, por lo tanto, implica una directriz para las eventuales expectativas de devaluación de los operadores financieros para el próximo mes. Ello implica que el límite superior del esquema de bandas cambiarias para el cierre del mes que viene se ubicará en los $1.607,57, desde los $1.563,78 previsto para el fin de enero.

Si se observa el cierre de los contratos de dólar futuro, las posturas para fin de enero quedaron en $1.484 (-0,2%), mientras que para el final de febrero finalizaron a $1.520,50, en ambos casos debajo del techo de las bandas oficiales.

El dólar mayorista descendió 10,50 pesos o 0,7%, a $1.457 para la venta. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, recordó que “la baja de hoy es la más importante para un día de operaciones desde el 17 de noviembre pasado y llevó los valores del dólar a niveles registrados el 29 de diciembre 2025″.

“La divisa abrió la jornada en $1.470, nivel que también funcionó como máximo intradiario, y durante gran parte del día operó con relativa estabilidad, moviéndose en un rango acotado entre $1.464 y $1.467. Sin embargo, en la última media hora de la rueda se observó una aceleración de la oferta, acompañada por un aumento en el volumen operado, lo que llevó al tipo de cambio a marcar un mínimo intradiario de $1.456 y finalizar la jornada en $1.457, cerrando en los valores más bajos del día”, describió Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

También fue muy importante la recuperación del monto de negocios, que alcanzó los USD 574,3 millones, unos USD 140 millones o 32% más que el lunes.

Operadores indicaron que el dólar mayorista de la fecha es la referencia para fijar el precio del bono dollar linked D16E6 que se paga el viernes 16, por lo que especularon con que el BCRA pudo dejar correr a la baja al tipo de cambio con ese fin.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.485 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra.

El dólar blue negoció sin variantes, para quedar a $1.505 para la venta, mientras que en las operaciones de dólar futuro los contratos operaron con tendencia bajista de 0,5%, con todas las posiciones por debajo de $1.600 hasta abril de 2026.

“La desaceleración del tipo de cambio de las últimas semanas está asociada a un cambio en la dinámica de cobertura del mercado. La presión cambiaria viene de la búsqueda de cobertura y hoy esa cobertura se canaliza por tres vías: compra de dólar spot, contratos de futuros o bonos dólar linked. En las últimas ruedas se observaron volúmenes inusualmente altos en futuros del A3 Mercados y en bonos dólar linked con vencimiento en enero, lo que sugiere que hubo suficiente oferta de instrumentos para satisfacer la demanda de cobertura y descomprimir la presión sobre el tipo de cambio”, comentó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.